Иван Журенков
Автор
Обозреватель ИА REGNUM, пишущиь на темы экономики, внешней и внутренней политики.
Последние публикации
Южная Корея меняет позицию по поставкам оружия Киеву
Сеул может оказать военную помощь киевскому режиму. Такое развитие событий не исключил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. В интервью Reuters он заявил о том, что может возникнуть ситуация, при которой его стране будет «трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке» Украины...
19 апреля 2023
«Изначально Екатерина II придерживалась другого взгляда на будущее Крыма»
240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина Великая издала манифест, озаглавленный «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу». Крым и нынешние земли Краснодарского края, которые — под властью крымских ханов и османских султанов — столетиями...
19 апреля 2023
«Не хватает простых рабочих рук». В ДНР ждут возвращения людей на шахты
Министр угля и энергетики Донецкой Народной Республики Андрей Чертков заявил 12 апреля о том, что в ближайшее время в ДНР решится вопрос о погашении задолженности перед шахтерами по зарплате — за январь, февраль и первую половину марта. Сообщается, что деньги горняки начнут получать сразу после...
15 апреля 2023
США и ЕС готовятся наказать Венгрию за здравый смысл в отношениях с Россией
В Белом доме задумались о том, чтобы ввести санкции против Венгрии в связи с ее позицией по конфликту на Украине, а также отношениями с Россией. Об этом сообщило будапештское издание 444. По его данным, полученным из нескольких дипломатических источников, Вашингтон «планирует новые меры в целях...
12 апреля 2023
Эксперт: Россия сегодня продолжает великое дело борьбы с нацизмом
Есть очень логичная и глубинная связь между тем, что 78 лет назад Россия покончила с фашизмом (и в том числе — с концлагерями и другими бесчеловечными нацистскими изобретениями) — и тем, что происходит сейчас, когда Москва снова выступает как самый убеждённый противник нацизма. Об этом ИА REGNUM...
11 апреля 2023
Эксперт призвал чувствовать меру при запрете похожих на матерные слов
Когда речь заходит о том, что в России некоторым фирмам запрещают использовать в названиях иностранные слова, похожие на матерные, главное — не войти не вкус и помнить о здравом смысле, сказал ИА REGNUM завкафедрой русского языка Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Игорь...
11 апреля 2023
Кастинг миротворцев. Кто станет посредником в переговорах Москвы и Киева
Франция едва ли может претендовать на то, чтобы выступить в качестве посредника между Россией и Украиной, так как косвенно сама вовлечена в конфликт на стороне киевского режима, заявил 10 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Это сообщение можно считать комментарием Москвы к реплике...
11 апреля 2023
Эксперт-лингвист оценил аморальность названия сети ресторанов «Ёбидоёби»
У арбитражного суда Красноярского края действительно были основания потребовать изменить название сети суши-ресторанов «Ёбидоёби», так как оно может ассоциироваться с нецензурной бранью. Об этом ИА REGNUM 11 апреля заявил Владимир Славкин, завкафедрой стилистики русского языка факультета...
11 апреля 2023
В Общественной палате оценили новый формат рассылки повесток призывникам
Нет ничего страшного в том, что в России повестки призывникам будут приходить в их личные кабинеты на сайте «Госуслуги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля сказал первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Герой России Вячеслав Бочаров. Так он прокомментировал информацию о том, что...
11 апреля 2023
Россия дважды спасла Крым от нацистов
79 лет назад, 8 апреля 1944 года, советские войска начали Крымскую стратегическую наступательную операцию, которая стала одним из важнейших этапов Великой Отечественной войны. Наступление начали войска 4-го Украинского фронта. Ожесточенные бои продолжались три дня, но к исходу 10 апреля воины...
8 апреля 2023
Проамериканских политиков Киргизии испугал детский лагерь «Артек»
Крымский детский лагерь «Артек», который в советское время был символом дружбы народов, оказался раздражителем для киргизских националистов. Представительство Россотрудничества в Киргизии решило провести в республике конкурс среди местных школьников и бесплатно отправить его победителей на отдых в...
7 апреля 2023
На МЭФ-2023 поставили окончательный диагноз однополярному миру
Несмотря на все усилия Запада, однополярный мир уходит в прошлое, уступая место такому содружеству народов, которое обеспечивает взаимовыгодное, уважительное и успешное развитие. Таков один из главных выводов, к которому пришли участники Московского экономического форума (МЭФ) — 2023, прошедшего в...
6 апреля 2023
МЭФ-2023: правительству посоветовали отказаться от старых шаблонов развития
Отечественной экономике нужны разумный протекционизм, новая индустриализация и отход от политики, ориентированной на развитие сырьевого экспорта. К этому правительство России призвали участники Московского экономического форума (МЭФ) 2023, который начал свою работу 4 апреля в Москве под лозунгом...
4 апреля 2023
Какая среда породила террористку, взорвавшую Владлена Татарского
Жительница Петербурга Дарья Трепова, задержанная 3 апреля за убийство военкора Владлена Татарского, ранее уже попадала в поле зрения полиции, сообщает ТАСС. В день начала специальной военной операции на Украине Трепова участвовала в несанкционированном антироссийском митинге и подверглась...
3 апреля 2023
«Близки к этой границе». При каких условиях на Украине появятся миротворцы
Вопрос о том, чтобы отправить на Украину миротворцев из Европейского союза, близок к тому, чтобы стать «легитимным и принятым», хотя раньше разговор на эту тему казался невозможным. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Мы близки к этой ранее не переступаемой...
31 марта 2023
США отправили к Антарктиде. Путин утвердил новую концепцию внешней политики
У России появилась новая Концепция внешней политики, которая заменила аналогичный документ, принятый в 2016 году. 31 марта Концепция утверждена президентом Владимиром Путиным. В четвертом пункте документа говорится об особом положении России «как самобытного государства-цивилизации, обширной...
31 марта 2023
Зафиксирован резкий рост денежных переводов из России в Казахстан
За прошлый год резко — почти в семь раз — вырос объем средств, которые уходят из России в Казахстан через систему международных денежных переводов. Такие данные распространил сайт Национального банка Казахстана. Если в прошлом году в соседнюю республику перевели 8,9 млрд рублей, то в 2022 году эта...
29 марта 2023
«В 24 часа». Что Трамп способен сделать для остановки конфликта на Украине
«Конфликт на Украине должен закончиться прямо сейчас», — с таким заявлением в интервью телеканалу Fox News выступил экс-глава Белого дома Дональд Трамп. 45-й президент США пообещал, что готов решить украинский кризис за 24 часа в ходе «очень простых переговоров» с президентами России и Украины. О...
28 марта 2023
«Донбасских детей на Украине лечили, но только за деньги»
Дети, которые оказались в странах Европы после «эвакуации» с Украины, регулярно сталкиваются с маргинализацией «в различных её проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации», заявила глава МИД России Мария Захарова, приведя в подтверждение этих слов сообщения официальных лиц Евросоюза. В Германии...
27 марта 2023
Запад угрожает России «не обходимыми» санкциями
В следующем, уже 11-м по счету пакете антироссийских санкций особое внимание будет сосредоточено на том, чтобы закрыть для нашей страны все возможности для обхода уже введенных ограничений. Такое обещание сформулировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Впрочем, она умолчала, когда начнет...
24 марта 2023