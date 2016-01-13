Хотя революционный потенциал в Северной Африке уже угас, «арабская весна» не кончилась и вступает там в новую фазу. Противостояние «силовиков» и оппозиции сменяется терроризмом. В Тунисе, где в ноябре январе участились атаки боевиков, объявляют чрезвычайное положение. По словам министра туризма Сельмы Эллуми Рекик, в 2015 г. страна лишилась почти миллиона туристов. Опытный, но пожилой президент (89 лет) Беджи Каид Эс-Себси не справляется с радикалами. Тунис возглавляет список государств, из которых ИГИЛ черпает силы. Вдобавок к этому намечается внутриполитический кризис. Раскол в правящей партии Nidaa, некоторые члены которой сдали мандаты, превратил исламистскую Ennahda в партию большинства в парламенте. Представители Nidaa выражают несогласие с политикой Эс-Себси, «отошедшей от изначальных целей». Соотношение голосов теперь — 58 к 69 в пользу оппозиции.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Возрастной фактор» знаком и соседнему Алжиру. «Нездоровый» Абдель Азиз Бутефлика уже больше года не появляется на публике. Его сторонники полагают, что 78-летнего президента держат в заложниках, а страной «тайно» управляет его брат Сади. Лидер партии рабочих Луиза Ханун обвиняет «клику олигархов и министров, манипулирующих президентом, чтобы продавить решения в пользу бизнес-интересов», пишет New York Times. Стойкость политических режимов Магриба имеет определяющее значение для планируемых между берегами Средиземноморья энергопроектов. Италия, по словам главы МИД Паоло Джентилони, все еще заинтересована в проекте Galsi. Планируемый газопровод мощностью в 8 млрд кубометров в год свяжет алжирское месторождение Хаси Рмел с Италией через о. Сардиния. С Алжиром сопряжены и два других трубопровода. Trans-Saharan gas pipeline (NIGAL) объемом в 30 млрд кубов должен примкнуть к алжирским газосистемам с целью последующего реэкспорта в Европу. Правительство Нигерии, терроризируемое другим союзником ИГИЛ — «Боко Харам», пытается вернуть к жизни «умерщвленный» проект. На 683-киллометровую магистраль требуются $5 млрд. Исполнительный директор Nigeria National Petroleum Corp. надеется на участие «Газпрома», покинувшего нигерийский рынок в 2012 г. Снижение цен на газ с 2009 г.на 58%, когда был предложен NIGAL, «поднимает вопрос о его жизнеспособности», пишет Bloomberg. От порядка в Алжире зависит и судьба франко-испанского интерконнектора Midcat через Пиренеи (около 7 млрд куб м). Занесенный в список приоритетных проектов Еврокомиссии Midcat должен наполниться алжирским голубым топливом.

Ответственность за террористические акты 7 января в ливийском Рас-Лануф тоже взяло на себя «Исламское государство». Его сторонники намерены прибрать к рукам два нефтяных порта, Эс-Сидер и Рас-Лануф, что позволит им впервые завладеть нефтью. В разгар сражений с силами безопасности одна ракета угодила в нефтяное хранилище, уточняют Deutsche Wirtschaftsnachrichten. ИГИЛ, дислоцирующееся на родине Каддафи г. Сирт, использует раздор между Национальным конгрессом в Тобруке и Палатой представителей в Триполи. Два правительства пытается примирить итальянский МИД. «Мы не хотим дарить время ДАИШ», заявляет Паоло Джентилони. 17 декабря он собрал в Риме представителей стран постоянных членов СБ ООН, чтобы ускорить создание единого правительства. Его лидером ООН выдвинула малоизвестного политика Фаеза Серраджа.Бывший глава внешнеполитического ведомства Италии Эмма Бонино уверена, что «условия безопасности помешают Серраджу и его коллегам занять офис в Триполи». Инициативы Италии с ее уязвимыми южными границами понятны, но оттого не более реалистичны, чем резолюция Совбеза о сирийском правительстве. На Востоке легитимация достигается не через дипломатию, но когда одна из сторон разгромлена. «Голову двух баранов в одном котле не сварить», — гласит поговорка.

На фоне стагнирующей Ливии Египет до недавней поры представлялся «гаванью спокойствия», пока о себе не напомнил «Ансар-Бейт аль-Макдис». Террористы Синая также присягнули Абу Бакру аль-Багдади. Взорванный над полуостровом российский лайнер ставит под вопрос инвестиционную привлекательность страны. В 2015 г. Египет расширил Суэцкий канал, привлек $138 млрд ПИИ на экономическом форуме в Шарм-эль-Шейхе и стал обладателем крупного газового месторождения Зохр (30 трлн куб. футов), входящего в мировую двадцатку. Нападение 8 января на туристический отель в Хургаде дает понять, что Египет не менее уязвим перед ИГИЛ, чем Тунис или Сирия. В этой ситуации Каир больше претендует на роль импортера европейского оружия, чем энергетического партнера ЕС. Франция продает Египту истребители «Рафаль» и предназначавшиеся России «Мистрали». «Рособоронэкспорт» готов составить конкуренцию. Каир ведет переговоры с Москвой о покупке систем ПВО «Антей-2500» и «Бук».

На совместные энергопроекты накладывает отпечаток не только политика, но и нефтяная конъюнктура. Пока Саудовская Аравия (10,33 млн баррелей в сутки), Иран (2,8), Ирак (4,32), ОАЭ (2,94) увеличивали присутствие на мировом рынке, страны Магриба свои позиции сдали. По статистике OPEC, за 2014−2015 гг. добыча Алжира упала с 1,12 до 1,10 млн баррелей, а Ливии — с 0,45 до 0,38. За 2011−2014 годы импорт газа из Северной Африки в Евросоюз снизился с 32,9 до 28,5 млрд кубометров (данные Eurostat). Поддержавший свержение «диктаторов» Вашингтон в нефтяных делах арабам — не «товарищ». Дальнейшее повышение Федеральным резервом ставки рефинансирования и расширение добычи сланцев только усугубит «волатильность» южносредиземноморских стран.