Крымский детский лагерь «Артек», который в советское время был символом дружбы народов, оказался раздражителем для киргизских националистов. Представительство Россотрудничества в Киргизии решило провести в республике конкурс среди местных школьников и бесплатно отправить его победителей на отдых в международный детский центр «Артек». Участникам конкурса было предложено найти среди своих соотечественников тех, кто раньше бывал в «Артеке», и расспросить, как это повлияло на их жизнь.

Иван Шилов ИА REGNUM Детский центр Артек

Невинное начинание возмутило некоторых местных политиков. В частности, бывшего депутата парламента республики (Жогорку Кенеша) Омурбека Абдрахманова, который разглядел в этаких конкурсах коварные замыслы Москвы. «Сейчас у России никого не осталось, кроме нескольких стран, таких как Северная Корея, Беларусь, Кыргызстан. И там решили проводить подобные мероприятия, чтобы интегрировать нас. Союзников мало, что остается делать?» — заявил политик 6 апреля информагентству «Вести. Kg».

Абдрахманов уверен: «При нынешнем положении дел и возможном контрнаступлении (ВСУ), о котором говорят в новостях, к тому времени, когда определятся победители конкурса, «Артек» может стать украинским».

Политик припомнил властям республики военно-патриотические игры «Зарница», которые проводились в 2022 году на Иссык-Куле, раскритиковав их за милитаризм, который-де никому ничего не дал.

Марина Каширская ИА REGNUM Артек

«У нас есть несколько флагманских программ, но политических задач мы не ставим. Наши задачи сугубо гуманитарные. Есть, например, программа, по которой дети соотечественников со всего мира приезжают в Россию. Кроме того, есть программа «Новые поколения» для молодых иностранцев (25-30 лет), по которым они приезжают в Россию. И эти программы были, есть и будут вне зависимости от того, какие тараканы поселились в голове у какого-то политика», — рассказал ИА REGNUM руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Иначе как «тараканами» объяснить заявление Абдрахманова, действительно, непросто. Интеграция, которой так опасается проамериканский политик, не просто давно идет, но идет в первую очередь к выгоде и в интересах самой Киргизии.

Каждый шестой гражданин республики работает в России, констатировал директор Центра трудоустройства граждан за рубежом при министерстве труда, соцобеспечения и миграции Киргизии Кубандык Акматбеков. По данным на 2022 год в России на миграционный учет встали 1 млн 63 тыс. гостей из Киргизии.

Владимир Смирнов/ИТАР-ТАСС Киргизы

Специальная военная операция, которой так опасается господин Абдрахманов, никак не сказалась на потоке мигрантов. За прошлый год число жителей республики, отправившихся на заработки в Россию, выросло в сравнении с 2021-м, приводила «Российская газета» данные Национального статистического комитета Киргизии. Прибавим к этому еще особые права, которыми пользуются трудовые мигранты из этой страны в России благодаря членству Киргизии в Евразийском экономическом союзе — а это выплаты по временной нетрудоспособности и даже по уходу за ребенком.

Российское государство единовременно выплачивает соцпособие при рождении ребенка всем иностранным гражданам, у кого есть разрешение на временное проживание, вид на жительство или статус беженца — по данным портала «Гражданство. онлайн», в 2023 году это 23 011 рублей.

Почти 140 тысяч детей иностранцев учатся в российских школах — больше 1% от общего числа учащихся, отмечал ТАСС. В ноябре прошлого года киргизские школьники в рамках гуманитарной программы Минпросвещения России прибыли для обучения в международный центр образования в Иваново, передавало агентство «Спутник. Кыргызстан». 14 тысяч студентов из Киргизии учатся в российских вузах, причем половина из них — за счет бюджета России, отмечала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кроме того, Россия строит в Киргизии школы, солнечные электростанции, железные дороги, научные центры исследования инфекционных болезней и даже сервисные центры по производству грузовиков. Всего же, по данным российского Минэкономразвития, в Киргизии на сегодняшний день реализуют больше 40 крупных проектов с российским участием на общую сумму порядка 2 млрд долларов.

«Почти 2 млн живут и работают в России, и льгот у них больше, чем у мигрантов из других республик. Россия выделяла миллионы долларов на питание школьников в Кыргызстане. И поэтому стоит спросить людей, подобных Абдрахманову, какая западная страна выделяла бы нам такие средства постоянно для развития наших детей? Какая религиозная организация помогала бы так?» — сказал ИА REGNUM киргизский политолог Токтогул Какчекеев.

Дмитрий Рогулин/ИТАР-ТАСС Иностранная рабочая сила

Помимо всего прочего, практически 100% офицеров высшего и среднего звена обучаются в российских военных академиях, добавил собеседник.

Республика уже находится в российском интеграционном поле, подчеркнул Какчекеев. По его словам, если в Киргизии восторжествуют идеи, которые проповедуют Омурбек Абдрахманов и руководители прозападных НПО, «говорящих с чужого голоса», то «это будет страшно», так как страна откатится на уровень раннефеодальной эпохи. «Население будет насильно исламизировано и заговорит на арабском. Я нисколько не сомневаюсь, что наступят темные и жестокие времена бесправия, как во времена существования Кокандского ханства. И меня радует, что наш президент Садыр Жапаров выстроил хорошие отношения с Российской Федерацией», — подытожил Какчекеев.

Более того, на сегодняшний день вообще трудно найти такое направление, по которому Россия не выстраивала бы отношения с Киргизией к очевидной выгоде Бишкека, подчеркивает руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

«Один наш беспошлинный бензин, который мы поставляем более десятилетия, перевешивает все возможные альтернативные предложения, которые озвучивались из Турции, Европейского союза и США, — сказал Грозин ИА REGNUM. — Одна эта беспошлинная торговля ГСМ делает Кыргызстан очень серьезно зависимым от российской экономической политики».

Другое дело, наши геополитические оппоненты не сидят сложа руки, отмечает эксперт. «И в Кыргызстане за более чем три десятилетия суверенитета расплодилось немереное количество западных НКО и НПО.

Этот актив (вместе с членами их семей) оценивался экспертами примерно в 250 тыс. человек. Причем речь идет именно о политически заостренных структурах. И 250 тыс. для шестимиллионной Киргизии — это достаточно серьезная сила.

Другое дело, что значительный удар по ним нанесли, когда они пытались раскачать ситуацию с регулированием пограничного вопроса Кыргызстана с Узбекистаном — по вопросу о принадлежности Кемпирабадского водохранилища», — рассказал специалист по региону.

Р. Ашуров, Б. Юсупов /Фотохроника ТАСС Андижанское (Кемпирабадское) водохранилище

Два десятка «самых голосистых, потомственных грантоедов, типа Риты Карасартовой или Равшана Жээнбекова, запихнули в СИЗО, где они сидят уже месяца три», — отметил Грозин.

Поэтому нельзя сказать, что власти КР потворствуют деятельности антироссийских сил, заметил эксперт. «Где из пяти центральноазиатских государств закрыт местный филиал радио «Свобода» (СМИ, признанное в России иностранным агентом)? В Киргизии! Это достаточно серьезный и демонстративный шаг, который на Западе восприняли безо всякого удовольствия», — заметил Грозин.

Кроме того, он обратил внимание на то, что медийная кампания против иностранных агентов в Киргизии идет и на государственных телеканалах, и в печатных изданиях.

Таким образом, Киргизию в зоне российского влияния удерживают два фактора. С одной стороны, это экономическая зависимость, а с другой — воля властей.

«Более того, даже тогда, когда власти КР занимали недружественные по отношению к российской внешней политике позиции, например, при президенте Курманбеке Бакиеве, они не переходили красных линий. А нынешний президент Садыр Жапаров, человек достаточно взвешенный, и он понимает, что как он пришел в октябре 2020 года, так он может и уйти, если начнутся какие-то пертурбации. Впрочем, сейчас режим гораздо прочнее», — подытожил Грозин.