79 лет назад, 8 апреля 1944 года, советские войска начали Крымскую стратегическую наступательную операцию, которая стала одним из важнейших этапов Великой Отечественной войны. Наступление начали войска 4-го Украинского фронта.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымская наступательная операция

Ожесточенные бои продолжались три дня, но к исходу 10 апреля воины Красной армии прорвали оборону противника на Перекопском перешейке. В ночь на 11 апреля они овладели городом-крепостью Керчь, через два дня освободили Евпаторию, Симферополь и Феодосию. 14–15 апреля нацисты были выбиты из Бахчисарая, Алушты и Ялты.

Выйдя к Севастополю 15–16 апреля, наши войска начали готовиться к штурму, и 9 мая город русской боевой славы был освобожден. Остатки крымской группировки вермахта сдались 12 мая на мысе Херсонес. Общие потери гитлеровцев составили около 100 тысяч.

Крымскую операцию отличала стремительность, отметил в беседе с ИА REGNUM замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

«Если захват немецко-фашистскими войсками Крыма в 1941 году занял достаточно долгое время, поскольку доблестно оборонялись и наши войска, и бойцы народного ополчения, то наступательная операция Красной армии 1944 года была быстрой. Она заняла 35 дней и привела к тому, что немецко-фашистские захватчики и их пособники — румынские войска — были разбиты на полуострове. У противника не было никаких шансов занять оборонительные позиции, остановить напор наших войск», — отметил историк.

Ровно через 70 лет, весной 2014 года Россия также защитила крымчан от новой нацистской угрозы, сказал ИА REGNUM председатель общественной палаты Крыма, историк Александр Форманчук. Для жителей полуострова сейчас равно значима память и об апрельских боях 1944 года, и о событиях марта­-мая 2014-го.

«В 2014 году, если бы не воссоединение с Россией, то Крым мог бы превратиться кровавое поле выяснения отношений с украинским национализмом, к которому мог бы еще присоединиться крымско-татарский национализм», — отметил собеседник. Форманчук напомнил, что для крымчан — в том числе и когда полуостров находился под украинским управлением — всегда были неприемлемы идеи последователей Бандеры, а после киевского февральского переворота 2014 года украинский радикализм стал явной угрозой.

Александр Полегенько. РИА Новости Крым Александр Форманчук.

На параллели с новейшей историей обратил внимание и политолог и историк Владимир Корнилов. «Давайте вспомним, с чего началась «русская весна». С того, что украинские неонацисты перехватили автобусы с активистами крымского антимайдана, которые возвращались домой. Была жестокая расправа с крымчанами. И с этого момента ведется отсчет сопротивления Крыма украинским нацистам, — сказал Корнилов ИА REGNUM. — Мы помним заявления о готовящихся поездах украинских нацистов в Крым. Крыму готовили судьбу Одессы, Харькова и так далее. Эти планы озвучивались с самого начала».

У освобождения Крыма в 1944-м, защиты полуострова и его воссоединении с Россией в 2014-м и у нынешней СВО, по сути, одна и та же задача, подчеркнул собеседник. «Крымская наступательная операция сыграла большую роль в достижении конечной цели — победы над нацистской Германией. В 2014 году Россия спасла Крым от киевских неонацистов. И сейчас мы собираемся оборонять эту территорию и не дадим захватить», — отметил Корнилов.

«Мы сегодня продолжаем борьбу с идейными наследниками нацистского режима времен Великой Отечественной войны», — подчеркнул глава Общественной палаты Республики Крым Форманчук.

Девять лет назад в отношении Крыма и Севастополя была восстановлена историческая справедливость, отмечает Шаповалов. «Этот процесс для нас очень важен не только с точки зрения воссоединения с Россией, собирания русских земель, но с учетом того, что мы в последующем увидели те трагические события, которые имели место на Востоке Украины. Я имею в виду, конечно, геноцид со стороны киевских властей в отношении мирного населения Донбасса», — подчеркнул историк.

Но в Киеве и сейчас не скрывают намерений взять реванш и расправиться с непокорным Крымом, так же, как и с Донбассом и другими территориями, выбравшими воссоединение с Россией, напомнил Шаповалов. «Устами тех или иных украинских политиков и журналистов распространяются заявления о том, что Крым будет завоеван Украиной и там не останется ничего русского», — заметил собеседник.

Националистический режим Владимира Зеленского по указанию Запада поставил ВСУ задачу готовить операцию, цель которой — отрезать Крым от материковой части России, напомнил Форманчук.

(сс) Администрация президента Украины Владимир Зеленский

«Это, конечно, бредовая идея, потому что мы никогда не согласимся с мыслью о каком-то «возвращении в состав Украины», — подчеркнул руководитель крымской Общественной палаты. — Мы 23 года вели непростую борьбу за свое национальное освобождение и за воссоединение с Россией. И в 2014 году мы осуществили эту мечту не для того, чтобы сегодня безропотно уступить каким-то бредовым националистическим идеям. И если кто-то попробует сунуться в Крым, то он получит достойный отпор».

«И история освобождения Крыма, которая началась 79 лет назад, очень тесно перекликается с историей современного Крыма, который был освобожден Россией от таких же нацистов, как и 79 лет назад. И так же, как итоги Второй мировой войны, итоги событий 2014 года пересмотру не подлежат», — подытожил Шаповалов.