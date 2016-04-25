По аналогии с прошлым годом в марте — апреле 2016 г. нефтяные цены продемонстрировали неуверенный рост. С 1 марта по 22 апреля стоимость североморской марки Brent поднялась на целых 15 долларов: с $31до $45 за баррель. Если квинтэссенцией тогдашнего роста служило закрытие нефтяных вышек в США, то текущие тенденции обусловлены несколькими факторами. Во-первых, как отмечает Международное энергетическое агентство (МЭА), в марте мировое предложение нефти сократилось на 300 тыс. баррелей в сутки до 96,1 млн. Нисходящая траектория предложения вызвана перебоями в поставках Ирака, Нигерии, ОАЭ, Ливии, Венесуэлы и США. Если в Африке, Азии причины кроются в политической нестабильности, то Америка руководствуется ценовыми соображениями. Как передавала в конце марта газета Financial Times, количество буровых установок в США упало до минимума с 2009 года — до 372. По сравнению с пиковыми показателями 2014 года, сокращение составило 70%. В середине апреля добыча американской нефти впервые с октября 2014 г. опустилась ниже 9 млн — до 8,977 млн барр. в сутки.

euobserver.com Нефть в бочках

Второй фактор — ожидания рынков о возможной заморозке объемов производства, о которой было объявлено в начале марта. Россия, Саудовская Аравия, Кувейт и Катар готовы были пойти на этот шаг. Ключевую роль сыграл российско-саудовский консенсус: Россия и КСА с 10,91 и 10,19 млн возглавляют «нефтяной олимп» добычи. Согласие Эр-Рияда, до недавнего времени главного противника политики регулирования, оказало позитивный психологический эффект на нефтетрейдеров. 12 апреля представителям России и Саудовской Аравии, на чью долю приходится около четверти мировой добычи, удалось договориться о заморозке добычи без оглядки на Иран. Готовность КСА подкрепляется и его новым курсом по диверсификации экономики. 1 апреля Эр-Рияд объявил о планах по формированию Фонда государственных инвестиций для стимулирования ненефтяного сектора, планируя привлечь до $2 трлн за счет продажи активов государственной Saudi Arabian Oil Co. Достаточна ли российско-саудовская кооперация для регулирования рынка?

17 апреля из-за выбора Ирана в Дохе проваливается саммит стран-членов и нечленов ОПЕК. Тегеран ни при каких обстоятельствах не готов сдерживать свою «нефтяную революцию», запущенную 1 января со снятием европейских санкций. Министр нефти ИРИ Бижан Зангане продолжает повторять «баррелевую мантру»: «Пока не дойдем до 4 млн, не успокоимся». В настоящее время исламская республика добывает 3,2 млн баррелей ежедневно. Иран не против заморозки добычи, но без своего участия. «Мы поддерживаем сотрудничество между членами ОПЕК, а также странами, не входящими в организацию, а также действия по стабилизации нефтяных рынков», — заявляет на следующий день представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили.

Неготовность Тегерана обоснована не исключительно экономическими соображениями, но геополитическими трениями с саудовцами, подогреваемыми Вашингтоном. «Продолжающаяся геополитическая напряженность с Ираном, очевидно, — ключевое соображение нефтяной политики Саудовской Аравии, препятствующее ему (Ирану — К.Г.) присоединиться даже к зыбкому соглашению по заморозке добыче нефти», — комментирует Джэсон Бордофф, директор Центра мировой энергетической политики в Колумбийском университете. Конгресс сохраняет в силе юридические ограничения на долларовые операции ЕС с Ираном, вызывая недовольство европейских министров. На саммите 21 апреля с лидерами арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) президент США Барак Обама выразил солидарность с суннитскими монархиями в сдерживании иранской политики в регионе. Стороны договорились об ускорении создания системы раннего предупреждения против баллистических ракет, проведении совместных военных учений и морского патрулирования, передает ИА REGNUM. Второй «удар» по ИРИ пришелся днем ранее из Верховного суда США. Последний признал легальным закон Конгресса от 2012 года о передаче замороженных иранских активов на сумму $2,65 млрд американским семьям погибших якобы по вине властей Ирана. Пресс-секретарь иранского МИД Хосейн Ансари Джабер назвал решение «грабежом».

Если в Сирии взаимопонимание России и США вырисовывает перспективы мирного процесса в Женеве, то в нефтяном бизнесе рассчитывать на взаимопонимание Белого дома крайне рискованно. Запасы сырой нефти частных американских компаний, исключая Стратегический нефтяной резерв США, возросли на 6,6 миллиона баррелей до 536 млн, информирует Oil and Gas Journal. Несмотря на недавнее падение, МЭА прогнозирует повышение добычи американской нефти до 9,7 млн баррелей в день. 19 апреля, как передавал The Guardian, в Норвегию прибыл первый танкер, доставивший с Мексиканского залива 27,5 тыс. кубометров этана (компонент газа, отделяемый и сжижаемый для транспортировки). «Это начало ценовой войны между американским СПГ и газопроводами», — комментирует Тьерри Брос, аналитик банка Société Générale. В кратко‑ и среднесрочной перспективе составить конкуренцию российскому газу в Европе (треть потребления ЕС) вряд ли удастся, но на ценовых колебаниях сланцы сказываться будут.

Вопреки опасениям главы ЕЦБ Марио Драги о негативном влиянии низких цен на инфляцию в еврозоне, южные страны ЕС стимулируют привлечение дополнительных иранских баррелей на европейский рынок. 12 апреля премьер-министр Италии Маттео Ренци нанес ответный визит в Иран, сопровождаемый подписанием меморандума о взаимопонимании между итальянской EnelS.p.A. и Национальной иранской газовой компанией. Нефтесервисная фирма Италии Saipen S.r.l. и иранская Razavi Oil and Gas Development Company согласовали разработку газового месторождения (объем — 60 млрд куб метров) «Тус» в 100 км от г. Мешхед.

Попытки США выйти на европейский рынок вкупе с амбициями Ирана стать ведущим игроком нефтяного рынка, поощряемые ЕС, будут балансировать саудовско-российский альянс, направленный на контроль предложения. На чьей стороне окажется перевес, узнаем в ближайшие недели. Пока трейдеры никак не реагируют на провал в Дохе.