Москва, 4 апреля, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Отечественной экономике нужны разумный протекционизм, новая индустриализация и отход от политики, ориентированной на развитие сырьевого экспорта. К этому правительство России призвали участники Московского экономического форума (МЭФ) 2023, который начал свою работу 4 апреля в Москве под лозунгом «Новый мир. Новая индустриализация».

Пресс-служба Московского экономического форума Участники Московского экономического форума (МЭФ) 2023

Мировая экономика стремительно меняется, и её многополярность становится непреложным фактом, подчеркнул председатель МЭФ, президент Промышленного союза «Новое Содружество» Константин Бабкин, выступая на I пленарной дискуссии форума «Экономика России. Курс на новую индустриализацию».

«Увы, шаблоны, по которым работает правительство России, сформировались еще в прошлые эпохи. Во многом они уже не работают, и следование этим шаблонам рождает большие риски, связанные с огромными потерями», — считает Бабкин. При этом, по его оценке, несмотря на все проблемы, у России остается огромный потенциал для развития, и при правильном приложении усилий ее положение может качественно улучшиться.

«Не так давно мы жили в той концепции, что мы должны вписываться в мировую экономику и служить мостом между Западом и Востоком. России отводилась роль придатка глобальной экономики, — напомнил Бабкин. — Но ситуация изменилась, и сегодня мы строим суверенную экономику».

Но, посетовал руководитель МЭФ, «наши налоговая, бюджетная, денежно-кредитная, внешнеторговая политики работают по старым шаблонам». «Между тем налоговая система должна быть нацелена на несырьевое развитие. Нам нужны дешевые кредиты производителям. Ответом на многие вызовы должна стать новая индустриализация», — подчеркнул Бабкин.

Пресс-служба Московского экономического форума Председатель МЭФ, президент Промышленного союза «Новое Содружество» Константин Бабкин

Для новой индустриализации у России есть только один неограниченный ресурс, отметила другая участница МЭФ, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. «Технологии и оборудование мировой рынок обеспечит. А вот кадры инженерно-технических работников и рабочих уже с 2014 года — это огромный дефицит, — пояснила Дмитриева. — Поэтому единственный фактор индустриализации, который у нас есть и которым нужно просто воспользоваться, это финансы. Все остальное в дефиците».

Еще более категорично оценил положение, сложившееся в российской экономике, выступивший на площадке форума академик РАН Роберт Нигматулин.

«С экономической точки зрения наше отечество в опасности. Причем отставание от развитых стран будет только увеличиваться, — подчеркнул академик. — Нет роста инвестиций — нет роста экономики. Сейчас же в России налоги мешают вложениям инвестиций. Кроме того, нужен спрос. А это зарплаты. И если они не будут расти, то ничего не будет. Покупательский спрос должен умеренно опережать производственные возможности». Но «правительство неспособно решить все эти проблемы», считает Нигматулин.

Бабкин, со своей стороны, подчеркнул, что экономические проблемы России следует решать, не ведя бесконечную борьбу с инфляцией и не пытаясь встроиться в международные производственные цепочки, а развивая экономику комплексно.

Пресс-служба Московского экономического форума Московский экономический форум (МЭФ) 2023

«Россия не должна быть сырьевой державой, — подчеркнул председатель МЭФ, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM. — Стране необходим разумный протекционизм — то есть поддержка своих производителей. Должен быть внешнеторговый, государственный протекционизм, нужна защита рынка для того, чтобы наши производители находились в не худших конкурентных условиях, чем их зарубежные коллеги. Этим разумный протекционизм отличается от неразумного, который сводится к банальной изоляции рынка. У потребителя должна оставаться возможность выбора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты Московского экономического форума подготовили предложения для того, чтобы воплотить распоряжения из майских указов президента Владимира Путина. Указы издавались с 2012 года, но многие из перечисленных в них задач не были достигнуты, полагают в МЭФ.