В следующем, уже 11-м по счету пакете антироссийских санкций особое внимание будет сосредоточено на том, чтобы закрыть для нашей страны все возможности для обхода уже введенных ограничений. Такое обещание сформулировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Впрочем, она умолчала, когда начнет действовать этот пакет и ведется ли вообще работа над его формированием.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Ранее и канцлер Германии Олаф Шольц заявил: странам Запада необходимо добиться того, чтобы Россия не могла обходить санкции через третьи страны. Минфин и минюст США уже подготовили документ, в котором даны подробные рекомендации — как американские компании могут избежать вовлечения в обход антироссийских санкций.

При этом, по данным британского Королевского института оборонных исследований (RUSI), Россия так и не прекратила завозить западную электронику. С марта по октябрь 2022 года ее импортировали больше чем на 2,6 млрд долларов, причем почти 777 млн пришлось на чипы и компоненты таких компаний, как Intel, AMD, Texas Instruments и Analog Devices. Еще любопытнее выглядит анализ, проведенный экспертами Euromonitor. Он показал: экспорт товаров из Евросоюза в Россию с марта по ноябрь 2022 года упал на 47%, а в Белоруссию, Армению, Казахстан, Грузию, Узбекистан и Киргизию за то же время увеличился на 48%, сообщил РБК.

Некоторые российские партнеры, впрочем, уже дают понять Западу, что не намерены помогать России обходить санкции — тот же Казахстан с 1 апреля может запустить онлайн-систему, которая начнет отслеживать все товары, пересекающие границу республики.

Не последуют ли его примеру другие страны и не останется ли Россия без западных товаров на радость Шольцу, Байдену и прочим? Об этом ИА REGNUM поговорило с доцентом Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константином Ордовым.

ИА REGNUM: Константин Васильевич, на сегодняшний день Россия смогла выстроить эффективные способы обхода санкций или они по большей части все-таки работают?

Константин Ордов: Заявление фон дер Ляйен уже доказывает, что Россия смогла выстроить эффективную систему параллельного импорта. Доказывается это и выводами экспертов МВФ, которые улучшили прогнозы по росту российского ВВП.

Иными словами, санкции не ударили по экономике России так, как на это надеялись европейские чиновники и политики. И поэтому последние продолжают упорствовать и делают вид, что систему санкционного давления надо немного донастроить.

Но глобализация дала неожиданный результат. Исключить крупную экономику из мировой без соразмерного вреда для самих инициаторов этого исключения невозможно.

Параллельный импорт стал возможен не только потому, что Россия стала использовать необычные каналы поставки товаров. Он необходим европейским производителям. Это политики рассуждают о санкциях, а финансы в рамках глобализации требуют сохранения старых рынков и захвата новых. Проще говоря, система параллельного импорта заработала не потому, что Россия смогла так успешно ее настроить, а потому, что этого очень сильно хотели в Европе.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

ИА REGNUM: Как выглядит система параллельного импорта и механизмы его работы?

К. О.: Тут ситуация очень непростая. Хотя российские таможенники сейчас и раскрыли объемы экспорта-импорта, но не стали распространяться насчет конкретных направлений. Понятно — почему. Но, по косвенным данным, в первую очередь товары идут через Китай, Турцию, Индию. А еще Казахстан, тем более что здесь в рамках единого таможенного пространства организовать логистические цепочки намного проще.

Раньше было принято иронизировать по поводу условных «белорусских креветок», но сейчас мы понимаем, что механизм работает в обе стороны, так как отследить движение в рамках единого таможенного пространства становится крайне тяжело и даже невозможно.

ИА REGNUM: Но так ли надежна эта конструкция? Да, мы выстроили некий механизм и что-то получаем через транзитеров. Но можем ли мы быть уверены, что все это продолжит работать завтра? Вот ЕС грозится отсечь нас от параллельного импорта. А вдруг у него получится?

К. О.: Конечно, при желании у них может получиться. Но это называется «назло маме отморожу уши». К счастью, в ЕС есть не только политики, но и бизнесмены, исповедующие принцип «ничего личного — просто бизнес». Если бы этот принцип сошел на нет, то вслед за ним закончился бы и параллельный импорт.

ИА REGNUM: Итак, у нас есть три главных партнера, которые обеспечивают нам возможность параллельного импорта, — Китай, Турция и Казахстан. Не кажется ли вам, что наши партнеры в Астане выглядят наименее надежно?

К. О.: Нет.

ИА REGNUM: Но буквально сегодня прошла новость о том, что Казахстан введет систему мониторинга для предотвращения санкций против России. Или Астана просто «устраивает дымовую завесу», чтобы не злить европейцев?

К. О.: Казахстан связан массой обязательств и поэтому не будет открыто нарушать принципы, которые заложены в единое таможенное пространство. Он пытается угодить и тем, и этим, чтобы спасти от санкций свои компании.

С другой стороны, Казахстану выгодна система параллельного импорта — если раньше товары шли напрямую в Россию, то теперь они идут через РК, и она собирает повышенные таможенные платежи. Казахстан будет создавать видимость борьбы с параллельным импортом как раз ради того, чтобы тот сохранился и чтобы эти каналы не были перекрыты уже со стороны самих европейцев.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Грузовые поезда

ИА REGNUM: А как насчет экономических интересов среднестатистического россиянина — сильно ли он переплачивает за товары, которые попадают в Россию по механизмам параллельного импорта?

К. О.: По некоторым оценкам, все связанные с этим издержки оборачиваются 15–20-процентным подорожанием. Кроме того, мы потеряли возможности гарантийного ремонта, сервисное обслуживание и прочее. А ведь раньше в цену входила наша возможность пользоваться ремонтом, обменом товара, фирменными сервисами, которые гарантировали качество обслуживания. Ныне цена выросла из-за доставки, а все то, что я перечислил, сгинуло. Поставщики отгрузили товар и забыли. А ведь для некоторых компаний необходимость сопровождать товары обходилась чуть ли не в 30% от цены. Зато сейчас параллельный импорт обеспечивает этим компаниям 30-процентную экономию расходов.

ИА REGNUM: Какие рычаги есть у Запада для того, чтобы повлиять на тот же Казахстан и заставить его отказаться от сотрудничества с Россией в организации параллельного импорта?

К. О.: В основном это будет метод кнута. А если конкретнее, то санкции в отношении казахских компаний. И тех это, безусловно, напугает. Они могут попасть в разные черные списки, им заблокируют счета. Более того, могут быть наложены санкции на собственников бизнеса и арестованы их денежные счета. Это может и похоронить бизнес, не говоря о том, что дело может дойти до уголовного преследования собственников бизнеса.

ИА REGNUM: Звучит очень серьезно. Похоже, мы действительно рискуем остаться без параллельного импорта?

К. О.: Если такое произойдет, то России могут потребоваться более сложные цепочки поставок и их удлинение, появление новых звеньев.

ИА REGNUM: И потребителю придется платить еще больше?

К. О.: Сейчас всплеск цен был связан с дефицитом импорта. Потому что в рамках параллельного импорта не удается обеспечить массовость товаров. Но если удастся обеспечить системные поставки в необходимых объемах, то цены могут снизиться.

ИА REGNUM: А в каком параллельном импорте мы заинтересованы сильнее всего?

К. О.: В первую очередь речь идет о сложных, единичных, несерийных товарах из сегмента машиностроения. Они, как правило, имеют индивидуальный номер, отслеживаются. Скрыть такие поставки очень сложно, и оперативно заместить нашу потребность в такой продукции пока нельзя. Поэтому здесь параллельный импорт требует дополнительной проработки. Но, к счастью, в мире крайне мало товаров, производством которых кто-то занимается монопольно. Обычно всегда есть менее дорогой, менее качественный, но аналог.