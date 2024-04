Уходя на зимнюю паузу 17 декабря Европейский Совет обозначил центральные приоритеты европейской политики:1) миграция; 2) терроризм; 3) экономика и валютный союз; 4) внутренний рынок; 5) энергетический союз; 6) Британия; 7) внешние сношения. Алгоритм проблем подчеркивает степень их актуальности. По статистике Международной организации по миграции (IOM), за 2015 г. в Европу прибыло почти миллион беженцев. Брюссель сочетает триаду инструментов: укрепление границ, перераспределение и финансы. Предложенная Еврокомиссией (ЕК) система интегрированного погранконтроля European Border and Coast Guard Agency в составе 1500 солдат была отвергнута на саммите ЕС. Швеция, Дания,Польша и Венгрия возмущены оговоркой о допустимости интервенций EBCG без разрешения стран-членов. «За» выступают Германия, Франция и Греция. «С прошлого сентября из 160 тыс. мигрантов из Греции и Италии … удалось переместить лишь 200«, передает Euractiv. Канцлер Австрии Вернер Файман предлагает лишать финансовых бонусов «некооперативные страны«, а Ангела Меркель готовит сoalition of the willing из 11 стран. Количество мигрантов, несмотря на сделку с Турцией, сохраняется в отметке 3 тыс ежедневно. Так что платить €3 млрд Реджепу Эрдогану пока не за что.

В сфере борьбы с терроризмом 2015 год стал откровенно провальным. Начатый с терактов в Париже («Шарли Эбдо«) год закончился тем же и там же («Батаклан»). Терроризм ударил по символам современной евроцивилизации (футбол и рок-концерт) и власти. В Брюсселе целую неделю была парализована работа институтов Европейского Союза. Вместе с тем проявляются признаки межэтнической и межрелигиозной конфронтации. Мирные националистические марши трансформируются в поджигание палаток с беженцами в Словении и разгромы молельного зала на Корсике. Крепнут как правые, так и левые радикальные политические элементы. Победы националистических «Право и справедливость« и «Национального Фронта« в Польше и Франции и социалистической коалиции в Испании — символы грядущих перемен.

В экономике ЕС сочетает жесткую бюджетную дисциплину с «количественным смягчением» (QE). Скупая госдолг «проблемных стран» и отпуская по €60 млрд в месяц, Европейский центробанк (ЕЦБ) намерен разместить€1,1 трлндо марта 2017 г. Базовая инфляция (т.е. без цен на продовольствие и энергоносители) за последние два месяца упала с 1.1% до 0.9%. Общая инфляция держится в отметке 0.2%. 3 декабряна последней в этом году сессии Совет управляющих ЕЦБ снизил ставки по вкладам с — 0,2% до — 0,3%.Повышение Федрезервом США ставки рефинансирования на 0,25% — подарок для дорогого евро.Эксперты Financial Times считают, что для «разогрева» экономики банк на Франкфурте-на-Майне расширит программу QE до €1,46 трлн. Темпы роста ВВП составляют 1,5%. «Финансовые уколы» Европе наносит и далекий Пекин. 1 октября 2016 китайский юань пополнит корзину мировых резервных валют МВФ за счет евро (ее доля снизится на 6,47%), фунта и йены. Беспокоящаяся за ослабление веса евровалюты ЕК рассчитывает возглавить представительство Еврозоны в международном кредитном учреждении.

В энергетике приоритет состоял в диверсификации поставок энергоносителей. Усилия вице-президента ЕК Мароша Севковича подсоединить к TANAP Туркменистан оказались тщетными. Там хозяйничает КНР. Перспективы иранского газа зависят как от затяжной имплементации венских договоров, так и растущих рисков ближневосточных маршрутов. В 2015 году Брюссель лишился трех реальных каналов газоснабжения. Третий энергопакет похоронил «Южный поток«, Анкара — «Турецкий поток«, а Киев — украинский транзит. На их «костях» вырастают новые проекты, проталкиваемые предприимчивостью и хитростью нефтяных корпораций. Итальянская ENI находит крупное газовое месторождение Зухр на египетском шельфе, а E.ON, Shell, BASF/Wintershall и OMV подписывают с «Газпромом» меморандум о «Северном потоке-2«. Директор ENI Клаудио Дескальци рисует новую энергопарадигму: «Юг-Север» вместо традиционной «Восток-Запад». Восточноевропейцы с ним согласны и требуют подвергнуть «газпромовский» вариант юридическому испытанию. Президент ЕС Дональд Туск предупреждает, что если проект одобрят, «80% российского газа будет поставляться по одному маршруту [через ФРГ— К.Г.]«. В его словах скрыт страх поляка, опасающегося превращения Германии в континентального хаба. «Младоевропейцы» всеми частями тела цепляются за сохранение украинского транзита. Туск печется и об экономии средств. По его словам, Украина будет терять «по €2 млрд ежегодно«. 1 января в силу вступает договор о свободной торговле с ее рисками для украинских производителей. Вопреки «нападениям» Чехии и Словакии, Евросовет вынес «Северный поток-2« за скобки в итоговом документе.

Если в энергетике всегда есть альтернативы, то Европейскому внешнеполитическому ведомству (EEAS) похвастаться нечем. Евросоюз исключили из переговорного процесса по Сирии. В палестинской проблеме его настигла такая же участь. В ответ на решение о маркировке товаров из «оккупированных областей« Тель-Авив заявил, что отныне Брюссель не может быть частью ближневосточного урегулирования. Евроэксперты превозносят роль шефа EEASФедерики Могерини в иранской сделке, забывая, что это проект Государственного департамента. В Северной Африке подняло голову «Исламское государство«, подрывая агитируемое Римом ливийское урегулирование. В зоне риска находятся и другие участники системы газового снабжения Transmed — Алжир и Тунис. Терроризм вынуждает переосмысливать заново традиционные альянсы. В Германии растет критика суннитских монархий, дестабилизирующих не только Сирию и Ирак, но и нарушающих покой в самом Старом Свете.

Сегодняшний Ближний Восток — своеобразный барометр внешнеполитической результативности мировых держав. К концу 2015 года ЕС стал полноценной частью кампании, именуемой «борьба с ИГИЛ«. Исход в ней во многом зависит от расклада коалиций. Европа, действующая под «американским крылом« в Ираке, в Сирии еще не определилась с союзниками. «Прыжок» российских ВМС и ВКС в Тартус и Латакию внес коррективы в балансе сил. Перспективой открытия филиала партии «Демократического союза» (PYD)в Москве, Россия де факто соединяет курдов, правительство Сирии, Иран и Ирак в единой фронт. Париж и Лондон не без зависти наблюдают за усилением России в их бывших колониях. При этом они не могут не признать эффективность «сушек» в уничтожении терроризирующих Европу боевиков.

То, что «внешние сношения« поставлены на последнее место в отчете Евросовета — молчаливый упрек в адрес общей внешней политики. На ее фоне торг с Британией о сохранении членства в ЕС смотрится куда солиднее. Но Европе есть за что радоваться. Журнал Time признал Ангелу Меркель человеком года. Надо сказать, что США с достоинством оценивают ее роль не только в размещении беженцев, но и продлении антироссийских санкций.