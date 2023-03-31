Вопрос о том, чтобы отправить на Украину миротворцев из Европейского союза, близок к тому, чтобы стать «легитимным и принятым», хотя раньше разговор на эту тему казался невозможным. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — заявил венгерский руководитель, добавив, что год назад шёл спор о том, можно ли передавать Киеву летальное оружие (и в итоге эти вооружения идут на Украину).

Иван Шилов ИА REGNUM Миротворцы ООН

Из слов Орбана следует, что он, скорее, опасается, что сценарий отправки на Украину «миротворцев» ЕС, который сейчас обсуждается лидерами Евросоюза, будет реализован. Но в июле прошлого года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил изданию Index, что у Будапешта есть некие сценарии по защите 150 тысяч этнических мадьяр в Закарпатье.

В Москве к самой постановке вопроса об отправке миротворцев ЕС на Украину отнеслись настороженно. «Если речь идет уже о серьезных каких-то переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение», — приводит РИА «Новости» комментарий пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова по поводу нынешнего заявления Орбана.

Стрингер/РИА Новости Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Еще определённее высказался замсекретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Понятно, что так называемые миротворцы НАТО просто собираются вступить в конфликт на стороне наших врагов, — написал Медведев в Telegram-канале. — Очевидно и то, что такие «миротворцы» — наши прямые враги… Они будут законной целью для наших Вооружённых сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И тогда эти «миротворцы» должны быть безжалостно уничтожены. Они солдаты врага».

Приход европейских миротворцев на Украину спровоцирует эскалацию конфликта, столкнет Россию и НАТО и может повлечь за собой обращение России к силам ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Если Будапешт, похоже, колеблется по поводу «ранее не переступаемой границы», то Варшава однозначно «за». Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский еще в начале СВО, год назад, призывал ввести на Украину «вооруженный миротворческий контингент» НАТО. Заявление прозвучало на брифинге по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении.

Zuma\TASS Глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский

Сам Киев еще в 2015 году обращался в Совет Безопасности ООН и к руководству Евросоюза с призывом ввести миротворческие силы в зону конфликта на Донбассе. И этот призыв тогдашнего украинского президента Петра Порошенко к ЕС, и обращение фактического лидера Польши Качиньского к НАТО в 2022-м не возымели эффекта. В администрации Джо Байдена тогда ответили, что Соединенные Штаты точно не будут направлять войска на Украину в составе какой-либо миссии альянса. Но теперь, судя по заявлению Орбана, уже первые лица Евросоюза начали обсуждать (точнее, вернулись к обсуждению) вооруженного миротворчества.

Пока что в политических кругах большинства стран ЕС превалирует другое мнение — что Украина должна победить Россию на поле боя и что, более того, у Киева есть шансы на военную победу, сказал ИА REGNUM германский политолог Александр Рар. По его словам, любые другие варианты рассматриваются как ослабление позиций Евросоюза, НАТО и Запада в целом. Но теоретически в роли стран, готовых послать миротворческие контингенты, видят себя Польша и та же Венгрия — «государства, у которых сложились особые отношения с Украиной», — указывает Рар.

«При условии, если Украине не хватит сил вернуть утраченные территории, а Россия не сможет продвигаться дальше, то тогда разговоры о том, что надо проводить миротворческую операцию и находить дипломатические пути, будут звучать все громче и громче», — полагает германский политолог. При таких условиях уже руководство ЕС будет пытаться давить на обе стороны — на Киев и на Москву, считает Рар.

Если сейчас о намерении ввести военных на украинские территории для «защиты мирных жителей и остановки конфликта» заявляют в Польше и с оговорками в Венгрии, то «в дальнейшем таких стран может стать больше», полагает немецкий политолог.

U. S. Army Europe Солдаты НАТО

Но если Москва допустит такое развитие событий, то «едва ли согласится на то, чтобы миротворческие войска, зашедшие на Украину, были чисто западными», подчеркивает собеседник. Рар предположил: «Поэтому, не исключено, что в будущем будет реализован сценарий (который сегодня кажется нереалистичным), когда к миротворческой миссии привлекут не только европейцев, но также военнослужащих из Китая или Индии».

«Более того, на мой взгляд, появление на Украине миротворцев из Китая или Индии — это более реалистично, чем натовских войск. Скорее, следует ожидать некой китайско-индийско-европейской «смеси», — считает германский политолог.

Формирование какого-либо международного контингента с участием стран ЕС в принципе исключено, возражает военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. Он напомнил, что страны Евросоюза (за исключением Австрии, Ирландии и — пока еще сугубо формально — Финляндии и Швеции) входят в НАТО.

«Миротворческие миссии еще возможны по линии ООН — и мы видим примеры таких миссий, от Кипра до стран Центральной Африки. Но привлечение в качестве миротворцев военных из тех стран, которые поставляют ВСУ вооружение и инструкторов и чьи граждане уже воюют в составе украинской армии в качестве наемников? Это лишь подольет керосина в костер», — сказал Дандыкин ИА REGNUM.

Он отметил, что возможность участия в миротворческой миссии Китая, Индии и Ирана — о чем говорил германский эксперт — не рассматривается даже гипотетически, разговор идет только о странах Евросоюза. Что, вновь подчеркнул Дандыкин, абсолютно неприемлемо для Москвы.