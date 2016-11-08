Камран Гасанов
Последние публикации
На кого поставил Евросоюз в мосульской операции?
Спустя две недели после начала операции (17 октября) за освобождение второй главной цитадели «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разношёрстная коалиция приступила к штурму Мосула. Иракскую армию в составе около 25 тысяч военных поддерживают: курдская...
8 ноября 2016
Почему США атакуют «финансовое сердце» Евросоюза?
Когда речь идёт о принятии геостратегических решений, США и Европейский союз — наиболее сплочённые «большие пространства» в мире. В вопросах же финансов и экономики, в которых ЕС не нуждается в американском опекунстве, трансатлантическая солидарность подвергается жёсткому тесту. Взаимосвязанность...
12 октября 2016
Евросоюз не может свергнуть Эрдогана, поэтому вынужден «терпеть» его
С обострением миграционного кризиса летом 2015 года отношения с Турцией выдвинулись в авангард европейской внешней политики, отбросив тень даже на украинский кризис. Зависимость от Анкары, сдерживающей волны беженцев в Евросоюз, вызывает у европейских политиков двойственные чувства. Для одних...
18 сентября 2016
Евросоюз замахнулся на Тропическую Африку и Среднюю Азию
28 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-председатель Еврокомиссии Федерика Могерини обнародовала новую глобальную стратегию Евросоюза. Центральные идеи документа обозначены в его заголовке: «Единый взгляд, общее действие: сильная Европа» (Shared Vision...
13 августа 2016
Уходя, Обама попытается увековечить санкции ЕС против России
Стратегия стратегией, но общая тенденция в Европе, прежде всего в Западной, диктует пересмотр отношений с Кремлем. Отдельные события легко дадут убедиться в этом. На декабрьском саммите ЕС итальянский премьер-министр Маттео Ренци отказался автоматически продлевать санкции, настояв на их обсуждении...
13 июня 2016
Чем Евросоюзу грозит «арабская весна» в Турции?
В любом многонациональном и многоконфессиональном государстве заложены объективные причины его распада. Однако, учитывая, что пока одни «конгломераты народов» упраздняются, другие сохраняют и даже приумножают свое территориальное величие, говорить о неизбежности или исторической предопределенности...
5 июня 2016
Откат к национализму: правые «штурмуют» Берлин и Страсбург
Несмотря на прогресс в борьбе с нелегальной миграцией после турецко-европейского соглашения от 18 марта, кризис беженцев далек от своего решения. По данным EUobserver, c 9 сентября 2015 года, когда страны-члены договорились о квотах, из 160 тысяч мигрантов в Греции и Италии удалось расселить лишь...
29 мая 2016
Выход Британии из ЕС породит «эффект домино»
ИА REGNUM: С лета 2015 года миграционный кризис превратился в главную тему европейской политики. Страны-члены Евросоюза действуют на разных уровнях: иногда — в одностороннем или многостороннем формате, как, например, при закрытии «балканского маршрута», и реже — на наднациональном уровне, как в...
10 мая 2016
Мигранты и террористы возвращают НАТО в Турцию
Накануне визита канцлера Германии Ангелы Меркель 18 октября 2015 г. в Стамбул западные страны объявили о своем намерении вывести противоракетные системы Patriot из провинции Газиантеп и Кахраманмараш. США, ФРГ и Нидерланды формально обосновали свои маневры исчезновением «угрозы Асада». Почти...
5 мая 2016
Евросоюз стимулирует нефтяную революцию в Иране
17 апреля из-за выбора Ирана в Дохе проваливается саммит стран-членов и нечленов ОПЕК. Тегеран ни при каких обстоятельствах не готов сдерживать свою «нефтяную революцию», запущенную 1 января со снятием европейских санкций. Министр нефти ИРИ Бижан Зангане продолжает повторять «баррелевую мантру»...
25 апреля 2016
Карабахский конфликт: когда истина неотделима от компромисса
За исключением моей пылящейся в архивах статьи, я никогда не писал на тему Карабаха. Но обострение конфликта с 2 апреля не оставляет никого равнодушным. Я не выходец из Карабаха, но являюсь родственником тех, кто был вынужден покинуть 7 районов Азербайджана, оккупированных армянскими вооруженными...
4 апреля 2016
Ливия: ЕС ставит на «марионеточное правительство» в борьбе с ИГИЛ
Пока министры иностранных дел ЕС за закрытыми дверями обсуждают интервенцию, французски й МИД уже обозначил готовность ввести войска в североафриканскую страну. «Мы должны быть готовы реагировать, если правительство национального единства Фаиз аль-Сарраджа попросит о помощи, в том числе на военном...
3 апреля 2016
Иран и Евросоюз собирают энергетическую мозаику в Закавказье
200 тысяч баррелей в сутки. Тегеран будет развивать успех. Согласно иранской M ehr N ews A gency, он также ведет переговоры с Испанией, ФРГ, Чехией, Грецией и Британией. Если технологическая модернизация иранской энергоиндустрии для европейского капитала — дело времени, то транспортировка сырья в...
19 марта 2016
Германия склеивает Евросоюз мифической внешней угрозой
ни пришли в Сирию не для поддержки сирийского президента», — говорит Асад. Когда журналист попытался выторговать комплимент от президента в адрес Германии за прием беженцев, то получил от него «холодный душ»: «Не было бы более гуманно позволить этим людям остаться в своей стране?» Запад не должен...
7 марта 2016
Германия открывает второй фронт против России в Сирии
После саммита ЕС 20 февраля канцлер уточняет карту своего предложения: «Это касается, например, населения на турецкой границе вокруг города Азаза». Директор Института Ближнего Востока Семен Багдасаров неоднократно подтверждал, что Азаз и прилегающие территории контролируют боевики «Джебхат...
26 февраля 2016
Китайский ультиматум Брюсселю: Долой барьеры!
со ссылкой на Китайское бюро статистики, что доходы промышленности упали на $103,8 млрд по сравнению с 2014 г. Пекин добивается либерализации мировой торговли через Всемирную торговую организацию ( ВТО ). Европейский союз, крупнейший рынок для Китая, сохраняет более 50 антидемпинговых пошлин для...
27 января 2016
Почему США заманивают европейский бизнес в Иран?
Иранский поворот во внешней политике Европейского союза окутан тайнами. С 2010 года моривший Тегеран нефтяным эмбарго Брюссель в одночасье пересматривает позицию по ядерной программе. Верховный представитель ЕС по внешним делам Федерика Могерини, которую исключают из сирийского формата, на иранских...
22 января 2016
Италия предает «анафеме» гегемонию ФРГ и диктат Брюсселя
Отечественные специалисты нередко преувеличивают «раскол Европы», видя в малейших разногласиях рецидивы глубинного кризиса. Санкции против России частично разрушили миф о примате национальных интересов. Но там, где внешнее вмешательство минимизировано, raison d'état предстает в полной красе...
19 января 2016
Война в Северной Африке: ИГИЛ атакует энергетическую вотчину Европы
январе участились атаки боевиков, объявляют чрезвычайное положение. По словам министра туризма Сельмы Эллуми Рекик, в 2015 г. страна лишилась почти миллиона туристов. Опытный, но пожилой президент (89 лет) Беджи Каид Эс-Себси не справляется с радикалами. Тунис возглавляет список государств, из...
13 января 2016
Три кризиса ЕС в 2015 г: долги, мигранты и террор
обозначил центральные приоритеты европейской политики: 1) миграция; 2) терроризм; 3) экономика и валютный союз; 4) внутренний рынок; 5) энергетический союз; 6) Британия; 7) внешние сношения. Алгоритм проблем подчеркивает степень их актуальности. По статистике Международной организации по миграции (...
31 декабря 2015