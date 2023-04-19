240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина Великая издала манифест, озаглавленный «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу».

Иван Шилов ИА REGNUM 240-летию манифеста Екатерины II

Крым и нынешние земли Краснодарского края, которые — под властью крымских ханов и османских султанов — столетиями представляли собой угрозу Руси-России, стали всероссийской житницей, средоточием транспортных артерий и оплотом государства на черноморском побережье. В манифесте говорилось о «счастливом превращении из мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок законный».

В последующие столетия эти земли не раз переживали «мятежи и неустройства» до тех пор, пока в 2014 году Крым навсегда не вернулся «в родную гавань». В прошлом году, благодаря воссоединению Приазовья и Херсонщины с Россией, Крым перестал быть «островом», отделенным от остальной страны, на востоке Новороссии возник сухопутный коридор, а Азовское море вновь, как во времена Екатерины II, стало внутренним морем России.

Об историческом пути Крыма за последние столетия и за недавние девять лет ИА REGNUM поговорило с ведущим историком региона, гендиректором Центрального музея Тавриды Андреем Мальгиным.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Андрей Мальгин

ИА REGNUM: Андрей Витальевич, если заглянуть в прошлое, каким мы увидим Крым в период, предшествовавший его включению в состав Российской империи? Что это было за государство, какую политику оно проводило в отношении России?

Андрей Мальгин: Этот исторический отрезок следует разделить на две части. До 1772 года и после, до 1883 года.

До 1771–1772 годов (когда был заключен Карасубазарский мирный договор между Крымским ханством и Российской империей) Крымское ханство было вассальным государством в составе Османской империи. Таких вассальных государств у османов было несколько. Это были Молдавия и Валахия, Грузия и Северное Причерноморье — собственно Крым. Но, в отличие от Молдавии и Валахии, а также Грузии, которые были христианскими вассалами Стамбула, Крым был дочерним мусульманским государством.

В свое время он играл очень важную роль в экспансии османов на территорию Речи Посполитой и Российского государства.

Потому крымского хана называли «главным ятаганом султана».

Но потом, после 1699 года, после Карловицкого мира, после поражения османов в их последнем натиске на Европу, в договоре между европейскими игроками и Османской империей Крымскому ханству было запрещено совершать набеги на территории Речи Посполитой и Русского государства. Это приводит к довольно серьезному упадку военной силы ханства и, соответственно, его экономики, потому что она строилась в значительной степени на военных походах на север.

ИА REGNUM: Пришлось переключаться на другие территории?

А. М.: Да, в основном на боевые действия на Кавказе. Участвует ханство и в столкновениях османов и персов. Но, в общем-то, переживает не лучшие времена и упадок.

ИА REGNUM: Этот осколок Золотой Орды был типичной деспотией восточного образца?

А. М.: Нет, скорее это была мусульманская авторитарная демократия. Устройство Крымского ханства чем-то напоминало Речь Посполитую, поскольку главную роль играл не сам хан, а беи, которые ставили хана на престол, а Османская империя утверждала его. Иными словами, хан был в значительной степени политически несамостоятельной фигурой.

Скорее это был наследственный военачальник, и его задача заключалась в организации походов. А политическую жизнь осуществляли представители бейских родов. Кроме того, Крымское ханство — это многонациональное государство. Его этническую основу составляли крымские татары. На севере кочевали несколько ногайских орд. Кроме того, большое христианское население — греки и армяне. Короче говоря, своеобразное государство со сложной системой управления.

Карло Боссоли. Ханский дворец (Бахчисарай). 1857

ИА REGNUM: Почему в конечном итоге Санкт-Петербург принимает решение включить Крымское ханство в состав империи?

А. М.: Мы должны сказать, что сначала, когда Екатерина II вступила на престол и стала заниматься южной политикой на крымском направлении, она благодаря точке зрения Никиты Панина (руководителя русской внешней политики) придерживалась иного взгляда на будущее Крыма.

По умолчанию предполагалось, что если Крымское ханство получит независимость от Османской империи, то постепенно оно откажется от враждебной позиции по отношению к России и со временем станет дружественным полунезависимым государством — протекторатом.

Но когда ханство получило независимость от Османской империи и стало российским протекторатом, то это не привело к стабилизации ситуации. Скорее даже наоборот.

ИА REGNUM: Почему?

А. М.: Дело в том, что последний крымский хан Шахин Гирей начал политику реформ в духе Петра Первого, и это восстановило против него практически всё мусульманское население ханства. Против Шахина вспыхнуло два крупных восстания.

Россия потратила очень много на поддержку Шахина — и войсками, и деньгами. Однако когда руководить внешней политикой России стали Григорий Потемкин и Александр Безбородко, они разработали новую концепцию империи в отношении Крыма — нужно присоединить к России всё Крымское ханство, иначе мира и стабильности не достичь.

Потому что турки, глядя на постоянные проблемы в Крымском ханстве, были готовы возвратить его под свое владычество. Поэтому, когда крымского хана в очередной раз свергли с престола и он был вынужден бежать на русском корабле, Крым был объявлен российским владением.

ИА REGNUM: В чём было стратегическое значение Крыма для Российской империи?

А. М.: Екатерина II и Потёмкин решали прагматичную задачу. В тот период Россия переживает переломный момент в своей геополитической судьбе. И присоединение Крыма стало своеобразным итогом перехода в новое качество.

Россия была крупным европейским государством и важным фактором в делах Европы.

Но до Екатерины II она не была великим государством. Иными словами, от мнения России решение мировых проблем не зависело. А когда стало зависеть? Благодаря трем важным фактам.

Первое — в 1779 году Россия становится посредником в судьбоносном споре Австрийской империи и Пруссии (Тешинский мир).

Второй факт: 1780 год — Англия ведет борьбу со своими колониями, США пытаются добиться независимости, и Россия занимает сторону колонистов-повстанцев и объявляет вооруженный нейтралитет.

Третий факт: выход в Причерноморье — присоединение Крыма. Вот три факта, которые превращают Россию просто из большого государства в великую державу. И этот статус она сохраняет по настоящее время.

Борис Артемьевич Чориков. Князь Потёмкин принимает отречение последнего крымского хана Шахин Герая

Иван Айвазовский. Приезд Екатерины II в Феодосию. 1883

ИА REGNUM: Крым, таким образом, непрерывно находился в составе России с 1783 по 1954 годы. Да и после передачи от РСФСР к УССР полуостров был частью единой страны, Советского Союза. По сути же «иностранным» Крым был лишь в непростой период 1991–2014 годов. Какую политику проводил Киев в отношении полуострова?

А. М.: Давайте начнем с того, что Крым попал в состав Украины достаточно неожиданно. Это было не до конца продуманное решение Никиты Сергеевича Хрущева (пусть оно и имело свою внутреннюю логику).

Поэтому Крым весь период пребывания в составе Украины оставался пятым колесом в телеге украинской государственности.

Украина, несмотря на то, что владела Крымом, какого-то большого значения ему не придавала. Безусловно, та политика становления украинского государства, которая была связана с неизбежной украинизацией, в Крыму не принималась.

Плюс проблема репатриации крымских татар стала фактором, очень сильно осложняющим отношения Симферополя и Киева. Всё это периодически приводило к кризисным ситуациям и в конечном итоге обернулось событиями 2014 года, когда Крым осуществил перемену суверенитета. Как следствие, изменилась и жизнь местного населения.

ИА REGNUM: Можно ли сказать, что за последние девять лет удалось преодолеть все или хотя бы большинство проблем, доставшихся в наследство от киевской власти?

А. М.: По отношению к Крыму Российская Федерация ведет вполне определенную политику — направленную на решение тех проблем, которые очень долго не решались Украиной. Потому что Украина так и не стала государством в том значении и в таком смысле, в каких мы можем говорить о современной РФ. Скорее, постсоветская Украина — это государство частных лиц или корпораций. Общественная сторона деятельности украинского государства всегда была выражена значительно слабее.

Не было ни денег, ни желания, ни возможности вкладывать их в какие-то общественно значимые проекты. Например, такие, как дорожное строительство. Иными словами, период нахождения Крыма в составе Украины — это время прогрессирующего упадка социальной инфраструктуры.

Россия покончила с этой практикой и стала выделять деньги на то, что действительно важно обществу — трассы, мосты, аэропорты, подача газа. И результаты этой политики видно невооруженным глазом. Изменения действительно велики, и они носят системный и инфраструктурный характер. Заработали многие предприятия, которые до этого не получали заказов. Оживает сельское хозяйство, а безопасность Крыма обеспечена и находится на очень высоком уровне.