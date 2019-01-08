Иннокентий Адясов
Автор
Иннокентий Александрович Адясов родился 1 августа 1971 года в Москве. В 1994 году закончил ИСАА при МГУ. Сфера интересов - постсоветское пространство, Ближний Восток, система МИД - Россотрудничество.
Последние публикации
Вышла ли Украина из состава СНГ? Зачем ей быть в СНГ вместе с Россией?
Казалось бы вопрос странный — в апреле этого года об этом громогласно объявил президент Украины Порошенко, Киев демонстративно проигнорировал последний саммит СНГ в Душанбе. Однако все не так просто, и тут нужен некий исторический экскурс. 8 декабря 1991 года Россия, Белоруссия и Украина подписали...
8 января 2019
Вышла ли Украина из состава СНГ? Зачем ей быть в СНГ вместе с Россией?
Казалось бы вопрос странный — в апреле этого года об этом громогласно объявил президент Украины Порошенко, Киев демонстративно проигнорировал последний саммит СНГ в Душанбе. Однако все не так просто, и тут нужен некий исторический экскурс. 8 декабря 1991 года Россия, Белоруссия и Украина подписали...
2 ноября 2018
«Магистры русского языка» — очередной прожект Россотрудничества МИД РФ
В последнее время руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова много говорит о продвижении русского языка за рубежом. Дело благое, тем более что агентство выступает в роли ответственного за развитие русского языка за границей, согласно ФЦП «Русский язык». Соответственно, Россотрудничество...
17 августа 2018
Наследие Дрыманова: Следственный комитет и «гаражный беспредел» в Москве
Тема сноса во внесудебном порядке и без выплат положенных компенсаций плоскостных гаражей — ГСК, построенных во времена СССР с соблюдением всех тогдашних правил, становится чуть ли не основной претензией москвичей (наряду с явно непрозрачным проектом реновации) к нынешнему мэру Собянину. Казалось...
30 июля 2018
TANAP — технический газопровод или возвращение Nabucco?
12 июня начал функционировать Трансанатолийский газопровод (TANAP), соединяющий Турцию и Грузию с азербайджанским месторождением Шах-Дениз. Далее газопровод идет до турецко-греческой границы, то есть выходит в Южную Европу. Поначалу TANAP сможет лишь немного улучшить энергетическую ситуацию в Малой...
4 июля 2018
Россотрудничество. 10 лет имитации деятельности
В сентябре 2018 года исполняется 10 лет с момента создания Россотрудничества (Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству). Даже из названия агентства видно, что основной приоритет его работы — пространство СНГ. Нельзя...
21 мая 2018
Иран в Сирии — союзник России или сложный попутчик?
Ситуация, к сожалению, выглядит нерадостно. Даже ОДКБ не осудила данный удар западной коалиции. Хотя Устав ОДКБ предполагает солидарную позицию членов данной организации в отношении вооруженных конфликтов. Казахстан как непостоянный член СБ ООН воздержался при голосовании российского проекта...
17 апреля 2018
Иран — бунт возглавят левые?
Ситуация в Иране для неискушенного наблюдателя вошла в стабилизацию. Массовые выступления закончились, протесты немногочисленны и носят локальный характер. Но многие эксперты утверждают, что нынешний ход протестов во многом повторяет развитие ситуации в ходе Исламской революции. Пожар, как на...
5 февраля 2018
Сможет ли Россия вернуть свое влияние на сирийских курдов?
Именно подразделения «Демократического союза» — марксистской организации курдов — не допустили полной блокады Алеппо, и снабжение полублокированного города шло через их анклавы. Основной удар ДАЕШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена...
1 декабря 2017
Враг — рядом: Кто в РФ дружит с внешней разведкой Украины?
В Российской Федерации об этой спецслужбе Украины редко упоминают. Много больше на слуху СБУ и ГУР МО (Главное управление разведки Минобороны Украины). Последнее отвечает за военную разведку в отношений ЛНР и ДНР и России и проведение диверсий на территории «народных республик». СВР Украины имеет...
13 сентября 2017
Массовое лишение частной собственности в Москве. Как это было и будет
За событиями так называемой «реновации» (по сути попыткой пересмотреть на территории Москвы действие Конституции РФ и отменить действие 35-й статьи основного документа страны) в тень ушли события, которые предшествовали столь странным с точки зрения законодательства действиям исполнительных властей...
2 июня 2017
Украинский капкан
Все последние месяцы позиция МИД России по Украине и Донбассу сводилась к одному тезису: «Россия настаивает на выполнении всеми сторонами Минских соглашений». Весьма показательна была первая публичная реакция Сергея Лаврова на известие о решении СНБО Украины о введении полной транспортной блокады...
30 марта 2017
Безопасность российских дипломатов за рубежом: вслух о старой проблеме
Трагическая гибель посла РФ в Турции Андрея Карлова поставила публично вопрос, который раньше интересовал лишь узких специалистов: как в условиях нарастающей напряженности обеспечить безопасность российских загранучреждений и их сотрудников? Рецепты порой предлагаются весьма экзотические. Для...
9 января 2017
Каких ловушек должна избежать Россия в Сирии?
В последние недели создается впечатление, что ситуация как в самой Сирии, так и вокруг нее замерла в ожидании неких решений (в значительной степени это связано с выборами президента в США и определением политики в этом регионе новой администрацией в Вашингтоне). Эта передышка дает возможность...
14 ноября 2016
Ударит ли Иран по Саудовской Аравии?
Становится ясно, что Тегеран и Эр-Рияд (по крайней мере на данном этапе) отказались от прямого военного конфликта и на первый план сейчас все больше выходят методы сейчас столь популярной «гибридной войны».Видимо, методам Королевства Саудовская Аравия (КСА) в гибридной войне стоит посвятить...
23 января 2016
Появится ли след «братьев-мусульман» в теракте против российского AIRBUS?
24 декабря 2015 года директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что установлена примерная принадлежность структур, которые причастны к теракту в самолете над Синаем. «Работа проводится. Пока что-то конкретнее я сказать не могу. Есть примерная принадлежность тех структур, которые могут иметь...
5 января 2016
Россия и Американская игра в Сирии
18 декабря уходящего года Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию по Сирии. Документ предусматривает переговоры сирийской оппозиции и властей Сирии. Наблюдение за процессом политического урегулирования в стране будет осуществлять ООН. В документе подчеркивается необходимость проведения...
26 декабря 2015
Что происходит с сирийской нефтью?
К детальному анализу темы сирийской нефти подтолкнуло заявление представителя министерства финансов США Адама Шубина (он отвечает за вопросы финансовой разведки). Террористическая организация ДАЕШ (ИГИЛ) заработала более $500 млн. на торговле нефтью, большая часть которой была продана Сирии под...
12 декабря 2015
Аналитическое бессилие МИД России: взгляд через год
Автор этих строк еще в начале этого года ставил вопрос о способности МИД России делать аналитические заключения и прогнозы о развитии ситуации на Украине и предлагать российские варианты выхода из кризисной ситуации вокруг ДНР и ЛНР. Прошел практически год, и сейчас уже можно подводить...
7 декабря 2015
Турция? Сирия? Курдистан! Курдистан!
В последние недели развитие ситуации в Сирии становится всё более запутанным. Для подробного анализа военной ситуации во внутрисирийском конфликте потребовалась бы отдельная статья с детальным разбором положения на всех основных фронтах многостороннего противостояния. Пока основные выводы...
25 ноября 2015