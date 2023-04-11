Москва, 11 апреля, 2023, 17:20 — ИА Регнум. У арбитражного суда Красноярского края действительно были основания потребовать изменить название сети суши-ресторанов «Ёбидоёби», так как оно может ассоциироваться с нецензурной бранью. Об этом ИА REGNUM 11 апреля заявил Владимир Славкин, завкафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Хотя слово и японское, но фигурирует оно в русском контексте. И может восприниматься как напоминающее известное нецензурное слово. Поэтому здесь у суда действительно были основания для такого решения», — сказал Славкин.

Он подчеркнул, что очень многие слова, которые употребляются как естественные для другого языка, в русском контексте звучат так, что напоминают нецензурные.

«Если речь идёт об использовании такого слова как названия, то оно становится фактом общественного употребления. Кроме того, понятно, что те, кто выбрал такое слово и использовал его, решили в какой-то степени шокировать, эпатировать аудиторию. Но это шутка дурного тона. И если уж они решили поражать аудиторию, то только качеством своей продукции, а не названием», — подытожил Славкин.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитражный суд Красноярского края постановил, что сеть доставки суши «Ёбидоёби» должна изменить название в течение трёх месяцев. По мнению суда, такое название противоречит «общеизвестным принципам гуманности и морали» и с большой долей вероятности вызывает у людей ассоциации с ненормативной лексикой. В свою очередь, представили компании заявили, что используют в качестве названия транслитерацию японской фразы «День недели — суббота».