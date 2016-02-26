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С начала сирийской войны Германия дистанцировалась от любых политических или военных инициатив, уступая лидерство Британии и Франции. Но в последние месяцы Берлин восполнил эти пробелы. В декабре ФРГ оформила военное присутствие в регионе, отправив фрегат и 6 истребителей «Торнадо». Вслед за этим вырисовываются контуры политического видения Берлина. 15 февраля в интервью Stuttgarter Zeitung Ангела Меркель заявляет: «При нынешней ситуации было бы полезно, если была территория, на которую ни одна из воюющих сторон не наносит удары с воздуха, — своего рода бесполетная зона». После саммита ЕС 20 февраля канцлер уточняет карту своего предложения: «Это касается, например, населения на турецкой границе вокруг города Азаза». Директор Института Ближнего Востока Семен Багдасаров неоднократно подтверждал, что Азаз и прилегающие территории контролируют боевики «Джебхат ан-Нусры». В Германии же убеждены, что там сидят оппозиционеры из «Свободной сирийской армии». Судя по интервью канцлера («мы высказались, чтобы … были определены зоны«), ее начинания поддерживаются и остальными странами — членами ЕС.

Чем обоснован тактический ход Берлина? Ответ читается между строк. «Было бы полезно, если бы удалось достичь такой договоренности между антиасадовской коалицией (читай, США — К.Г.) и сторонниками Асада (то есть Россией — К.Г.)». Учитывая «нет» российского МИД, ответственность за бесполетную зону перекладывается на плечи Пентагона. «Если мы выступаем за, то мы должны быть готовы гарантировать ее военным путем», — поясняет председатель комитета внешней политики Бундестага Норберт Реттген. Методы реализации запрета полетов интересуют и военных. «Кто их будет защищать, когда воздушным суверенитетом обладает Россия?» — спрашивает бывший инспектор ВС Харальд Куят. Генерал считает, что Меркель должна предупредить Реджепа Тайипа Эрдогана, что вторжение турецкой армии в Сирию не гарантирует действие 5-й статьи Североатлантического договора о «коллективной обороне». Белый дом не готов к ответственности, которую на него вешает кабинет Ангелы Меркель. «Если устанавливается бесполетная зона, нужно быть готовым кого-нибудь сбивать. Это привело бы к драматической эскалации ситуации. Она и так сложная сейчас», — заявил шеф центрального командования ВВС США Чарльз Браун после саммита ЕС. Газета Die Welt пишет, что план Меркель может быть воплощен только силами ВВС США.

Вернемся к поставленному вопросу о мотивах. Действуя в лучших традициях Отто фон Бисмарка, Меркель вбивает клин в проецируемый вашингтонско-московский консенсус по Сирии. Последний маргинализует не только попытки ЕС стать частью сирийского урегулирования, но и не дает Брюсселю открыть второй фронт против России. Первый с учетом политического и финансового кризиса на Украине уже близок к провалу. Есть и турецкий фактор. «Мы проявим терпение до момента, а затем сделаем что необходимо. Наши автобусы и самолеты не ждут там напрасно», — Эрдоган снова пригрозил затопить ЕС мигрантами. Популярность Христианско-демократического союза (ХДС) падает, а «правая» партия «Альтернатива для Германии» (AfD) скоро потеснит его в парламентах трех земель: Баден-Вюртемберге, Саксония-Анхальте и Рейнланд-Пфальце. Операция НАТО в Эгейском море обращена против контрабанды и не уполномочена мешать въезду беженцев. Так что будущий этнический облик Европы и лидерство ХДС в ФРГ в руках турецкого лидера. Бывший посол ЕС в Турции Марк Пьерини прямо говорит, что у Анкары нет стимула останавливать миграцию, так как она зарабатывает по €2 млрд ежегодно на «контрабандистской индустрии». Миссию НАТО у турецких берегов дипломат назвал «пиар-трюком».

Глава американского фонда Stratfor Джордж Фридман дает нелицеприятный для Брюсселя, Берлина и Анкары прогноз: «Российские действия в сирийской гражданской войне определят будущее Сирии, Турции и, возможно, остального Ближнего Востока». Ход канцлера Меркель — повторение «прыжка Пантеры» в 1911 г. Тогда попытку кайзеровской Германии закрепиться в Магрибе остановили французский флот и Британия. Сегодня в соседнем Машрике германская геополитика наталкивается на российские С-400. Бывший разведчик США Тодд Розенблум допускает, что созданные зоны безопасности будут охранять армейские подразделения Евросоюза. 22 февраля Кремль и Овальный кабинет представили совместный план прекращения огня в Сирии. Европе остается лишь наблюдать, как ее присутствие на Ближнем Востоке окончательно становится рудиментом истории. Жертвуя отношениями с Анкарой ради курдского Демократического союза (PYD), ЕС не смог добиться близости даже с последними. «Шесть месяцев назад курды играли на всех фронтах, с ЕС, США и Россией, чтобы получить оружие и деньги. Но сейчас Россия держит их на поводке», — EUobserver передает мнение еврочиновников.

Неудачи на Украине и в Сирии толкают ЕС на поиск региональных союзников. В феврале Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини разморозила дипломатические отношения с Израилем, а Совет ЕС снял санкции против Александра Лукашенко.