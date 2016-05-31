Запад продолжает безуспешные попытки стабилизации разрушенной им в 2011 году Ливии. Формирование правительства национального единства (ПНЕ) усилиями спецпосланника ООН Мартина Коблера — лишь видимость политического урегулирования. 30 марта после 12-часового путешествия в ливийскую столицу прибыли члены Президентского совета, сформированного в декабре при посредничестве посланника ООН Мартина Коблера. Но не успел глава ПНЕ Файез Саррадж сойти с корабля, как реальные властители Ливии объявляют его вне закона. Глава «Правительства национального спасения» в Триполи Халифа Гвейл требует от него «сдаться» или оставить город. ПНЕ блокируют даже считавшиеся Западом легитимными депутаты Палаты представителей в г. Тобрук. В ответ Евросоюз задействовал санкции против Гвейла, председателя Всеобщего национального конгресса (ВНК) в Триполи —Нури Абу Самейна, а также главы тобрукского парламента —Агила Салеха. Если исламисты ВНК, поддерживаемые вооруженными группами в Мисрате, открыто бойкотируют новую власть, то с Тобруком еще предстоит договориться. Последнее слово здесь не за парламентом, а Ливийской национальной армией во главе с генералом Халифой Хафтаром, противостоящим боевикам в Мисрате. С ними обоими воюет базирующееся в г. Сирт «Исламское государство», периодически совершая диверсии на нефтяных хранилищах и экспортных портах.

danchurchaid.org Ливия. Война

Таким образом в Ливии формируются одновременно три центра политической (ПНЕ, ВНК, парламент в Тобруке) и военной силы (НВФ в Мисурате, Хафтар, ИГИЛ). Непримиримость их позиций затягивает политический раскол, а усиление «Исламского государства» — не является стимулом для поиска компромисса. «И для Хафтара, и для милиции Мисураты приоритетной целью остается консолидация власти в их регионах, нанесение поражения ИГИЛ — второстепенная задача», — комментирует IPI Global Observatory.

Продолжающийся в подбрюшье Европы хаос тормозит решение одного из двух актуальных проблем Евросоюза—миграционного кризиса. Хотя Берлин уже договорился с Марокко, Алжиром и Тунисом о репатриации их граждан из ФРГ, а ЕС подписал с Анкарой договор о возврате мигрантов в Турцию, ливийский «шлюз» остается бесконтрольным. 18 марта ИА REGNUM передавало о том, что за два дня береговая охрана Италии спасла до 2500 беженцев. Глава Минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан предупреждает, что около 800 тыс. мигрантов могут попасть в ЕС через Ливию. Европейское Frontex больше напоминает службу «911», чем агентство пограничного контроля

Укрепление ИГИЛ в Сирте является ударом по второму приоритету европейской политики — борьбе с терроризмом. Последняя после терактов в Брюсселе 22 марта несколько приглушила миграционный кризис. 24 февраля журнал Le Monde сообщал, что французский президент Франсуа Олланд одобрил «неофициальную военную акцию» элитных войск и секретной службы DGSE в Ливии. «Тайную войну» Парижа поддерживает и американская авиация, вылетающая из британской базы «Лейкенхит» (Lakenheath). Ранее ИА REGNUM передавало о гибели сотрудников посольства Сербии из-за авиаударов ВВС США. По сообщению The Guardian, британская разведка и спецназ также ведут антитеррористическую деятельность в Ливии.

Пока министры иностранных дел ЕС за закрытыми дверями обсуждают интервенцию, французский МИД уже обозначил готовность ввести войска в североафриканскую страну. «Мы должны быть готовы реагировать, если правительство национального единства Фаиз аль-Сарраджа попросит о помощи, в том числе на военном фронте», — заявляет 1 апреля министр иностранных дел Жан-Марк Эйро. По его словам («это зависит от законного правительства»), алиби Парижа — это приглашение Сарраджа. Британия и Италия пока лишь намекают на применение силы. «Мы готовы бороться с Даиш (ИГИЛ) и приняться за криминальные банды, угрожающие безопасности ливийцев и злоупотребляющие нелегальной миграцией», — заявляет шеф британского МИД Филип Хаммонд.

Интервенция ЕС с целью уничтожения ИГИЛ в Ливии может обернуться очередной авантюрой, если не будет учитывать внутриполитические реалии. Опыт американской коалиции в Сирии и Ираке показывает, что без поддержки на земле одержать победу над террористами невозможно. В этом плане показателен пример взаимодействия ВКС России с армией Башара Асада, позволившее освободить г. Пальмиру. Для полной победы в антитеррористической операции Брюсселю пришлось бы договориться с Мисратой или военными Тобрука, что подрывает легитимность правительства Сарраджа. Пока, несмотря на требования Египта, ЕС отвергает планы вооружения Ливийской национальной армии. Очевидно, Брюссель опасается того, что после победы над ИГИЛ Ливия повторит контрреволюционный сценарий Египта, а власть достанется военным во главе с генералом Халифой Хафтаром.