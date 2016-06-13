



Александр Горбаруков ИА REGNUM Результат санкций имени Обамы

28−29 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини представит новую глобальную стратегию Евросоюза. EurActiv со ссылкой на брюссельского дипломата сообщает, что в документе Россия рассматривается как «стратегический вызов». Наивно полагать, чтобы после воссоединения (для Брюсселя — «аннексии») Крыма Москва значилась «стратегическим партнером» как до украинского конфликта. Тем не менее Россия — и не «угроза» наряду с ИГИЛ (запрещена в России), как считают в Пентагоне. Примечательно и то, что выражающая общий знаменатель настроений в ЕС — Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) сократила текст с 25 до 20 страниц, дабы «стереть раздражители». Под последними имеются ввиду призывы отдельных стран назвать Россию «агрессором» на Украине.

Стратегия стратегией, но общая тенденция в Европе, прежде всего в Западной, диктует пересмотр отношений с Кремлем. Отдельные события легко дадут убедиться в этом. На декабрьском саммите ЕС итальянский премьер-министр Маттео Ренци отказался автоматически продлевать санкции, настояв на их обсуждении. Перед следующим заседанием Евросовета за постепенное ослабление санкций выступает и верхняя палата парламента Франции. «Отмечаем, что санкции ЕС против Российской Федерации имеют негативные последствия как в экономическом и политическом плане для всех сторон, так и для отношений между ЕС и Россией», — говорится в резолюции французского Сената от 8 июня. За пересмотр ограничительных мер ходатайствуют Венгрия, Словакия, Греция и Кипр. Все чаще немецкие политики на встречах со своими российскими коллегами избегают выражения «аннексия Крыма». На «Дне России» 25 мая в Ростоке вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль назвал конфликт на Украине «гражданской войной», обратив на себя гнев посла Украины Андрея Мельника. Габриэль отметил неэффективность политики изоляции и высказался за пошаговое снятие санкций наряду с исполнением Минского договора.

Сдвиги в российско-европейских отношениях знаменуют и две конференции в северной столице России. На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 16−18 июня прибудут второе по статусу лицо в наднациональных структурах ЕС — председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (первый — глава Евросовета Дональд Туск) и сильнейший лидер (после канцлера ФРГ Ангелы Меркель) среди глав европейских правительств — Ренци. Цель визита Юнкера, который станет первым для главы институтов ЕС со времени введения санкций в марте 2014 г., — «донести до российского руководства, также как и широкой публики, точку зрения ЕС по текущему состоянию отношений ЕС и России». Критикам пресс-секретарь Юнкера ответила, что нет «никаких противоречий» между санкциями и посещением конференции. Среди других почетных гостей ожидаются исполнительный директор Siemens Джо Кэзер, глава Total Патрик Пуянне, а также менеджеры Mitsubishi и Mitsui и швейцарских Glencoreи Gunvor. Спустя месяц на берегу Финского залива состоится российско-немецкий «Петербургский диалог». Spiegel считает его посещение высокопоставленным немецким политиком в лице первого бургомистра Гамбурга Олафа Шольца «признаком повышения значения спорного формата».

Хотя европейские противники санкций аргументируют экономикой и убытками фермеров, подоплека намного проще — они не работают. «Россия ясно продемонстрировала, что она не изменит свою политику в отношении Украины из-за санкций. … Поскольку русские до сих пор не капитулировали перед санкциями, вряд ли это произойдет в будущем. Поэтому в интересах Германии разрядить конфронтацию с Россией, и, чтобы сделать это, они должны, по крайней мере, ослабить санкции, или, в конечном счете, упразднить их», — пишет главный прогнозист XXI века, директор Stratfor Джордж Фридман.

Просветы российско-европейской разрядки беспокоят отпускающего вожжи американской политики Барака Обаму и европейских «атлантистов» во главе с Ангелой Меркель. Во время апрельского турне по Европе Обама предупредил, что если переговоры по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству (TTIP) не завершатся в 2016 году, то сделка будет отложена в «долгий ящик» из-за политических изменений в США и Европе. Обама намекает на возможную победу Дональда Трампа, с которым в «хорошие отношения» не верит даже самый большой среди лидеров ЕС евроскептик — британский премьер Дэвид Кэмерон. Раздраженная усилением правых немецкий лидер тоже боится не успеть до парламентских выборов в Германии 2017 года. 8 июня на мероприятии своей партии (ХДС) Меркель призвала ускорить переговоры по TTIP.

Хотя решительность Брюсселя в вопросе санкции размывается, их отмена на саммите 28−29 июня не предвидится. 19 мая в интервью Die Welt Могерини заявила: «Лидеры ЕС связывали снятие санкций с имплементацией минских соглашений. Этого достичь не удалось». Если за этот саммит Обама может быть спокоен, то на декабрьском «Овальный кабинет» может занять республиканец Трамп. 7−9 июля американский президент совершит последнюю поездку в Европу, где примет участие на встрече лидеров стран НАТО в Варшаве. На ней ожидается решение о размещении танковой бригады США в составе 4 тыс. солдат в Прибалтике и Польше. «Развертывание войск США еще больше усложнило избавление от санкций и превратило санкции во второстепенный вопрос. Упразднение санкций не смягчит опасения России», — замечает Фридман. Судя по тому, что в стратегии ЕС (по источникам EurActiv) нет упоминания о европейской армии, Евросоюз готов к усилению восточного фланга НАТО.

Фридман предостерегает от того, что «на фоне хрупкости Евросоюза давление Холодной войны может стать окончательным ударом по европейскому единству». Защитой последнего Пентагон и оправдывает свои маневры на Старом континенте «Россия хотела бы разрушить единство ЕС, единство НАТО, создать слабость и разделение, и, я думаю, они продолжат это делать», — заявил в интервью украинскому агентству Бен Ходжес, командующий сухопутными войсками США в Европе. Сбудется ли очередной прогноз «тайного ЦРУ», узнаем под занавес 2016 года. Однако настойчивость, с которой глава МИД Польши Витольд Ващиковский, добивается присутствия НАТО, говорит о том, что в Евросоюзе развернулась нешуточная борьба за ревизию его «восточной политики».