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Накануне визита канцлера Германии Ангелы Меркель 18 октября 2015 г. в Стамбул западные страны объявили о своем намерении вывести противоракетные системы Patriot из провинции Газиантеп и Кахраманмараш. США, ФРГ и Нидерланды формально обосновали свои маневры исчезновением «угрозы Асада». Почти одновременная переброска российских ВКС в Сирию устранила и угрозу для самого сирийского президента, в первую очередь со стороны Анкары. В середине марта 2016 г. российский президент Владимир Путин подписывает указ о выводе основных сил с авиабазы «Хмеймим». Не прошло и месяца, как российские летчики покинули Восточное Средиземноморье, как Запад готовится к возвращению своей военной инфраструктуры на сирийскую границу. 26 апреля заместитель командира американской коалиции Питер Герстен объявляет о том, что США разместят ракетные пусковые установки дальнего радиуса действия в южных вилайетах Турции.

По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения (High Mobility Artillery Rocket System) уже в мае вводится в эксплуатацию. Хотя главный объект применения HIMARS — ракеты, запускаемые боевиками «Исламского государства» по турецкой территории, Чавушоглу рассчитывает на то, что ЗРК будут «ассистировать умеренной сирийской оппозиции на земле», передает Daily Sabah. Приграничный г. Килис постоянно подвергается обстрелам террористов, от чего гибнут в основном мирные сирийцы, составляющие большинство в турецком городе.

Возвращаются не только американцы, но и немцы. Журнал Der Spiegel в тот же день передавал о планах федерального правительства Германии об учреждении «гостиницы» или «постоянной базы» на турецкой авиабазе «Инджирлик». В декабре Берлин дислоцировал истребители-бомбардировщики «Торнадо» в Турцию и теперь добивается создания собственной базы. На эти цели немецкое казначейство готово выделить до €65 млн. Проект готовится к сдаче к лету 2017 г. и включает в себя командный пост, авиапространство, пансион и медучреждение. Военная поддержка своего союзника по НАТО Берлином и Вашингтоном, очевидно, скоординированный ход, но имеющий в основе разные геополитические стимулы.

Хозяин Овального кабинета готовится к передаче «президентской эстафеты». Барак Обама попытается до января 2017 г. добить ослабленное ДАИШ. После переброски морских пехотинцев в марте в Ирак на ганноверской ярмарке Обама обнародовал аналогичные планы и по Сирии, куда прибудут 250 военных США. Американские ПРО в Сирии окажут дополнительное давление на ИГИЛ, а заодно проконтролируют монолитность «злосчастной» сирийско-турецкой границы. Если для Белого дома, находящегося в непростых отношениях с Анкарой из-за курдов, это скорее тактическая задача, то немцы (европейцы), похоже, решили надолго обосноваться в Турции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно превратился в главного партнера Ангелы Меркель с тех пор, как она сталкивается с оппозицией внутри ФРГ и ЕС из-за беженцев. В попытке разрешить миграционный кризис Меркель готова закрыть глаза не только на демократию в Турции (суд над журналистами газеты Cumhuriyet), но и ограничивать ее в самой Германии (дело сатирика Бемерманна). Realpolitik канцлера разделяет и исполнительная власть Евросоюза. Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс отвечает на критику европарламентариев, обвиняющих Эрдогана за жесткий курс против оппозиции, журналистов и курдов: «Что нам дали те годы невмешательства? Что те годы сделали для прав человека в Турции? Для свободы прессы в Турции? Ничего». 23 апреля глава Евросовета Дональд Туск во время (совместного с Меркель) посещения лагеря для беженцев «Низип» около сирийской границы назвал Анкару «лучшим примером для мира, как обращаться с беженцами». Брюссельское издание Politico обратило внимание на то, что как только Туск покинул страну, начался рейд против газеты Zaman. Агентство видит в том «месседж», что «Эрдоган не собирается плясать под дудку Брюсселя».

Если в Германии Меркель может как-то продавить сделку с Анкарой за счет своего авторитета, то поддержкой Европарламента нелегко заручиться. Последний не готов одобрить безвизовый режим с Турцией, пока правительство Ахмета Давутоглу не имплементирует все 72 критерия. Евродепутаты не рассчитывают, что нынешними темпами до июня будет достигнут прогресс с гражданскими правами. Несмотря на страхи о «понижении стандартов» в ЕС, как выразилась социалистка Кати Пири, ради депортации нелегальных мигрантов Брюссель может пойти на фальсификацию своего отчета по Турции. Еврокомиссия «может сказать, что Турция не выполнила все критерии, и не предлагать безвизовый режим, но тогда (миграционная) сделка провалена», комментирует аналитик центра European Stability Initiative Александра Стиглмайер.