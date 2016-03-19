Воронежская область, 18 ноября, 2003, 13:10 — ИА Регнум. В рамках кампании "Права молодежи", проводимой Молодежным Правозащитным движением совместно с Межрегиональным Правозащитным движением, Центром Развития Гражданских Инициатив и прочими дружественными организациями правозащитники Воронежа объявили о запуске проекта предоставления бесплатных правовых консультаций по электронной почте. Отныне любой молодой человек в любое время суток может написать на соответствующий адрес письмо с возникшими у него правовыми вопросами, и получить ответ консультанта - в роли последних, как сообщила координатор проекта Алена Объездчикова, выступают профессиональные юристы, преподаватели юридических вузов и кафедр России, специалисты правозащитных организаций из нескольких городов страны.

Консультационная работа ведется по трем направлениям кампании "Права молодежи":

- права студентов - cons-students@hrworld.ru

- cоциально-трудовые права молодежи - cons-soc@hrworld.ru

- АГС и права призывников - cons-ags@hrworld.ru



По словам Алены Объездчиковой, проект уже проработал месяц в тестовом режиме и теперь готов к предоставлению полноценной юридической помощи всем желающим. К слову, система бесплатных консультаций рассчитана не только на жителей региона: обратиться по приведенным адресам может молодой человек из любой точки России.

"Вообще же кампания "Права молодежи" предполагает несколько составляющих, - пояснила Алена Объездчикова. - Это мониторинг нарушений, информационно-просветительские действия, консультирование, а также обучение консультантов. Консультации по электронной почте были созданы как одна из удобных форм получения информации, для того, чтобы российская молодежь могла проконсультироваться и узнать о своих правах".