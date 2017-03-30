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Все последние месяцы позиция МИД России по Украине и Донбассу сводилась к одному тезису: «Россия настаивает на выполнении всеми сторонами Минских соглашений». Весьма показательна была первая публичная реакция Сергея Лаврова на известие о решении СНБО Украины о введении полной транспортной блокады ЛДНР: «Мы не ожидали такого решения. От официального Киева нам приходили другие сигналы». Какова была дальнейшая реакция российского МИД? Выражение дежурных обвинений в адрес Украины в срыве Минских соглашений (что является абсолютной правдой) и более ничего. Российской стороной даже не был поставлен вопрос о срочном созыве нормандской четверки! Де-факто Киев официально заморозил свое участие в «Минских соглашениях» (что было в том числе отмечено и немецкой дипломатией), однако российское внешнеполитическое ведомство не посчитало нужным зафиксировать этот факт в формате нормандской четверки.

Pixabay.com Здание МИД РФ

Не стоит забывать, что переориентация части поставок из ЛДНР в Россию может стать поводом для введения новых экономических санкций в отношении РФ со стороны ЕС.

Теперь украинская дипломатия предлагает отменить «минский процесс» де-юре. Во время недавнего визита в Вашингтон глава МИД Украины озвучил новые предложения по переговорному процессу о будущем Донбасса. По факту речь идет об отказе от идеи «нормандского формата» и запуске переговоров среди стран-подписантов так называемого Будапештского меморандума. Под документом, который был принят в конце 1994 года в результате присоединения Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия и отказа от находящихся на тот момент на Украине ядерных арсеналов бывшего СССР, свои подписи поставили США, Великобритания и Россия. То есть Киев не хочет видеть ни Берлин, ни Париж в качестве участников переговоров. Кроме того, украинская дипломатия в новом формате хочет обсуждать и вопрос будущности Крыма, что «нормандский формат» не предусматривал.

Если тема Крыма будет увязана с темой урегулирования на Востоке Украины (пусть даже при косвенной поддержке Вашингтона), это будет очень серьезным поражением российской дипломатии на украинском направлении.

Но российская сторона даже в условиях фактического возобновления полномасштабных боевых действий на Донбассе продолжает делать ставку на Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ (СММ) на Украине. Однако эта сугубо гражданская миссия не раз уже показала свою полную беспомощность и неспособность хотя бы контролировать нахождение тяжелых вооружений в местах отвода. Москва оттесняется на обочину политического урегулирования в Донбассе.

Mil.gov.ua Украинские миномётчики

Единственной переговорной площадкой по Донбассу сейчас (при фактической заморозке нормандского формата) остается контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины и представитель РФ в ней Борис Грызлов де факто становится главным российским переговорщиком по Донбассу. Однако и его позиция весьма близка к позиции российского МИД. Грызлов отметил, что перекрытие грузовых перевозок противоречит Минским соглашениям. По его словам, «бессилие киевских властей против беспредела националистов бьет, прежде всего, по самой Украине». К сожалению, из этих слов ясно, что и российский представитель в контактной группе не видит путей выхода из создавшегося положения и, как следствие, вынужден произносить общие фразы. Последнее заседание контактной группы лишь подтвердило эти выводы.

Для контраста можно привести пример активности немецкой дипломатии в этом стратегическом для РФ регионе. Ряд фактов указывает на то, что Берлин явно хочет активизировать свое участие в процессе урегулирования на Донбассе и стать своеобразным куратором «народных республик» если не в «нормандском формате», то, возможно, в неком приложении к нему. Сейчас мало кто помнит, но в момент подписания «Минска-2» Берлин предлагал свои услуги посредника для реинтеграции банковской системы неподконтрольной Киеву части Донбасса в общую финансовую систему Украины. Тогда это предложение не нашло своего развития. Сейчас Берлин демонстрирует, что он не готов поддерживать Киев в его стремлении де факто отменить «Минские соглашения»: еще всем памятен скандал, связанный с заявлением посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе. Весьма показательно, что сейчас представители народных республик Донбасса и Российская Федерация борются за один вопрос — это «формула Штайнмайера». Она предусматривает, что местные выборы состоятся под контролем и при содействии ОБСЕ. Затем ОБСЕ должна подтвердить, что выборы соответствовали международным стандартам. И в таком случае вступает в силу законодательство о «специальном статусе».

То есть Москва де-факто признала, что именно немецкая дипломатия и ее предложения становятся основными в процессе урегулирования на Донбассе. Весьма печальный итог российской дипломатии на Украине. Сейчас основной вопрос: понимает ли это политическое руководство России?