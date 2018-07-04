12 июня начал функционировать Трансанатолийский газопровод (TANAP), соединяющий Турцию и Грузию с азербайджанским месторождением Шах-Дениз.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод TANAP

Далее газопровод идет до турецко-греческой границы, то есть выходит в Южную Европу.

Поначалу TANAP сможет лишь немного улучшить энергетическую ситуацию в Малой Азии, однако Анкара надеется увеличить его мощности до 200 миллиардов кубометров сырья (!) к 2021 году. Турция планирует стать новой транзитной столицей для иранского, азербайджанского и туркменского газа в Европу.

По сути Анкара хочет обойти Россию по объемам поставляемого голубого топлива в Европу.

Commons.wikimedia.org Газопровод TANAP

Для этого на границе Турции с Грецией собираются построить газовый хаб, где Анкара сможет миксовать российский газ и газ, полученный из Азербайджана и Центральной Азии .

Пока же ситуация выглядит куда скромнее: TANAP — это лишь составная часть ЮГК (Южный газовый коридор), который предназначен для транспортировки газа из Азербайджана в Европу. Он пролегает от грузино-турецкой границы до турецко-греческой границы. Протяженность газопровода — 1,85 тыс. км, пропускная способность — 16 млрд куб. м. Из них 6 млрд куб. м будут оставаться Турции.

То есть непосредственно в Южную Европу будет поступать пока лишь 10 млрд кубов газа — цифра весьма скромная

Еще 10 млрд куб. м планируется транспортировать в Южную Европу по Трансадриатическому трубопроводу, который также является частью системы ЮГК. Сам ЮГК, по сути, является так называемой интегрированной системой газопроводов — в него также входит Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP. Общая стоимость проекта ЮГК оценивается в 42 млрд долларов.

Проект «Шах Дениз — 2» является начальной точкой системы МГП Южный газовый коридор (ЮГК), предназначенной для транспортировки газа из Каспийского региона в Европу.

В состав ЮГК входят Южно-Кавказский газопровод (ЮКТ), а также газопроводы TANAP и TAP (Трансадриатический газопровод).

Протяженность ЮГК составит 3500 км, маршрут ЮГК проходит из Азербайджана до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции и Албании.

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев дает старт «Южному газовому коридору»

Пропускная способность ЮГК составляет 16 млрд м3/год газа, из которых 6 млрд м3/год предназначаются Турции, а 10 млрд м3/год — для Европы.

В перспективе пропускную способность ЮГК планируется нарастить до 31 млрд м3/год газа за счет строительства дополнительных газокомпрессорных станций.

В настоящее время уже завершились работы в рамках Фазы-0 по проекту TANAP, предусматривающему поставки природного газа из Азербайджана в Турцию.

Работы, предусмотренные для поставок природного газа в Европу через территорию Турции, продолжаются по графику.

Сдача в эксплуатацию МГП ТАР ожидается в 2020 г.

По проекту ТАР выполнены 74% работ, включая инженерные, снабженческие и строительные работы.

Все это выглядит достаточно оптимистично, но встает базовый вопрос — хватит ли ресурсов для наполнения этих газопроводов?

Ресурсы Азербайджана, включая и Шах-Дениз — 2, уже практически полностью задействованы на первой ветке TANAP, разработка новых газовых месторождений в стране требует больших вложений и времени.

Мало надежды и на газовые ресурсы Туркмении: во-первых, официальная статистика по разведанным запасам природного газа вызывает большие вопросы у специалистов, во-вторых, туркменский газ на корню уже скуплен Китаем .

Это справедливо и в отношении узбекского и отчасти казахстанского газа.

Реальных источников ресурсов свободного газа на Евразийском континенте сейчас только два: Россия и Иран.

Сложно представить, что Россия согласится поддерживать своими ресурсами проекты, которые составляют прямую конкуренцию интересам «Газпрома», и вряд ли российский газовый концерн будет в восторге от того, что российский газ может оказаться в одном коктейле с азербайджанским газом, а объем составляющих этого коктейля будет определять Анкара.

Остается один источник — Иран.

По словам министра нефти Ирана Намдара Зангане, страна хочет увеличить добычу газа с 850 млн до 1 млрд кубометров в день.

Более двух третей объема добычи газа в Иране приходится на мегапроект «Южный Парс», который разрабатывается на 24 фазах. «Южный Парс» — крупнейшее в мире газовое месторождение, разделяемое Ираном и Катаром в Персидском заливе. Иран добывает около 550−600 млн куб. м/сут. природного газа с этого совместного месторождения, что почти соответствует уровню производства Катара.

Businessinsider.com Иранский газ

По словам иранских властей, сейчас идет некая переориентация экспортных путей доставки газа — акцент смещается со строительства заводов по производству СПГ на трубопроводный транспорт.

Если посмотреть на карту Ирана, то понятно, что речь идет об экспорте иранского газа именно через территорию Ирана.

В таком случае мы имеем дело с возрождением проекта Nabucco.

В середине 1990-х планировалось, что мощность Nabucco составит 26−32 млрд кубометров газа

Сейчас в случае согласия иранской стороны мощность ЮКГ может составить более 50 млрд кубометров.

Стоит особо отметить, что в ЕС, в отличие от США, не выходили из ядерной сделки с Ираном и не возобновляли санкции на поставки нефти и газа из Ирана.

Надо отметить, что еще в 2014 году Еврокомиссия заявила о желательности замещения российского газа иранским.

Так что почва для перезапуска Nabucco уже готова и остаются последние согласования. Надо отметить, что Иран уже сейчас поставляет в Турцию порядка 10 млрд кубометров газа в год.

Sémhur Проект газопровода Nabucco (красным)

И работы по запуску Nabucco могут начаться с поставок иранского газа в Европу через уже действующий газопровод TANAP.

В этом случае Россия получит очень серьезного конкурента по поставкам газа на Юг Европы.

Надежды на то, что Иран согласится поставлять свой газ через «Турецкий поток» (то есть при посредничестве «Газпрома»), весьма и весьма иллюзорны.

Тегеран всегда разделял политические и экономические интересы, и России редко удавалось конвертировать свое политическое влияние на Иран в конкретные экономические проекты.