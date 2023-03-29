За прошлый год резко — почти в семь раз — вырос объем средств, которые уходят из России в Казахстан через систему международных денежных переводов. Такие данные распространил сайт Национального банка Казахстана. Если в прошлом году в соседнюю республику перевели 8,9 млрд рублей, то в 2022 году эта сумма выросла уже до 60,2 млрд рублей. Вырос не только денежный поток по маршруту Россия — Казахстан, растут переводы и из Киргизии и даже из США, но скачок в объеме переводов из России всё же самый впечатляющий.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Очевидная тенденция фиксируется едва ли не на всем постсоветском пространстве. В Армению в 2022 году перевели 3,6 млрд долларов — это в четыре раза больше, чем в предыдущий год. Переводы в Грузию выросли почти в шесть раз, отмечало агентство «Интерфакс».

Высказывались предположения — деньги уходили вместе с покидавшими Россию релокантами. Весной–летом прошлого года Грузия, Армения и Казахстан фигурировали в числе наиболее распространенных направлений отъезда. При этом рост переводов фиксировался и по другим странам ближнего зарубежья.

Как следует из статистики, собранной Национальным банком Киргизии, только за 11 месяцев 2022 года физические лица перевели из России в республику больше 2,6 млрд долларов, что стало абсолютным рекордом за всю постсоветскую историю. В начале января центробанк Узбекистана отчитался: по итогам прошлого года объем денежных переводов физических лиц из России вырос (если сравнивать с предыдущим годом) в 2,6 раза до 14,5 млрд долларов. В узбекистанском ЦБ такую ситуацию объяснили параллельным импортом, который организовали предприниматели, ведущие бизнес через страны Средней Азии.

Еще один любопытный факт, выявленный уже российским Центробанком, — депозиты граждан РФ в заграничных банках за 2022 год увеличились почти в три раза. Они достигли на начало 2023 года 6,63 трлн рублей, или около 94 млрд долларов. Жители России переводят за границу около 8% своих ежемесячных доходов, а с июня 2022 года иностранные счета прирастают почти на 8 млрд долларов в месяц — такой вывод, основываясь на данных ЦБ России, сделали эксперты «Альфа-банка» (их мнение в начале марта приводил российский Forbes).

Антонова Дарья ИА REGNUM Центральный банк России

По поводу зафиксированного семикратного увеличения переводов в Казахстан можно сказать: это связано в первую очередь с переездом россиян в республику и лишь во вторую — с санкционным давлением. Такого мнения придерживается директор Банковского института Высшей школы экономики (ВШЭ) Василий Солодков.

«Казахстан здесь выигрывает не только от притока трудоспособных высококвалифицированных трудовых ресурсов, но и от притока их денег, которые так или иначе тратятся в экономике Казахстана, что способствует его экономическому росту», — сказал Солодков ИА REGNUM.

Сработали оба фактора — и санкционный и релокационный, полагает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

«Надо учитывать, что и Казахстан, и Турция, и Армения стали хабом для параллельного импорта, — напомнил эксперт. — Предприниматели закупают продукцию в той же Америке или странах Европейского союза, а потом продают ее в Россию.

Это то, что называется «деньги, задутые ветром».

Вопрос: как с этим бороться и можно ли. Да, запретить можно всё — закрыть страну, как Северная Корея, и ни одна копейка не утечет. Но это не путь к победе». Надо оставаться в рамках международной торговли, которая является двигателем экономики, подчеркивает Остапкович.

При этом эксперт полагает, что по итогам 2023 года прежнего взрывного роста денежных переводов из России в Казахстан уже не будет. «Основная часть тех, кто мог уехать, — уехали, — объяснил Остапкович. — Остальные выбрали другой путь — они продолжат работать на Россию. Тем более что для большинства граждан переезд в другую страну не такое простое дело, как может показаться».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Кроме того, «часть уехавших уже вернулась, но не самые компетентные». «Самых компетентных приняли на работу и дали хорошую заработную плату, — считает собеседник. — А вернулся второй и третий состав. Маловероятно, что вслед за белыми воротничками поедут синие».

Светлана Криворучко, профессор департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве, видит другую причину утечки средств за рубеж. Если одна часть граждан переводила денежные средства так, как этого требовал их переезд, другая переводила капиталы тогда, когда в России стали вводиться валютные ограничения, сказала Криворучко ИА REGNUM.

Иными словами, люди начали активно открывать счета в заграничных банках и выводить деньги из российской банковской системы для сохранения валютных накоплений, пояснила эксперт.

При этом, отметила Криворучко, 60 млрд рублей, переведенных в Казахстан, — это не критичная величина для российской экономики, которая качественно от оттока не пострадала. «Эта сумма несравнима с теми объемами вывода средств, которыми, например, занимались корпорации», — уточнила Криворучко.

Сергей Савостьянов/ТАСС Перевод средств

Есть прогноз, что со временем интенсивность потока денежных переводов из России в Казахстан пойдет на спад. В частности, так полагает Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. Он аргументирует свою точку зрения тем, что Казахстан для многих релокантов является промежуточной и транзитной страной, откуда они потом направятся в других направлениях.

Поэтому, скорее всего, поток постепенно будет снижаться, но насколько — пока оценить сложно, уточняет эксперт. Кроме того, он полагает, что принимать какие-то меры против утекания из России таких капиталов пока не следует.

«Дело в том, что часть релокантов продолжает работать на российские компании, — отметил Хестанов. — И в случае введения каких-то жестких мер они, скорее всего, просто уволятся и как работники будут потеряны для российской экономики. А она последние годы сталкивается с заметным дефицитом рабочей силы, и поэтому искусственно изгонять релокантов с рынка труда банально нерационально. А в некоторых секторах (допустим, как в сегменте IT) нерационально вдвойне».