В Белом доме задумались о том, чтобы ввести санкции против Венгрии в связи с ее позицией по конфликту на Украине, а также отношениями с Россией. Об этом сообщило будапештское издание 444. По его данным, полученным из нескольких дипломатических источников, Вашингтон «планирует новые меры в целях наказания венгерского правительства, включая возможное введение санкций против влиятельных лиц».

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

Сообщение выглядит правдоподобным — если учесть, что Будапешт постоянно генерирует такую информационную повестку, которая не может не раздражать американцев и их коллег в Брюсселе. Приведем примеры только за последние недели. Лидер парламентской фракции правящей партии ФИДЕС Мате Кочиш призывал не допустить отправку войск стран Западной Европы на Украину. Парламент призывал к мирному урегулированию украинского конфликта и одновременно отказывался одобрять вступление Швеции в НАТО. Лидер страны премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия не потерпит над собой никакого иностранного диктата.

Будапешт проявил равнодушие к призывам посла США в Венгрии Дэвида Прессмана, который убеждал премьер-министра Орбана пересмотреть отношение к России и вернуться к укреплению отношений с западными союзниками. Вместо этого Орбан заявил, что Европа должна считаться с Россией. Наконец, 11 апреля глава венгерского МИД Петер Сийярто продлил договор с Газпромом о возможных поставках газа в Венгрию сверх объёмов долгосрочных контрактов. Кроме того, в силе остаётся соглашение, по которому Венгрия в случае резкого роста цен сможет получать отсрочку платежей за газ.

Министерство иностранных дел РФ Встреча Сергея Лаврова с Петером Сийярто

Ввиду такого явного нежелания Будапешта следовать общезападной политической и экономической повестки США действительно могут задействовать санкционный пресс, считает член международного дискуссионного клуба «Валдай», венгерский журналист Габор Штир.

«Соединенные Штаты могут делать в Европе всё что хотят, — сказал Штир ИА REGNUM. — Любой, кто не следует за США, рискует оказаться под американским давлением. Тем более что Вашингтон уже сейчас усиливает давление на Венгрию и на ее правительство. Вашингтону очень не нравится то, что Орбан делает в связи с Украиной, в связи с отношениями с брюссельскими руководителями».

Американские санкции, скорее всего, будут приняты в связке с аналогичными решениями Евросоюза, полагает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Он так же, как и Штир, считает введение антивенгерских санкций вероятным, особенно ввиду того, что у Орбана сложились плохие отношения с действующей демократической администрацией Джо Байдена.

Санкции могут быть введены точечно, против отдельных венгерских политических фигур или организаций, полагает гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Но в любом случае на первых порах это будут «сигнальные санкции», которые не нанесут серьезного вреда экономике. Скорее речь идет о символических ограничениях, которые должны показать венграм, что Вашингтон недоволен, пояснил эксперт ИА REGNUM.

Американцы явно не опасаются того, что санкции против отдельно взятой страны ЕС и НАТО как-то поколеблют единство внутри альянса, считает Штир. Произойдет как раз обратное — все будут опасаться оказаться на месте Венгрии, так как получат намек, что подобное ждет всех, кто будет действовать наперекор США, уверен собеседник. Таким образом, Венгрия окажется в одиночестве, без поддержки.

«Американцы не уже раз применяли санкции в отношении своих союзников, — напомнил по этому поводу Тимофеев. — Самый яркий пример — действия против Турции из-за закупки Анкарой российских систем С-400. Были санкции в отношении двух министров в связи с решениями по делу против проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего в США. Но Турция при этом осталась членом НАТО и покидать альянс не собирается».

NATO North Atlantic Treaty Organization Йенс Столтенберг и Реджеп Тайип Эрдоган. Саммит НАТО. 2018

Эксперт упомянул американские санкции против израильских компаний и граждан. Так, например, в 2020 году в рамках «дела Pegasus» США внесли в «черный список» израильскую фирму NSO Group, специализирующуюся на оборудовании для прослушек, чуть позже под санкции попал миллиардер, хозяин горнодобывающих фирм Дэн Гертлер. Санкции затронули и Южную Корею, заметил Тимофеев. Так, санкционный удар грозил даже компании Samsung за сотрудничество с китайской Huawei.

«Есть такое понятие — санкционный парадокс. Он состоит в том, что санкции против союзников эффективнее, чем в отношении противников», — подчеркнул Тимофеев.

Возможные санкции против Венгрии будут призваны «образумить» уже политическое руководство не очень предсказуемой страны-союзника (притом что команда Орбана очевидно руководствуется всего лишь здравым смыслом и прагматическими интересами).

В случае с Венгрией причиной для наказания будет не только позиция Будапешта по украинскому вопросу, отмечает Трухачев. Не только у США, но и у и некоторых стран ЕС накопился уже целых ворох претензий к правительству Орбана.

«Во-первых, Венгрия фактически отказала Евросоюзу в превосходстве его законов над венгерскими, нарушив свои обязательства по членству в ЕС. Это основной момент, — сказал Трухачев. — Во-вторых, прописав в своей Конституции апелляцию к христианским ценностям, Венгрия поставила под вопрос светские основы Европейского союза, чем ряд стран очень недовольны. Причем сильнее всего недовольны Нидерланды. Это вопрос о традиционных ценностях, а Амстердам, как известно, за ЛГБТ-повестку отвечает больше всех в мире. Но загвоздка заключается в том, что Нидерланды — страна-донор ЕС, а Венгрия деньги оттуда получает. И голландский премьер-министр Марк Рютте настроен к Венгрии куда хуже, чем Байден».

В-третьих, отметил Трухачев, брюссельское руководство беспокоит вопрос о сохранности границ. Венгерские националисты, к которым принято относить Орбана, считают несправедливыми нынешние границы, установленные Трианонским договором 1920 года. Премьер публично не подвергает сомнению принцип нерушимости территориальной целостности, но даже появление Орбана в футбольном шарфе с изображением границ «до-трианонской» Венгрии (с Трансильванией, Закарпатьем, Словакией и сербской Воеводиной) вызвало скандал.

Robert Michael/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с шарфом команды Венгрии

«Будапешт недоволен положением венгров не только на Украине, но также в Румынии, Словакии и в меньшей степени в Сербии. И Венгрия открыто намекает на желание пересмотреть границы. А в Европейском союзе этого смертельно боятся», — указывает Трухачев.

Есть и менее заметные, но также беспокоящие ЕС моменты, отметил эксперт. В частности, это контроль над СМИ. В Венгрии есть общественные советы на телевидении и радио, что трактуется европейцами как вмешательство государства в дела СМИ. Кроме того, в Венгрии центральный банк находится под контролем правительства, что опять же нарушает принципы ЕС, согласно которым регулятор должен быть независимым. Эксперт отметил:

«И как вишенка на торте — изгнание из Венгрии Фонда Сороса, несмотря на то что Орбан в молодости был его стипендиатом».

Трухачев прогнозирует — сначала санкции будут несерьезными, а если в Будапеште не поймут намеков, то последуют и более серьезные меры. Вплоть до отсечения Венгрии от финансирования из Европейского союза.

«Первым по Венгрии ударит премьер-министр Чехии Петр Фиала, а вторым — его нидерландский коллега Рютте. Это главные враги Орбана в Европе, — уточнил Трухачев. — Тем более что с союзниками у Орбана дела намного хуже». К таковым, по словам эксперта, можно отнести (с оговорками) разве что Польшу, Италию и отчасти Финляндию.