С обострением миграционного кризиса летом 2015 года отношения с Турцией выдвинулись в авангард европейской внешней политики, отбросив тень даже на украинский кризис. Зависимость от Анкары, сдерживающей волны беженцев в Евросоюз, вызывает у европейских политиков двойственные чувства. Для одних турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган играет роль «щита» от бесконтрольной миграции. Другие считают его торгашом и вымогателем, взвинчивающим цену за охрану своих границ и периодически угрожающим не соблюдать «миграционную сделку» от 18 марта. Так или иначе, все они сходятся во мнении о том, что Эрдоган — это крайне неудобный партнёр, от которого было бы неплохо избавиться. Не случайно во время попытки госпереворота 16 июля в Турции ключевая страна — член ЕС Германия отказалась принять «борт номер один» из Стамбула. После провала путча военных давление на Эрдогана не было ослаблено. Поводом к новой критике стали массовые аресты и увольнения в Турции против участников «заговора полковников» и сторонников мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В конце июля во время массовой демонстрации в Кёльне в поддержку Эрдогана конституционный суд ФРГ запретил прямую линию на больших экранах с ним. Турецкий президент в интервью немецкому RTL заявил, что не верит в правосудие в Германии. Затем премьер-министр Австрии Кристиан Керн и правящая либеральная партия Дании потребовали разорвать переговоры по членству Турции в ЕС на сентябрьском саммите блока. «ЕС и Турция могут интенсивно сотрудничать по экономическим и другим вопросам, но я не вижу Турцию в качестве члена Европейского союза», — предупредил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС с турецким министром по европейским делам Омером Челиком, состоявшейся 3 сентября. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью каналу TGRT окрестил Вену центром «радикального расизма», назвав европейские и немецкие СМИ «несвободными». «К сожалению, существовавшие до сих пор причины для поддержания наших двусторонних отношений и сотрудничества с Австрией выпали», — заявил Чавушоглу. Гнев Турции понятен, учитывая тот факт, что Австрия закрыла глаза на августовские «Демонстрации против нарушения прав человека в Турции и изоляции Абдуллы Оджалана (лидера Рабочей партии Курдистана — К.Г.)», проходившие на венской площади Шварценбергплац.

Наблюдая за эскалацией напряжённости между ЕС и Турцией, обозреватель немецкой консервативной газеты Die Welt Жак Шустер обращается к изречению основоположника политического реализма Николо Маккиавелли: «Унижай тех, кого ты можешь уничтожить. Ни турки европейцев, ни европейцы турок не могут уничтожить». Поэтому европейцам не остаётся ничего, кроме как терпеть Эрдогана, заключает журналист. У турецкого президента нет никаких стимулов менять антитеррористические законы, как того требует Брюссель, особенно после отсутствия «солидарности» ЕС с ним во время госпереворота. «Мы дали ЕС ясно понять, что невозможно внести изменения в террористический закон в текущей ситуации», — заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на пресс-конференции с председателем Европарламента Мартином Шульцем. Брюссель настаивает на том, чтобы Анкара сузила дефиницию «терроризма», под которую подпадают в том числе академики и журналисты. Только в таком случае Евросоюз сможет облегчить визы для турецких граждан.

Со своей стороны, чувствуя, что Эрдоган уже не так крепко стоит на своих ногах, европейцы не идут на уступки по либерализации визового режима. Понимающие патовость ситуации еврочиновники пытаются выжать минимум из своего «неудобного партнёра» — соблюдения договора о беженцах. Именно поэтому 1 сентября в Анкару вылетели Шульц и еврокоммисар по делам миграции Димитрис Аврамопулос. Оба политика высказались о возможности достижения безвизового режима для турок. Ещё накануне визита еврочиновников Чавушоглу (интервью с греческой Kathimerini) назвал октябрь крайним сроком для снятия виз, иначе Анкара перестанет принимать нелегальных мигрантов из Греции. «Есть признаки того, что обе стороны хотят найти компромисс», — со ссылкой на брюссельского дипломата передавал EUobserver.

Не сказать, что поездка руководителей ЕС привела к прорыву в турецко-европейских отношениях, но в определённом смысле «потушила» образовавшиеся после путча военных противоречия. 5 сентября в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Китае председатель Евросовета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер провели встречу с Эрдоганом. Источник EUobserver сообщает, что стороны договорились «немного смягчить напряжённость» после событий середины июля. Турецкий президент согласился отменить установленный его министром крайний срок по безвизовому режиму. Пресс-секретарь Еврокомиссии поведал, что миграционная сделка с Анкарой остаётся в силе. Примирительные жесты продемонстрировали и турецкие власти, разрешившие немецким депутатам посетить 4−6 октября военную базу Инджирлик. «Этим решением турецкого правительства мы продвинулись на один шаг вперёд», — говорит глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Снятие запрета — не выражение «незлопамятности» Эрдогана, не забывшего «предательство» Берлина во время путча. Дело в том, что несколькими днями ранее правительство ФРГ объявило о том, что резолюция Бундестага «О почтении памяти геноцида армян» — не является юридически обязательной.

В чём же причина смягчения политического тона между Европой и Турцией? Во-первых, Брюссель не хочет рисковать миграционной сделкой, которая снизила потоки миграции с десятков тысяч до нескольких сотен. Во-вторых, периодические угрозы турецких политиков о несоблюдении договора от 18 марта наводят ужас на федеральное правительство Германии, где как на дрожжах растёт популярность правых. После вхождения в марте в состав ландтагов Баден-Вюртемберга, Саксонии-Анхальта и Рейнланд-Пфальца партия «Альтернатива для Германии» продолжает своё триумфальное шествие. На выборах 4 сентября в парламент земли Мекленбург — Передняя Померания АдГ сместила партию Меркель со второго места. В третьих, до поездки в Турцию представителей Европарламента и Еврокомиссии там успели побывать вице-президент США Джозеф Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Вашингтон не может не быть обеспокоенным сообщениями, появившимися в газете Haberturk, о том, что Турция и Россия намерены отказаться от долларов в двусторонней торговле. Учитывая, что западные лидеры впервые после попытки госпереворота встречались со своими турецкими партнёрами, порядок визитов доказывает, что в своей турецкой политике ЕС движется в кильватере Америки. В-третьих, Запад всерьёз озабочен сближением Турции и России. «Изоляция» Эрдогана, как писала немецкая Die Wet, может «толкнуть (Анкару) в русские объятия».

Резонов у Эрдогана идти навстречу Западу, безусловно, меньше, но они тоже имеют место. По статистике Еврокомиссии, в 2015 году около 45% турецкого экспорта ориентировано в страны — члены Евросоюза, и 38% импорта Турции поступает из ЕС. В торговле «Россия может стать дополнением, но не заменой. Равно как и в туризме. Там: Россия важна, но ЕС важнее», — успокаивает Старый Свет немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. Кроме того, Турция для содержания почти трех миллионов беженцев нуждается в 6 млрд евро, которые Европа обещала в рамках миграционного договора. Не стоит сбрасывать со счетов и психологический фактор. Эрдоган периодически создаёт «цугцванг», то не пуская депутатов Бундестага в Инджирлик, или устанавливая сроки исполнения безвизового режима с ЕС. Турецкий президент манипуляциями отвечает на любые проявления несолидарности Запада и критики его внутренней политики.