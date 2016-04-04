За исключением моей пылящейся в архивах статьи, я никогда не писал на тему Карабаха. Но обострение конфликта с 2 апреля не оставляет никого равнодушным. Я не выходец из Карабаха, но являюсь родственником тех, кто был вынужден покинуть 7 районов Азербайджана, оккупированных армянскими вооруженными формированиями. Говоря о независимости Карабаха, российского читателя порой вводят в заблуждение. Я не буду вдаваться в историю, но напомню один факт. Карабах включает в себя не только Нагорно-Карабахскую Автономную Республику (НКАО), где большинство населения составляли армяне. К нему относится и т.н. «пояс безопасности» или «буферная зона», вбирающая в себя 7 районов бывшей Азербайджанской ССР и населенная до войны преимущественно азербайджанцами: Кельбаджар, Лачин, Кубатлы, Джебраилы, Зангилан, Агдам, Физули с общей площадью 7634 км². Отметим, что «пояс безопасности» превышает по размерам саму НКАО, составляющую около 4 400 км². В результате карабахской войны 1992−1994 гг. около 1 миллиона азербайджанских беженцев (среди них семья моей тети, бежавшая из Зангилана) покинули эти районы.

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Таким образом, говоря о праве народов на самоопределение, надо уяснить два момента. 99% армян проголосовали за выход НКАО из состава Азербайджана. При этом изгнанное к 1994 г. из вышеуказанных прилегающих районов азербайджанское население не проводило какого-либо голосования о выходе из АР. Во-вторых, четыре резолюции СБ ООН (№884, 822, 853, 874), требующие немедленно вывести армянские войска из 7 оккупированных регионов, санкционируют возвращение туда вынужденных переселенцев. На протяжении больше 20 лет решение пяти членов Совбеза ООН (России, США, Франции, Британии и Китая) игнорируется Ереваном. Учитывая два этих факта, желание 99% армян НКАО о независимости и право азербайджанцев 7 районов на самоопределение, можно найти справедливый компромисс. Но надо понять один момент, про который политологи, эксперты и политики хором забывают. Если конфликт решится, как азербайджанцы и армяне будут жить бок о бок в Карабахе?

Хотя крупные боевые столкновения на фронте активизируются эпизодически (последние лето 2014 г., апрель 2016 г.), настоящая бойня ведется в СМИ и социальных сетях. Последние оказывают куда более негативное влияние на умы масс, чем реальные боевые действия. Если вспомнить историю Германии 1930-х гг., то можно с уверенностью сказать, что именно пропаганда НСДАП и Йозефа Геббельса вызывала враждебность немцев к евреям и славянам. Эта же пропаганда, создающая «образ врага», порождает ненависть простых людей в Армении и Азербайджане. Большинство пользователей Facebook не воевали в Карабахе, но ненавидят друг друга из-за национальной принадлежности. Именно на это делал акцент посол Азербайджана Полад Бюльбюль-оглы на одном из форумов научной интеллигенции стран СНГ: «Не секрет, что культивируется образ врага и в вашей прессе, и в нашей прессе, и вырастает поколение, которое воспринимает друг друга как врагов. Этого нельзя допускать. Это мы закладываем мину, которая взорвется в будущих поколениях. Но есть еще интеллигенция, есть люди, которые друг друга знают, помнят, и необходимо хотя бы использовать этот потенциал для того, чтобы наладить диалог». Об этом же говорит народный артист СССР Армен Джигарханян: «Варианта нет, должны пойти. Должны пользоваться футболом, КВНом… Надо двигаться и «хотеть» друг друга. Я длинную жизнь живу на свете, я знаю — конфликт происходит тогда, когда обе стороны хотят этого конфликта». Ключи решения карабахского кризиса не в кабинетах правительств, а в умах и душах простых армян и азербайджанцев. Пока взаимная неприязнь будет сохраняться на бытовом уровне и подогреваться на социально-политическом, полноценный мир невозможен.

Британский журналист и автор книги «Черный сад» Томас де Ваал отмечает: «Культурные различия между этими двумя народами менее заметны, чем, скажем, между израильтянами и палестинцами». Не только иностранец, но и русский человек с трудом может узреть разницу между армянами и азербайджанцами. За исключением религии и некоторых особенностей, начиная кухней и заканчивая обрядами, два народа очень близки по культуре. Вместо того чтобы спорить, кто придумал «долму» или изобрел «дудук», следует использовать общую культуру как платформу единения.

Неготовность к компромиссам, ослеплявшая разум простых людей, подогревалась все эти годы и «сверху». Так, бывший глава азербайджанского МИД Вилаят Гулиев говорил: «Региональное сотрудничество не может служить средством достижения мира. О каком сотрудничестве может идти речь между агрессором и государством?» Такой же настрой проявлял и его коллега из НКР Аркадий Гукасян. Комментируя модель сосуществования финнов и шведов на Аландских островах, он отметил: «Они мне говорят: «Вот хорошая модель!» — А я им отвечаю: «Я готов, если хотите, хоть сейчас войти в состав Финляндии! Но мы говорим об Азербайджане». Говоря языком Томаса де Ваала: «Линия раскола прошла сквозь души людей». И этот раскол — главная причина нерешенности и одновременно предпосылка для решения конфликта. Англичанин пишет: «В одном и том же человеке сосуществуют импульсы ненависти и желание примирения. Армяне и азербайджанцы одновременно могут быть друзьями и врагами».

История учит, что даже самые ненавистные враги могут стать друзьями или как минимум партнерами. Ярким тому примером служит историческое рукопожатие Конрада Аденауэра и генерала Шарля де Голля в 1958 г. 11 ноября 1963 года лидеры двух народов, трижды воевавших в течение 100 лет (1870−1871 гг., 1914−1918 гг., 1939−1945 гг.), заключили перемирие. И этом при том, что Франция в начатых Германией войнах потеряла около 2 млн человек. Количество жертв карабахской войны с обеих сторон было намного меньше (от 10 до 30 тыс. человек). Достичь мира можно только через прощение, являющееся показателем силы, а не слабости. Ненависть отрицается как Библией, так и Кораном, считается проявлением невежества и непросвещенности. Мир возможен, если оба народа перестанут рассматривать ситуацию как «дилемму заключенных» (Prisoner's dilemma). Страх «быть обманутым» порождает ненависть, которая замораживает любые инициативы по компромиссу.