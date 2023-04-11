Франция едва ли может претендовать на то, чтобы выступить в качестве посредника между Россией и Украиной, так как косвенно сама вовлечена в конфликт на стороне киевского режима, заявил 10 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мир

Это сообщение можно считать комментарием Москвы к реплике китайского лидера Си Цзиньпина. Председатель КНР в ходе встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном сказал, что Пекин приветствует предложения Парижа по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и готов поддержать их.

С большим скепсисом к идее западного посредничества относятся и в российском МИД. США, Франция, Великобритания и Германия едва ли годятся на такую роль, поскольку «ввели незаконные санкции против России, заблокировали ее зарубежные активы, требуют создания трибунала для наказания российского руководства» и «шантажируют наших друзей, запрещая им сотрудничать с Россией», цитировало заявление МИДа РИА «Новости».

Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров ранее, впрочем, не исключал того, что посредники могут принести некоторую пользу. «Можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий», — приводил слова Лаврова ТАСС. В то же время директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что если переговоры и возобновятся, то, скорее всего, без посредников, так как на Западе «часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров».

Есть мнение, что посредников если и пора искать, то не на Западе, а на Востоке.

ИА REGNUM Голосование Генассамблеи ООН по резолюции с осуждением действий России на Украине 02.03.2022 г.

Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в мартовском обращении к парламенту призвал к тому, чтобы посредником между Москвой и Киевом выступил Пекин.

В самом Пекине к этому пока относятся без особого энтузиазма. Хотя, как заявил куратор внешней политики в ЦК КПК, экс-глава МИД Китая Ван И, его страна готова «продолжить играть конструктивную роль в продвижении примирения и стимулировании проведения переговоров, а также работать с международным сообществом, чтобы при необходимости осуществлять необходимое посредничество». На Западе в такое развитие событий не очень верят — скепсис относительно китайского миротворчества высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«В активе, как и в активе России, примирение Саудовской Аравии с Йеменом, а также начало пути к примирению Саудовской Аравии с Ираном. И деятельность в роли такого посредника оказалась не чужда Пекину. Китай будет проявлять особое рвение в этом направлении, тем более что это хорошо влияет на его реноме», — предположил в комментарии ИА REGNUM гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Арбитр должен иметь геополитический (экономический, военно-стратегический) вес, быть не вовлеченным в конфликт и гарантировать серьезность намерений сторон. США и европейские страны на эту роль явно не подходят в силу ангажированности, но Китай — вполне, полагает Мухин.

Директор международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов к сценарию «Си Цзиньпин как арбитр» относится скептически. Пекин согласится на роль посредника, только если договоренность будет изначально гарантирована, полагает эксперт.

«Возможно, он заинтересован в повышении своей дипломатической роли, но только в том случае, если переговоры между Россией и Украиной пройдут успешно. Ибо вписаться в переговоры и не достичь результата — для Пекина такой сценарий неприемлем, — сказал Лукьянов ИА REGNUM. — А о гарантиях в данном случае говорить невозможно. Скорее всего, КНР продолжит выступать в роли большого, мудрого глашатая за мир, который всех увещевает».

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди и Владимир Путин

Индия

«В правительстве Индии уже обсуждают, какую роль может сыграть страна в миротворческих усилиях, когда придет время», — отмечала в ноябре 2022 года The New York Times.

Источники американского издания сообщили: президент Франции Макрон ранее общался на эту тему с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Правда, французский гость не сумел донести до собеседника позицию западных партнеров о конкретных шагах по «деэскалации конфликта», отмечает NYT.

При этом издание напоминает — во времена холодной войны Индия позиционировала себя как лидера Движения неприсоединения. Сейчас, когда страна не только догоняет Китай по численности населения, но и вышла на 5-е место по объему экономики, Нью-Дели «пытается сбалансировать свои связи»: наращивая контакты с США и сохраняя партнерство с Россией как с ключевым надежным поставщиком энергоносителей и вооружений.

«Индия, наряду с Турцией и Китаем, лучше всего подходит для посредничества. При этом Турция была вовлечена в эту роль с самого начала. Но если Нью-Дели лишь надеялся выступить в роли посредника, то Пекин просто взял и только за последние недели совершил два громких визита в Москву, изложив к тому же точку зрения Китая на перспективы политического урегулирования», — отмечал индийский политолог Атул Мишра в статье, опубликованной 10 апреля Hindustan Times (перевод ИноСМИ). Вес Китая в переговорном вопросе «признали даже европейцы», что подтвердил «хороший друг» Индии — Эммануэль Макрон, указывает эксперт. Мишра посетовал — такая пассивность свидетельствует о том, что влияние Нью-Дели на Москву ограничено в сравнении с влиянием Пекина.

Но очевидно, что Индия сейчас не стремится к роли великой дипломатической державы и участие в каких-либо масштабных переговорных процессах ей не нужно, полагает Федор Лукьянов.

Сергей Корсун ИА REGNUM Между коллективным западом и Россией

Турция

Анкара действительно достаточно давно была вовлечена в роль посредника. Напомним о встрече глав МИДов Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в рамках дипломатического форума 10 марта 2022 года в Анталье и последовавших в марте–апреле того же года переговорах московской и киевской делегаций в Стамбуле (замороженных по инициативе украинской стороны).

В сентябре прошлого года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным призвал «дать шанс» переговорам Москвы с Киевом, в которых Анкара могла бы стать посредником, сообщало РИА «Новости». 29 марта Эрдоган вновь заявил о готовности организовать переговоры «по скорейшему завершению конфликта».

10 апреля глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу сообщил, что Эрдоган проводит переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом глава МИД Турции отметил, что ни визит российского президента в Анкару, ни визит Эрдогана в Москву пока не планируется.

«Если дело дойдет до фазы переговоров, то на сегодняшний день очевидным кандидатом на роль посредника является Турция, — полагает Лукьянов. — Она в этой роли уже выступает по более локальным темам. Эрдоган удивительным образом сохраняет конструктивные отношения со всеми вовлеченными сторонами. И с Украиной, и с Россией. Турция при Эрдогане идеально подходит на роль посредника по всем тактико-техническим характеристикам».

Но, отметил политолог, если на президентских выборах в мае власть в Турции сменится и руководить страной станет другая группа политиков, то все станет сложнее. «Потому что сила Эрдогана — это прежде всего наличие доверительных отношений в первую очередь с Путиным. У нового президента Турции таких отношений по определению не будет», — указывает Лукьянов.

Министерство обороны России Операция ОДКБ в Казахстане. Отправка самолётами военно-транспортной авиации ВКС России КМС ОДКБ в Казахстан. Январь 2022 г.

Казахстан

Наконец, четвертый потенциальный кандидат — Казахстан — обладает не просто опытом хозяина переговорной площадки, но опытом успешным. Переговоры в Астане по урегулированию в Сирии, начавшиеся в 2017 году, стали важной частью в если не остановке, то заморозке сирийского конфликта. Конечно, решающую роль сыграло посредничество стран-гарантов — России, Турции и Ирана, но казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в любом случае стяжал лавры миротворца.

1 марта 2022 года Токаев заявил, что Казахстан готов при необходимости выступить в роли посредника между Россией и Украиной, сообщил ТАСС. Две недели спустя готовность содействовать мирному урегулированию «через посреднические услуги» подтвердил замглавы МИД республики Роман Василенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Эксперты, впрочем, полагают, что едва ли Астана возьмется за такую работу. «Казахстан последнее время очень сильно заигрывает с США. И есть основания сомневаться в неангажированности этой площадки. Казахстан ведет политику следования незаконному санкционному режиму, который установили США в мировой экономике, и доверять ему как медиатору было бы верхом непредусмотрительности», — сказал Мухин.

Отчасти эти сомнения разделяет и Лукьянов. Он призвал не забывать, что для Казахстана эта тема довольно взрывоопасная. С одной стороны, тот, кто включится в эту работу, может добиться успеха и снискать большую славу, но может, наоборот, испортить отношения и с теми, и с другими. «Казахстану это совершенно не нужно, тем более что отношения с Россией у Казахстана сейчас довольно нервные», — отметил Лукьянов.

В любом случае «кастинг посредников» — процесс небессмысленный, полагают эксперты. «Президенты, помимо того, что они политики, еще и люди. Эмоциональный фон для прямого разговора отсутствует. Поэтому, если когда-нибудь созреют условия для политического разговора, то посредник, медиатор понадобится. Нужен тот, кто организует сам процесс коммуникации. По крайней мере для начала. Та же самая зерновая сделка показывает такой механизм», — полагает Лукьянов.