



Сирия

В последние недели создается впечатление, что ситуация как в самой Сирии, так и вокруг нее замерла в ожидании неких решений (в значительной степени это связано с выборами президента в США и определением политики в этом регионе новой администрацией в Вашингтоне). Эта передышка дает возможность Москве проанализировать ситуацию на предмет потенциальных ловушек в этой очень непростой военно-политической кампании. Какие основные выводы могут быть сформулированы уже сейчас?

Невозможность какой-либо реальной коалиции с США

МИД России сделал основную ставку на публичность переговоров по Сирии, считая, что такая тактика сможет сподвигнуть Вашингтон на заключение некоего РЕАЛЬНОГО соглашения по борьбе с террористами в Сирии. Судя по всему, это была одна из основных ошибок Москвы в сирийской кампании.

Вашингтон при уходящей администрации делал некие намеки российской дипломатии, которые с большим энтузиазмом подавались как некий прорыв ведомства Лаврова на сирийском направлении. Однако эти усилия дали скорее обратный результат — даже эти невнятные намеки были поданы как свидетельство слабости администрации Обамы в сирийском конфликте .

Здесь весьма показательно заявление избранного вице-президента США Майка Пенса (вероятно, он и будет курировать внешнюю политику в администрации Трампа), сделанное во время предвыборных дебатов: «Провокации России нужно встретить силой США. И если Россия захочет продолжать варварские атаки на гражданские лица в Алеппо, США должны быть готовы использовать военные силы для ударов по военным целям режима Башара Асада, чтобы предотвратить гуманитарный кризис в Алеппо».

Кроме того, кандидат от Республиканской партии заявил, что Москва диктует Вашингтону условия по Сирии, поскольку США были вынуждены выйти из переговоров о перемирии, пока Путин «устанавливает противоракетные системы в Сирии».

Думать, что новая республиканская администрация в Вашингтоне готова признать Россию полноправным партнёром в Сирии — очень опасная иллюзия. Из первых интервью Трампа также ясно, что он готов к прямым переговорам с Асадом, но эти переговоры будут вести напрямую, без какого-либо посредничества Москвы.

Прямое военное присутствие России в Сирии

Безусловно, действия ВКС РФ в Сирии за последний год дали серьезное военное преимущество режиму Башара Асада. Но если говорить откровенно, действия ВКС РФ не смогли в корне переломить ход гражданской войны в Сирии. Кроме того, наличие единого врага — России — позволило ранее крайне жестко конфликтовавшим между собой ДАЕШ и Джабхат Ан-Нусра (организации, деятельность которых запрещена в РФ) прийти к временному перемирию.

Сейчас логика войны дает следующие возможности: РФ может усилить свое военное присутствие в Сирии с перспективой оказаться втянутой в активные боевые действия на земле, или Москва может начать постепенное сворачивание своего прямого военного участия в конфликте, одновременно всячески усиливая сирийские правительственные силы.

Первым шагом в таком подходе может стать передача комплекса С-300, размещенного сейчас в районе Тартуса, сирийской армии. Еще в 2010 году Дамаск оплатил Москве поставку данного ЗРК (расчеты для его обслуживания были подготовлены в России еще раньше), но из-за позиции Израиля РФ так и не поставила С-300 Сирии. Передача этого ЗРК сирийской стороне позволит снять угрозу прямого столкновения России с силами коалиции в случае нанесения удара крылатыми ракетами или авиацией по объектам (прежде всего, аэродромам) сирийских правительственных сил. В то же время эти объекты будут достаточно надежно прикрыты.

В случае принятия предложения о постепенном сворачивании российского прямого военного присутствия уже в ближайшее время надо провести детальную оценку потребностей сирийской правительственной армии в вооружениях и боеприпасах. Кроме того, безусловно, российский военный контингент останется и на базе в Тартусе (пока это больше пункт материально-технического обслуживания ВМФ России, не предназначенный для приема больших кораблей), через которую и будет вестись снабжение правительственных войск вооружениями.

Нужно ли брать Восточный Алеппо?

Операция по взятию востока Алеппо подается многими российскими СМИ как к ключ к победе Асада в долгой гражданской войне. Мягко говоря, это не соответствует действительности. Сейчас мало кто вспоминает, но летом 2012 уже происходила «зачистка» всего Алеппо, включая и его восток, элитными силами Республиканской гвардии и так называемого четвертого бронетанкового корпуса САА. Но буквально через несколько месяцев после этой операции джихадисты вернули себе контроль над этим сектором Алеппо.

Сейчас ситуация осложняется тем, что турецкая «зона безопасности» практически вплотную подходит к Востоку Алеппо, что позволяет Анкаре снабжать находящихся там боевиков (прежде всего, из числа туркоманских бригад) оружием и боеприпасами.

Попытки ВКС России или авиации САР бомбить турецкие конвои приведет к открытому вооруженному столкновению с Турцией

Штурм востока Алеппо обескровит и так относительно немногочисленные боеспособные подразделения Асада и даст возможность джихадистам нанести удары в других частях Сирии. Активная деятельность ВКС России не только вызовет крайне острую критику на Западе (что уже привычно), но и может стать поводом для введения новых санкций со стороны ЕС.

Однако и оставлять без какой-либо реакции ситуацию на востоке Алеппо ни Дамаск, ни Москва не могут себе позволить. Что же делать в сложившейся ситуации? Видимо, стоит прибегнуть к тактике сужения кольца, постепенно занимая квартал за кварталом. Очень важная роль должна отводиться подавлению огневых точек на востоке Алеппо. И особую роль стоит отвести разжиганию противоречий среди боевиков в этом секторе. Не секрет, что туркоманские бригады в восточном Алеппо находятся в весьма напряженных отношениях с «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ): между ними уже не раз возникали боестолкновения. Однако сделать ставку на туркоманские силы в этом секторе идея контрпродуктивная: во-первых устойчивый альянс с ними невозможен (они полностью ориентируются на позицию Турции, во-вторых, даже временный альянс с туркоманскими бригадами вызовет крайне негативную реакцию среди курдов Алеппо, а именно через них идет так называемая северная дорога снабжения города.