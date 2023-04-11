Москва, 11 апреля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Нет ничего страшного в том, что в России повестки призывникам будут приходить в их личные кабинеты на сайте «Госуслуги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля сказал первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Герой России Вячеслав Бочаров. Так он прокомментировал информацию о том, что Госдума рассмотрит поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», направленные на совершенствование системы воинского учёта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет

«Этот законопроект уже «с бородой». Еще вносили на рассмотрение еще в 2018 году. И вот теперь к нему снова вернулись, — сказал Бочаров. — В свое время в Конституции Советского Союза было сказано, что служба в вооруженных силах — это почётный долг и священная обязанность каждого гражданина. В Конституции Российской Федерации также указано — «долг и обязанность». В любом случае форма извещения не должна быть так сильно важна для гражданина РФ, для которого защита своего отечества — это долг».

Если в закон будут внесены поправки, согласно которым гражданина будут информировать о том, что он подлежит призыву, электронным способом, в этом ничего страшного нет, подчеркнул Бочаров.

«Мы же все пользуемся «Госуслугами» и находим в этом большие удобства, — заметил собеседник.

«Лично для меня как для человека, который 37 лет прослужил государству в погонах, вопрос не в том, каким способом меня будут информировать. Вопрос в том, почему этот вопрос сейчас так остро стоит. Большая часть молодых людей этим вопросом себя не озаботила. А уклониться от военной службы любым путём хочет меньшая часть граждан. Но если мы все граждане России, то мы должны исполнить то, что написано в Конституции», — подчеркнул Бочаров.

Кроме того, эксперт призвал не забывать, что бумажных носителей никто не отменял.

«Военкоматы как вносили свои поправки в бумажные версии, так и будут вносить. Это будет своего рода двойной учёт жизненных изменений человека. Тем более это важно сейчас, когда продлен срок призыва. И военкоматы как рассылали повестки, так и будут рассылать. Я думаю, что любой шаг, который направлен на то, чтобы собрать как можно больше информации об объекте работы военкомата (а это призывник), это правильно. И я надеюсь, что даже те недостатки, которые будут выявлены в ходе принятия этого законопроекта, будут устраняться в рабочем порядке», — указал он.

Бочаров также добавил, что в России очень либеральное законодательство, регулирующее вопросы службы в армии.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что при изменении законодательства о воинской службе основной упор будет сделан на цифровизацию — для воинского учёта будет использоваться специальный государственный информационный ресурс. По мысли парламентария, появление единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов граждан в военкоматы для уточнения данных, а также обеспечит условия для защиты гражданами своих прав и интересов. В частности, по словам Картаполова, появится возможность досудебного обжалования действия военкоматов. Что касается мер ответственности за уклонение от призыва, то таковыми могут стать запрет на управление транспортными средствами, запрет на заключение сделок с недвижимостью.

Начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал: в 2023 году постановка на воинский учёт осуществляется в новом формате. Информация поступает от федеральных, региональных и муниципальных органов власти в электронном виде.