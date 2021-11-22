В то время как на российском рынке акций на прошлой неделе (15−21 ноября) начались распродажи, американские фондовые индексы закрылись на новых рекордных значениях на фоне роста доли технологичных гигантов. Так, доля компаний FAANG (Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Netflix и Tesla) приблизилась к 30%. Дополнительно вышла и позитивная статистика по розничным продажам в США за октябрь (+1,5% месяц к месяцу по сравнению с ожиданиями +1%).

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Представитель ФРС Ричард Кларида заявил, что на декабрьском заседании финансового регулятора можно пересмотреть скорость сворачивания программы по выкупу активов, так как предполагается, что рост экономики в IV квартале 2021 года может быть сильным. Ещё один представитель ФРС Кристофер Уоллер также высказался, что склоняется к более быстрому сворачиванию программы. Напомним, что на текущий момент программа сокращается на $15 млрд в месяц.

В то же время в мире усложняется вирусная обстановка. Австрия объявила локдаун в стране на 20 дней из-за усилившейся эпидемии коронавируса. Отсутствие новых карантинных ограничений со стороны Германии на текущий момент развеивает часть опасений, но ситуация с вирусом в мире остаётся настораживающей.

(сс) Tasnim News Agency Обследование больного COVID-19

Программа Байдена Build Back Better, которая предполагает дорогостоящий план по восстановлению социальной инфраструктуры в США, прошла слушание в нижней палате Сената. За программу в $1,75 трлн проголосовали 220 сенаторов — против 213. Ожидается, что программа пройдёт одобрение в Сенате в ближайшем будущем с возможными попытками внести изменения с учётом увеличения дефицита бюджета в ближайшие 5 лет. Пакет является уже второй инициативой администрации президента после принятого ранее инфраструктурного пакета на $1,2 трлн. Ожидается, что Build Back Better добавит $375 млрд к дефициту за 10-летний срок. Правда, это не включает $207 млрд возможной выручки с учётом планов от дополнительных действий на $80 млрд по усилению контроля за налоговыми выплатами. Даже с учетом дополнительных налоговых сборов дополнительный дефицит в $160 млрд на 10 лет всё равно выглядит внушительным. Администрация Байдена апеллирует к тому, что дополнительные сборы составят $480 млрд, а не $207 млрд. Помимо инициатив в обучении и здравоохранении, программа Байдена предусматривает минимальный 15%-ный налог на крупные американские корпорации, введет 1%-ный налог на обратный выкуп акций. При этом программа сохраняет корпоративный налог на текущем уровне в 21%.

В четверг, 25 ноября, в США будет День благодарения. Поэтому активность на рынках ожидается ниже обычного. Из заметных отчетностей можно выделить квартальные результаты Zoom Video в понедельник, 22 ноября, и Best Buy и Dell 23 ноября. Данные по продажам в «чёрную пятницу», 26 ноября, ожидаются лучше, чем в прошлом году. В дни с «чёрной пятницы» по киберпонедельник количество покупателей ожидается на 2 млн больше 2020 года. Из макростатистики можно выделить данные по продажам домов, товаров длительного пользования и ВВП, а также протокол последнего заседания ФРС. На этой неделе (22−28 ноября) также пройдут выборы нового главы ФРС.