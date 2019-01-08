Иннокентий Адясов

Автор

Иннокентий Александрович Адясов родился 1 августа 1971 года в Москве. В 1994 году закончил ИСАА при МГУ. Сфера интересов - постсоветское пространство, Ближний Восток, система МИД - Россотрудничество.