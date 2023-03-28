«Конфликт на Украине должен закончиться прямо сейчас», — с таким заявлением в интервью телеканалу Fox News выступил экс-глава Белого дома Дональд Трамп. 45-й президент США пообещал, что готов решить украинский кризис за 24 часа в ходе «очень простых переговоров» с президентами России и Украины. О чем конкретно намерен договариваться американский президент с Владимиром Путиным и на какие уступки пойдет его администрация, Трамп предпочел умолчать, так как, мол, если рассказать заранее, то ничего не получится.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

«Я единственный президент за десятилетия, который не начал новую войну, и я предотвращу третью мировую войну», — подчеркнул Трамп. Экс-президент задействовал тему украинского конфликта для нападок на нынешнего хозяина Белого дома. По словам Трампа, боевые действия вовсе не начались бы, останься он в 2020 году на второй срок у власти; конфликт же разгорелся по вине Джо Байдена. «Бывший Верховный главнокомандующий также неоднократно заявлял, что он «очень хорошо ладил с Путиным», — комментирует близкий к Республиканской партии консервативный таблоид New York Post.

Теперь же, подчеркивает бывший президент США, Украина рискует быть уничтоженной в течение полутора лет, если кризис не удастся погасить. Ведь политика Байдена может привести «к мировой катастрофе, в сравнении с которой с Первая и Вторая мировые войны — это еще цветочки», предостерег Трамп.

Президентские выборы в США состоятся, напомним, в 2024-м, но избирательная кампания началась уже в прошлом году. В январе 2022-го Байден дал понять, что рассчитывает на второй срок, а в ноябре Трамп заявил о намерении вновь баллотироваться.

Нынешние заявления экс-президента, безусловно, были элементами предвыборной стратегии. Но, истолковывая слова Трампа, экспертное сообщество разошлось во мнениях: считать ли заявление о готовности «решить украинскую проблему в 24 часа» не более чем риторическим ходом или же команда Трампа может (или по крайней мере хочет) предложить какой-то план действий.

«Конечно, Трамп всегда остается Трампом. И что-что, а хвастаться он умеет, — заметил в комментарии ИА REGNUM эксперт-американист Дмитрий Дробницкий. — Но при этом общая канва мысли той части республиканских элит, которые стоят за Трампом, вполне понятна. У них есть план, и он явно представлен: «Мы уходим из Европы — это место остается для нас отравленным, как и при Отцах-основателях». По мнению политолога,

«план Трампа в случае, если ему удастся вернуться в Белый дом, — сразу убрать Владимира Зеленского».

«Потому что тот — креатура тех людей, которые не нравятся Трампу и всем тем людям, которые стоят за Трампом. Поддержка киевского режима прекратится в тот же день. И какая война после этого?» — полагает Дробницкий.

Zuma/TASS Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в 2019 году

Зеленский был избран президентом Украины еще в бытность Трампа хозяином Белого дома. Но все последние годы нынешнего главу киевского режима принято связывать с Демократической партией. Во время президентской кампании США депутат Верховной рады Александр Дубинский (тогда член пропрезидентской фракции «Слуга народа) сделал заявление о коррупционных связях украинских чиновников с Демпартией.

Зеленский, очевидно, не пошел навстречу настойчивым просьбам Трампа (о которых сообщал The Wall Street Journal) помочь адвокату Руди Джулиани в расследовании коррупционных связей Хантера Байдена. Наконец, именно давление, которое Трамп якобы оказывал на Зеленского летом 2019 года с целью склонить Киев к участию в расследовании дела Байдена-младшего, стало формальным поводом для попытки импичмента, устроенной демократами в Конгрессе осенью того же года.

То, что 45-й президент в случае своего возвращения может пожертвовать Зеленским, довольно правдоподобно, делает вывод Дробницкий. Он полагает, что в обмен на демонтаж нынешнего киевского режима Трамп надеется получить «какие-то гарантии от России» — возможно, будут территориальные уступки. Последнее не выглядит большой неожиданностью, если вспомнить недавнее высказывание Трампа о готовности согласиться с тем, что под контроль России перейдут «некоторые русскоязычные районы».

Более того, бывший президент признался, что не считает российско-украинское противостояние отвечающим национальным стратегическим интересам США, тем более что «обе стороны устали и готовы заключить сделку». По мнению Трампа, конфликт на Украине — проблема Европы, которая, впрочем, «не помогает себе», а вместо этого «использует» американцев.

«Логика Трампа такова: «Той Украины, которую придумал Байден и из-за которой мне чуть было не объявили импичмент, не будет», — убежден Дробницкий. — Поддержки НАТО не будет, а без этого не будет и европейской помощи. А прекращение поддержки означает обрушение фронта. Сразу! А Трамп распиарит полученные от Москвы уступки и наверняка заключит с РФ какое-то торговое соглашение, чтобы продавать ей что-то американское. Трамп не был бы собой, если бы он этого не сделал. И после этого он объявит о своей победе».

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа РСЗО «Град» ВС России в зоне проведения СВО

Впрочем, Дробницкий обратил внимание на то, что успех трамповских начинаний будет зависеть от того, как жестко республиканцы смогут «придушить либералов», если сумеют вернуться во власть. «Вся проблема с Трампом заключалась в том, что он думал, что раз он президент и у него есть большинство в Конгрессе, то он все сделает. Но оказалось, что «глубинное государство» начало с ним воевать еще до того, как он успел въехать в Белый дом», — призвал не забывать собеседник.

Более скептично перспективы Трампа на ниве урегулирования российско-украинского конфликта оценил другой политолог-американист, Малек Дудаков. Слова экс-главы Белого дома в большей степени политическая демагогия, которая озвучивается Трампом уже не первый раз.

«Конечно, все отлично понимают, что это невозможно и нереально. Это понимают в США, в России и на Украине, — сказал Дудаков ИА REGNUM. — Но Трамп пытается позиционировать себя в роли политика-миротворца и работает на то, чтобы дать хоть какой-то ответ американскому обществу, которое действительно уже начинает уставать от украинского кризиса. И Трамп делает ставку на то, что усталость будет усиливаться и для него позиция кандидата в президенты-миротворцы станет выигрышной на выборах 2024 года».

Что касается самой Украины, то, по мнению Дудакова, для Трампа это не приоритетный вопрос. И со стороны президента-республиканца последует попытка договориться с Россией о разделе Украины.

«Однако, скорее всего, условия, которые предложит Трамп, окажутся неприемлемы для России. Но многое будет зависеть от ситуации на поле боя, на фронте и от того, будет ли у России возможность соглашаться или не соглашаться на те условия, которые поставит Трамп. Например, речь может идти об отводе войск к границам 23 февраля 2022 года, — сказал Дудаков. — В любом случае Трамп будет активнее пытаться договориться, нежели Байден».