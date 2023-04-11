Москва, 11 апреля, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Есть очень логичная и глубинная связь между тем, что 78 лет назад Россия покончила с фашизмом (и в том числе — с концлагерями и другими бесчеловечными нацистскими изобретениями) — и тем, что происходит сейчас, когда Москва снова выступает как самый убеждённый противник нацизма. Об этом ИА REGNUM сказал замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Солдаты Красной армии выводят освобожденных узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме

11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Именно 11 апреля 1945 года, 78 лет назад, вспыхнуло интернациональное восстание узников Бухенвальда, в котором с 1937 по 1945 годы были убиты больше 56 тыс. человек 18 национальностей. Среди них 19 тыс. советских военнопленных. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тыс. концлагерей. Только в комплексе лагерей Освенцим (Аушвиц-Биркенау) с 1941 по 1944 годы было умерщвлено более миллиона человек.

За годы Второй мировой войны через места заключения и лагеря смерти прошли 18 млн человек, из них больше 5 млн — граждане Советского Союза разных национальностей.

Доказать на примерах историческую преемственность борьбы с гитлеризмом в годы Второй мировой и нынешнее противостояние неонацизму достаточно просто, отметил историк Шаповалов.

«Россия ежегодно вносит в Генеральную ассамблею ООН резолюцию о противодействии нацизму, и надо сказать, что далеко не все страны поддерживают эту резолюцию, — указал собеседник. — В том числе и не поддерживают резолюцию те, которые сегодня входят в «коллективный Запад», а в прошлом были фашистскими. Они выступают против этой резолюции вместе с США. Россия борется с нацизмом, а страны так называемой западной демократии его всячески покрывают и поддерживают».

Россия борется с нацизмом в рамках спецоперации, подчеркнул историк.

«Поскольку именно возрождение нацизма в современной Украине в виде культа Бандеры и геноцида русского народа по этническому, языковому и религиозному признакам стало причиной СВО, цель которой — денацификация Украины», — напомнил Шаповалов.

Новый нацизм, нашедший почву в современном украинском государстве, обладает рядом новых, удивительных на первый взгляд свойств, заметил историк.

«Например, культ Бандеры соединяется с якобы приверженностью западным ценностям. И даже гей-парадами, которые проходят в Киеве. Казалось бы, что может быть дальше друг от друга, чем нацизм и ЛГБТ-сообщество. Это противоречие, однако, абсолютно не является таковым, если глубоко разобраться, поскольку Запад цинично использует в своей борьбе с Россией именно нацистские идеологии, — подчеркнул собеседник. — И так он поступал всегда. С другой стороны, этот неонацизм имеет абсолютно прямую связь с украинским фашизмом 20-30-40-х годов прошлого столетия, поскольку, несмотря на эффект новизны, это все те же идеи, которые в свое время были описаны рядом украинских нацистов. В частности, Дмитро Донцовым в книге «Интегральным национализм».

Та версия нацизма, с которой в настоящее время России приходится бороться на Украине, появилась не сегодня, подчеркивает руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

«Она возникла после 1991 года, когда произошел развал Советского Союза и мы увидели, что тенденции коллаборационизма и нацизма в новом проявлении набирали силу, взращивались, стимулировались Западом и другими центрами силы. И после Майдана бандеровская идеология окончательно стала господствующей. Откровенно нацистские вещи стали официальными», — сказал Федоров ИА REGNUM

России вновь приходится, как и почти 80 лет назад, взять на себя основную тяжесть борьбы с коричневой чумой, подчеркнул собеседник. Тезис о том, что власти последовательно защищают историческую память, чтобы ужасы нацистских преступлений не повторялись, абсолютно справедлив.

Россия и русский народ, как и белорусский, — непримиримые борцы с нацизмом, добавил Федоров.

«Потому что такого урона, какой был нанесен гитлеровской Германией и ее сателлитами нашей стране, не было ни у кого никогда в мире. И все попытки переписать историю и возродить нацизм должны встречать сопротивление. И Россия в этом отношении выступает вполне последовательно», — отметил собеседник.

Сметанин/РИА Новости Монумент «Борцам сопротивления фашизму» в Бухенвальде

К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей Минобороны запускает специальный раздел «Звериное лицо фашизма» с публикациями архивных материалов, среди которых акты, показания бывших узников, официальные заявления, донесения, сводки, газетные статьи и фотографии. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

На Западе пытаются всячески нивелировать подвиг Красной Армии при освобождении лагеря смерти Аушвиц, подчеркнули в Минобороны России.

«В Польше, например, объявили, что Освенцим освободили «украинцы» (по названию 1-го Украинского фронта). После опровержения данного тезиса был выдвинут другой: якобы Красная Армия медлила с освобождением лагеря, из-за чего количество погибших узников выросло на «тысячи человек», — отметили в ведомстве.

В Минобороны также напомнили, что Россия не приглашена на мероприятия в честь освобождения Освенцима и Бухенвальда.

Необходимо чтить не только память жертв Холокоста, но и бойцов, освобождавших нацистские концлагеря, ранее подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова. То, что увидели воины Красной Армии в концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме, несравнимо по силе воздействия ни с чем, а потому — подчеркнула Захарова, — нужно говорить об этих событиях в своих семьях, глядя на эти фотографии, и рассказать об этом детям, так как такими вещами должны заниматься не только государства.