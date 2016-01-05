iphoto.md Закат в пустыне

24 декабря 2015 года директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что установлена примерная принадлежность структур, которые причастны к теракту в самолете над Синаем.

«Работа проводится. Пока что-то конкретнее я сказать не могу. Есть примерная принадлежность тех структур, которые могут иметь отношение к этому. Но работы очень много, мы обязательно вас проинформируем», — сказал Бортников журналистам. Понятно, что специфика расследования теракта не предусматривает особой гласности, но все же из заявления директора ФСБ РФ можно сделать очевидный вывод: пресловутый ИГИЛ/ДАЕШ не рассматривается уже как единственный и однозначный заказчик теракта с российским AIRBUS (вообще ситуация с принадлежностью тех или террористов к ДАЕШ зеркально повторяет ту ситуацию, которая была лет 15 назад с сейчас уже во многом подзабытой «Аль-Каидой» — все малоизвестные террористические группы хотят воспользоваться некой «франшизой» ДАЕШ для придания себе статуса и рекламы).

Если заказчиком теракта был не ДАЕШ (хотя весьма вероятно, что заказчиками этой чудовищной акции были малоизвестные и практически не засвеченные структуры мирового «террористического интернационала» и они могли действовать через массу прокладок), то кто мог устроить этот взрыв на борту самолета над Синаем? Тут весьма интересен будет анализ тех версий, которые выдвинули арабские блогеры при обсуждении материалов в хорошо известном ресурсе «Аль-Джазира» и панарабской газете «Аль-Хаят». Практически сразу была выдвинута версия, что за терактом стоят структуры «братьев-мусульман» при активном содействии части сотрудников полиции и госбезопасности Египта —

«Ближайшая задача — найти дыры в безопасности египетских аэропортов, в т.ч. аэропорта Шарма-аль-Шейха. Это соответствует тому, что сообщили некоторые радиостанции о том, что было установлено взрывное устройство на борту российского самолета. Это говорит о наличии членов террористических организаций в этих аэропортах. Что касается отслеживания телефонных переговоров членов этих организаций, то в силах любой террористической организации как сделать, так и не сделать это. США не предоставили нам этих переговоров или объявили о них по официальным каналам» (Выработка мнения // Аль-Хаят)Тут нужны некоторые пояснения — джихадистское подполье резко активизировалось на Синае после низложения организации «Братья-мусульмане» летом 2013 года. Против членов подполья проводятся масштабные военные операции, однако полностью уничтожить боевиков пока не удается (по отдельным данным, до половины младшего и среднего офицерского состава египетской полиции в той или иной мере разделяет идеи «братьев-мусульман» и готовы оказывать запрещенной организации содействие. Степень проникновения «братьев-мусульман» в систему госбезопасности Египта значительно ниже, но и там есть сторонники этой организации).

На севере полуострова практически ежедневно совершаются теракты и атаки на расположения правительственных военных подразделений. Цель сторонников «братьев-мусульман» ясна: максимально ослабить режим нынешнего египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси (в том числе и через лишение доходов от туризма) и попытаться вернуть на высший пост низложенного военными летом 2013 года пятого президента Египта (16 июня 2015 египетский суд приговорил бывшего президента страны Мухаммеда Мурси к пожизненному заключению за шпионаж. 16 мая 2015 года Мурси и 16 других исламистов были приговорены к смертной казни. После вынесения приговора сын экс-президента заявил, что его отец еще вернется к власти в Египте. То есть по факту Мурси сейчас заложник у нынешних египетских властей, представляющих армейскую верхушку).

В этой связи арабские блогеры выразили опасения, что теракт над Синаем может стать поводом для усиления репрессий против «братьев-муслуьман» (Начало расследования катастрофы российского самолета над Синаем // Аль-Джазира): «Меня поражает режим, который обвиняет братьев-мусульман во всем. То есть в прорыве воды в Александрии, крушении самолета в Андалусии, опустынивании Руб-эль-Хали. Якобы причина всего этого — братья-мусульмане. Кроме крушения российского самолета. Это режим козлов. Это хитрость, однако эта хитрость бьет по нему самому».

И, конечно, очень активно обсуждается версия, что теракт с российским самолетом был ответом джихадистов на операцию российских ВКС в Сирии: «Нам надо понимать русского медведя, как бы это не было тяжело. Он открыл перед собой ворота ада из-за агрессии против невинного сирийского народа».

Это мало известно широкой публике, но еще советские граждане (в первую очередь, военные советники) становились жертвами боевиков «братьев-мусульман» в Сирии еще в конце 1970-х — начале 1980-х годов. В Сирии «братья-мусульмане» и другие фундаменталисты с середины 1970-х гг. активизировали антиправительственную пропаганду и вооружённую борьбу, опираясь на недовольных неудачной экономической политикой и секуляризмом ПАСВ (БААС). Экстремисты стремились к утверждению исламского порядка и созданию объединения исламских государств. В конце 1970-х гг. появляется «Боевой авангард». Главными объектами террора фундаменталистов стали алавиты, высшие чиновники госаппарата, офицеры и агенты безопасности. В период апогея борьбы была развязана охота на всех, сколько-нибудь связанных с режимом. В феврале 1977 был убит ректор Дамасского университета Мохаммед Фадель, в апреле 1978 — убит генеральный прокурор Дамаска Адель Мини. С 1979 кампания террора активизируется, что связано с успехом революции в Иране. 16 июня 1979 — расстреляны курсанты артиллерийского училища в Алеппо, 80 убитых. В августе 1979 в Латакии убит суннитский шейх, в ответ на это 30 августа 1979 там же убиты 2 алавита, что вызвало столкновения, в которых погибло 20 человек. Осень 1979 — арест вице-президента «братьев-мусульман» Хусни Махмуда Абу, члена «братьев-мусульман» с 1965. Экстремисты проводят взрывы в Дамаске у зданий ПАСВ, убийство Ибрагима Нааме. С осени 1979 теракты проводились почти ежедневно. За год после расстрела курсантов в Алеппо погибли сотни человек. Была объявлена отдельная охота на советских военных советников (причем объектами нападений становились не только сами советские военные специалисты, но члены их семей). Официальные данные по этим потерям так и не опубликованы, однако по многочисленным оценкам счет жертв террора фундаменталистов среди советских граждан шел на десятки.

В начале 1980-х годов в городе Хаме (на тот момент — опорной базе «братьев — мусульман») на пути следования военных специалистов на аэродром была организована засада, в ходе которой расстреляны четыре советских офицера. Через некоторое время в Дамаске был подорван штаб ВВС и ПВО, погибли около ста сирийцев, было много раненых, в том числе шесть советских советников, в частности, советник начальника штаба ВВС и ПВО генерал-майор Н. Глаголев. В центре Дамаска, на улице Абу Руммане, в мае 1981 года был взорван корпункт ТАСС. Восстание 2 февраля 1982 в Хаме в центральной Сирии стало апогеем борьбы между режимом Хафеза Асада и «братьями-мусульманами». Восстание было крайне жестоко подавлено 8000-й армией под командованием брата президента Асада Рифата, при поддержке ВВС и танковых подразделений. По оценкам международных правозащитных организаций, более 25 тыс. человек были убиты во время вооружённых столкновений. Во время восстания была разрушена Великая Мечеть, позднее реконструированная. После этих событий структуры фундаменталистов в Сирии были разгромлены и они почти на 20 лет ушли в глубокое подполье.

Но с началом гражданских протестов в Сирии весной 2011 года «братья-мусульмане» (явно при самой активной поддержке из-за рубежа, прежде всего из Египта) быстро восстановили свои структуры и попытались встать во главе движения за свержение режима Башара Асада, созданная тогда же Сирийская свободная армия также во многом находилась под их влиянием. Но вскоре «братья-мусульмане» в Сирии оказались оттеснены на политическую обочину более радикальными «Джебхат ан-Нусра», а потом и ДАЕШ. Только через громкие акции «братья-мусульмане» могут рассчитывать на более весомую роль в антиасадовском движении.

Российским спецслужбам при расследовании теракта с российским AIRBUS, как уже указывалось выше, надо исходить из того, что конгломерат террористических группировок на Ближнем Востоке крайне подвижен, часто эти группировки враждуют между собой за влияние и финансирование, многие из этих группировок используются «втемную». В связи с этим было бы контрпродуктивным при расследовании этой трагедии останавливаться только на версии ДАЕШ, хотя она, безусловно, лежит на поверхности.

Надо понять, кто на самом деле получил наибольшие дивиденды (как бы цинично это ни звучало) от гибели российского самолета над Синаем и на чей условный «террористический почерк» это похоже (хотя ДАЕШ и взял на себя ответственность за гибель российского самолета, пока так и неясно, кто содействовал ему в проведении этой чудовищной акции).