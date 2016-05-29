



heresyblog.net Евросоюз по частям

Несмотря на прогресс в борьбе с нелегальной миграцией после турецко-европейского соглашения от 18 марта, кризис беженцев далек от своего решения. По данным EUobserver, c 9 сентября 2015 года, когда страны-члены договорились о квотах, из 160 тысяч мигрантов в Греции и Италии удалось расселить лишь 1145. Страны-члены ЕС с неохотой принимают заявки просителей политического убежища. Например, как передавало ИА REGNUM , на временных местах для регистрации ежедневно власти Венгрии принимают заявки лишь 20−30 просителей убежища. Если распределение мигрантов внутри Евросоюза, хоть и медленными темпами, но продвигается, то надвигающуюся волну беженцев из Ливии Брюссель едва ли способен предотвратить.

В середине апреля генерал Паоло Серра, военный советник спецпосланника ООН по Ливии Мартина Коблера, предупреждал: «В Ливии находится миллион потенциальных мигрантов». Опасения, как показывает практика, далеко не беспочвенны. По информации командира береговой охраны Италии Козимо Никастро, за два дня (25−26 мая) в Средиземном море недалеко от берегов Ливии спасены 6000 мигрантов. С ужесточением контроля в Эгейском море все еще политически нестабильная Ливия вернула себе титул главного «миграционного шлюза» в Европу.

Рука об руку с кризисом беженцев прогрессируют правые партии Европы. Успех Альтернативы для Германии (АдГ) на выборах 13 марта в ландтаги Баден-Вюртемберга Рейнланд-Пфальца и Саксонии-Анхальта развили националисты в соседней Австрии. В первом туре президентских выборов 24 апреля кандидат от Австрийской партии свободы (FPÖ) Норберт Хофер набрал почти 35,4% голосов, оставив далеко позади представителей правящей коалиции (ÖVP и SPÖ). Во втором туре, 23 мая за него проголосовали почти 50%. Лишь 30 тысяч голосов не хватило, чтобы Хофер въехал в зимнюю резиденцию Габсбургов — замок Хофбург.

Победителем оказался кандидат партии «Зеленые» Александр Ван дер Беллен. Хотя президент — символическая фигура австрийского политического истеблишмента, в Германии и Евросоюзе уловили предупредительный сигнал из Вены. Премьер-министр Франции рад тому, что «австрийцы отвергают популизм и экстремизм» в лице FPÖ и призывает Европу «извлечь уроки». Авторитетная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, как и французский Национальный Фронт и АдГ, присудили фактическую победу Хоферу. Его конкурент Ван дер Беллен «никогда не имел бы шансов на эту должность, если бы Хофер не мобилизовал всю Австрию: половину за себя, другую против себя», пишет FAZ.

В 2017 и 2018 в Германии и Австрии состоятся парламентские выборы. Если в Альпийской республике предпочтения уже определились в пользу левых и правых, то судьба нового состава Бундестага решается уже сегодня. Правящая фракция христианских демократов (ХДС) и социалистов (ХСС) стоит на грани распадаиз-за расхождений в миграционной политике. Министр финансов антимигрантски настроенной Баварии Маркус Зёдер винит канцлера Ангелу Меркель в отходе от принципов «Союза» (ХДС/ХСС). Он предостерегает ХДС от дрейфа в сторону левых. «Если некоторые в ХДС думают делать ставку только на электорат СДПГ и Зеленых, ХДС не сможет получить больше 30 процентов. Тогда со временем у нас будет австрийский расклад сил», — заявил депутат ХСС в интервью Spiegel, ссылаясь на результаты выборов в Австрии.

Идущие в кильватере Меркель социал-демократы, как показали региональные выборы (в Баден-Вюртемберге и Саксонии СДПГ потеряли половину голосов, пропустив вперед правых), также теряют поддержку населения и могут лишиться титула второй крупнейшей партии. Настроения избирателей в Германии отражает беспартийная газета FAZ. Если интеграционная политика ХДС и СДПГ (правящие партии в Бундестаге — К.Г.) провалится, «тогда и они переживут голубую революцию, если не на выборах федерального президента, то на следующих выборах в Бундестаг», — пишет один из четырех главных редакторов Бердольд Колер, ссылаясь на события в Австрии. Голубой и синий — цвета австрийских (FPÖ) и немецких националистов (АдГ).

Массовое переселение людей из Ближнего Востока в Европу, пик которого пришелся на осень 2015 года, инерционно воздействует на политическую ситуацию в ряде стран ЕС. Хотя австрийский канцлер Вернер Файманн за несколько месяцев до ухода в отставку (9 мая на «День Европы»!) инициировал закрытие балканского маршрута для беженцев, от этого популярность его партии — ÖVP не выросла. Вдохновленная успехами своих единомышленников в Европе Альтернатива для Германии стремится координировать правых на европейском уровне.

После встречи ее представителей с членами NP председатель АдГ Фрауке Петри призвала евроскептиков ФРГ, Франции и Великобритании к сотрудничеству в Европарламенте (ЕП), чтобы «реформировать» Евросоюз. Лидерство в коалиции националистов Петри отводит своей партии «из-за (геополитического-К.Г.) веса Германии». Следующие выборы в ЕП пройдут в 2019 году. У Меркель и ее союзников остались от 1 до 3 лет, чтобы не уступить Берлин и Страсбург противникам европейского федерализма.