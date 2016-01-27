Столкнувшийся с замедлением темпов роста ВВП Китай компенсирует его на других фронтах. Еще в декабре 2015 г. International Business Times сообщает со ссылкой на Китайское бюро статистики, что доходы промышленности упали на $103,8 млрд по сравнению с 2014 г. Пекин добивается либерализации мировой торговли через Всемирную торговую организацию (ВТО). Европейский союз, крупнейший рынок для Китая, сохраняет более 50 антидемпинговых пошлин для китайской стальной, машиностроительной, химической и керамической отраслей. По условиям вступления в ВТО до конца 2016 г. КНР должна получить статус рыночной экономики (market economy status, MES), а дискриминирующие барьеры снимаются. Международное право разрешает странам «наказывать» импортеров за заниженные цены для защиты отечественного производителя. Для стран с MES при анализе демпинга учитываются цены на идентичные товары в стране производства. С нерыночными экономиками в расчет берут цены в третьих странах. Такие правила значительно увеличивают таможенные сборы для китайских товаров в Европе.

economywatch.com

Уполномоченная вести переговоры по торговле от имени союза Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает на консенсус в Совете ЕС и одобрение Европарламента (ЕП). ЕК «нацелена на … китайские инвестиции для инфраструктуры на сумму €300 млрд, которые оживят слабеющий рост в Европе», пишет Financial Times. Согласно Reuters, из 28 антидемпинговых расследований ЕК с начала года 16 связаны с китайцами. Очередные консультации торговых министров намечены на 2 февраля в Амстердаме. Британия, Скандинавские страны и Германия поддерживают присвоение Китаю MES. Франция, Италия, Испания — в оппозиции. Бизнес пугает власти потерей 1−3,5 млн рабочих мест. «Импорт стали в ЕС за последние 18 месяцев удвоился, цены упали на 40%», — Reuters озвучивает позицию союза промышленников Eurofer. По их данным, китайские сталелитейщики (400 млн т/год) двоекратно опережают своих европейских конкурентов по объемам производства (170 млн т). В Великобритании из-за увеличения импорта «в течение полугода ряд фирм превратились в руины«, пишет Stuttgarter Zeitung. Вашингтонский Economic Policy Institute прогнозирует замедление индустриального производства на 2% в Старом Свете. Еще в декабре, как пишет FT, «Вашингтон предостерег Брюссель против предоставления Китаю статуса рыночной экономики«. Аргументация состояла в том, что «долгожданные торговые уступки повредят усилиям остановить наводнение рынков США и ЕС несправедливо дешевыми товарами«.

ЕК ищет modus vivendi между крупнейшим импортером в Евросоюз и разоряющимися промышленниками. «Еврокомиссия пытается сохранить защитные торговые меры на транзитный период, которые могут распространяться на такие сектора, как сталь, химия и текстиль», отмечает Hurriyet. Вице-президент ЕК Франс Тиммерманс заявляет, что «проблема будет рассмотрена со всех углов» и «с учетом европейской экономики». Если страны-члены не придут к согласию, Поднебесная готова отстаивать свои права в судебном порядке. 18 января завершилась семилетняя тяжба Пекина и Брюсселя. ВТО признает незаконными тарифы ЕС на китайские винты, гайки и болты. Министерство торговли Китая отмечает, что из-за антидемпинговых мер страна потеряла $1 млрд и 100 тыс. рабочих мест. Китай уже не раз показал, что может «врубить ответку». FT напоминает, что «в 2013 году Пекин угрожал запретить импорт вина из ЕС во время спора по гелиотехнике».

Статус рыночного хозяйства — не более чем элемент китайской геоэкономики, вбирающей в себя еще инфраструктуру, энергетику, финансы и многое другое. КНР продолжает экспансию в Европе. Китай станет совладельцем нефтеперерабатывающего завода в Румынии, а Венгрия в ближайшие недели планирует выпустить номинированные в юанях облигации. Признание рыночной модели — еще один шаг в сторону предлагаемой китайцами зоны свободной торговли с Евросоюзом. Если против фритредерства с Пекином выступают промышленные воротилы, то европейские аграрии и граждане озабочены Трансатлантическим партнерством (TTIP) с Вашингтоном. Спикер партии «зеленых» в ЕП Свен Гигольд критикует канцлера Ангелу Меркель за отказ принять противников TTIP. «Госпожа Меркель, 1,6 млн граждан против TTIP заслуживают пару минут, в то время как вы часами дискутируете с лоббистами», говорит депутат. Представители правящего Христианско-демократического союза (ХДС) считают, что TTIP еще «предстоит длинный путь». Немецкое и европейское сельское хозяйство предупреждают о разрушительных последствиях ввоза ГМО-продуктов из Соединенных Штатов.

Европа, где в XIX веке распространялось фритредерство, пожинает плоды изобретений англичанина Адама Смита. XXI — не только «газовый век», как считают эксперты по энергетике, но и столетие глобальных торговых зон. США пытаются сдержать китайское либертарианство, создавая Transatlantic Trade and Investment Partnership в Европе и Trans-Pacific Partnership в Азии. Удастся ли?