Отечественные специалисты нередко преувеличивают «раскол Европы», видя в малейших разногласиях рецидивы глубинного кризиса. Санкции против России частично разрушили миф о примате национальных интересов. Но там, где внешнее вмешательство минимизировано, raison d'état предстает в полной красе. Увеличивающиеся расходы на мигрантов выдвигают в авангард сопротивления итальянского премьера Маттео Ренци. На саммите министров финансов ЕС 14 января Италия блокирует выделение Турции €3,3 млрд за сдерживание беженцев. Согласно неформальным договоренностям саммита «ЕС-Африка» в Валетте (Мальта), доля Еврокомиссии (ЕК) в общем фонде составит 500 млн евро, Германии — 534, Великобритании — 409, Франции ­— 386, Италии — 281. Италия только оправляется от долгового кризиса, демонстрируя неуверенный рост. Под страхом новых забастовок правительство снижает налоги, не оставляя средства на другие расходы. За три последних месяца 2015 г. темпы роста индустрии (1.9%) были выше, чем у ФРГ (1%) и среднестатистических (1.5%). У Франции и Испании эти показатели составляют 2.3% и 2.9%, сообщает CNBC. Оживление итальянского рынка заметили даже в далеком Китае. «Итальянская экономика постепенно возвращается к росту после трех лет негативных показателей», передает Xinhua. Министр финансов Италии Пьер Карло Падоан считает, что «три миллиарда евро могут быть профинансированы из бюджета (ЕС—К.Г.) вместо дополнительных взносов стран-членов».

uol.ua Анафема

«Демарш» Рима объясняется не только материальными соображениями, но и элементарной рациональностью. Внутриполитическое «брожение» в Турции не гарантирует того, что Анкара останется верна принципу «pactasuntservanda». Ряд немецких журналистов уже обвиняли Эрдогана в том, что тот использует беженцев для манипуляции Брюсселем. Стоит ли ожидать координации от третьих стран, когда ее не демонстрируют сами члены союза? По словам Ренци, из 160 тысяч просителей убежища из Италии и Греции удалось переселить максимум 1%. Упрек адресован не Восточной Европе, а Берлину. ФРГ — главный инициатор сделки с Анкарой.

На последнем саммите Евросовета Ренци, как подчеркнуло Reuters, «дискредитировал» канцлера по ряду вопросов: от энергетики и банковского регулирования до миграции. Итальянский премьер заявил, что ЕС должен прекратить жесткую экономию и «стимулировать поступательный рост». Британское информагентство обращает внимание на призыв Ренци «устранить германское доминирование на европейском уровне». Если главе немецкого Минфина Вольфгангу Шойбле удалось продавить «удушающие» греческие реформы, стоившие Ципрасу карьеры, то с Ренци еще придется «побоксировать». Роль «нравоучителя» здесь берет на себя председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, собирающийся до конца февраля посетить Апеннинский полуостров. «Я думаю, что итальянский министр не прав в том, что критикует Комиссию на каждом углу», возмущен Юнкер. ЕК ведет судебное разбирательство против Италии, Греции и Хорватии за то, что они не берут отпечатков пальцев у всех мигрантов. Пока евробюрократы заняты «вершками», Рим критикует Дублинские соглашения, вешающие ответственность за нелегалов на страну «первого пересечения».

Политические тяжбы выходят за пределы внутриевропейских тем. Премьер-министр Италии — единственный, кто отважился критиковать «натовскую» интервенции против Каддафи в 2011 г. Нынешний хаос в Ливии — «европейская ответственность», говорит он. Географически наиболее уязвимая перед ближневосточными конфликтами Италия подумывает о координации с Москвой. Еще до размещения ВКС в Латакии Ренци заявлял, что видит в России «глобального игрока в борьбе с терроризмом». В результате внешнеполитических «авантюр» Берлина и Лондона итальянские компании понесли значительные убытки на российском и североафриканском рынках. Не исключено, что Рим будет адаптироваться к «немецким реалиям», делающим исключения для «Северного потока-2». В Магрибе Италия полагается на Китай. «Мы ожидаем растущее китайское присутствие в средиземноморском регионе», говорит ее посол в КНР. Дипломат рассчитывает на созидательный эффект китайских инвестиций и воссоздание исторического «шелкового пути» из Поднебесной в Римскую империю.

Перемены в четвертой сильнейшей стране ЕС — не только симптом евроскептицизма, но и эрозии германского доминирования. Итальянский журналист Джианни Риотта приводит длинный список неразрешенных проблем Ангелы Меркель: «Grexit, Brexit, Крым, Украина, Путин, АНБ, Сноуден, терроризм, беженцы и Volkswagen». Канцлер «не получает полную поддержку партнеров» — Олланда, Юнкера, Кэмерона и Ренци, пишет Риотта. На задаваемый ему вопрос «теряет ли Меркель Европу?» член CouncilonForeignRelations отвечает риторически: «теряет ли Европа Меркель?» Проблемы немецкого лидерства видны и на результатах Европейской народной партии(ЕПН) Европарламента в регионах. Составляющие ЕПН партии терпят поражение на выборах в Греции, Португалии, Польше и Испании. «Меркель — единственная из ЕПН, кто остается главой правительства среди крупных стран», отмечает Politico. «Немецкая Европа просто не работает», комментирует немецкий политолог Ульрике Гуро, директор European Democracy Lab.

Маттео Ренци оспаривает звание неформального лидера Евросоюза. По оценкам брюссельских аналитиков, конкурентов у него мало: «Франсуа Олланд слишком слаб, Дэвид Кэмерон не заинтересован в этой работе, а Мариано Рахой может скоро потерять работу». С 11.2 млн голосов, отданных за его демократическую партию, руководитель Италии — самый популярный лидер Европы. Несмотря на диссонанс с Брюсселем и Берлином, Рим не нападает на саму идею союза. «Фрондирование» Ренци — скорее стремление добиться равноправия в энергетике, ответственности в миграционных делах и гибкости в финансах. Удастся ли ему стать лидером все больше поляризирующейся Европы?