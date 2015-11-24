В последние недели развитие ситуации в Сирии становится всё более запутанным. Для подробного анализа военной ситуации во внутрисирийском конфликте потребовалась бы отдельная статья с детальным разбором положения на всех основных фронтах многостороннего противостояния.

Флаг Сирии

Пока основные выводы следующие: несмотря на некие тактические успехи Сирийской Арабской Армии при поддержке ВКС РФ на юге провинции Алеппо, достичь официальному Дамаску коренного перелома в военной кампании не удалось. Произошло некое замирение между двумя ранее крайне жестко противостоящими группами салафитов: ИГИЛ (ДАЕШ) и «Джейш аль-Фатх» (ядром этого антиасадовского объединения выступают «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш Шам»). Была отмечена даже некоторая координация этих группировок в борьбе с правительственными силами. Происходит и резкая активизация туркоманских боевых группировок при уже открытой поддержке Турции.

В свою очередь в Сирию прибывают на помощь режиму Башара Асада иранцы из КСИР и иракские шииты из различных парамилитарных образований (милиций). Именно они и обеспечили в значительной степени продвижение правительственных войск на юге рифа (провинции) Алеппо, пока не началось решительное наступление правительственных войск на Тадмур (Пальмиру).

По всем планам Генштаба Сирийской Арабской Армии наступление на Тадмур должно было начаться одновременно с атакой сирийских курдов на Ракку — столицу ДАЕШ в Сирии. Но после начала операции ВКС РФ сирийские курды отказались от этого наступления. Было ли это решение их собственным решением, будет сказано ниже. В последние дни в некоторых СМИ появилась информация, что после довольно скоротечной и удачной операции при поддержке американской авиации по освобождению одного из ареалов иракских езидов — горного городка Синджар (Шангал) в провинции Нейнава (Ниневия) должно все-таки начаться курдское наступление на Ракку .

Но, как представляется, верить этой информации не стоит.

Во-первых, курды независимо от их политических взглядов явно не стремятся выходить из ареала своего исторического обитания в Сирии .

Вся их политика сейчас направлена на укрепление власти в областях компактного проживания курдов. Поход на Ракку не будет легким в военном отношении и может стоить курдским организациям значительной части их военного потенциала. Американцы для похода на Ракку еще в прошлом году стали создавать из остатков Сирийской Свободной Армии на севере Сирии и некоторых курдских организаций новейшую «умеренную сирийскую оппозицию», назвав её «Демократическими силами Сирии» и включив в неё откровенно криминальную арабо-курдскую группировку «Фаджр аль-Хуррия».

Но сил этой «умеренной оппозиции» явно недостаточно. Ее действия должны быть поддержаны двумя крупнейшими объединениями курдов — Курдским национальным советом (КНС) и партией «Демократический союз» (ДС, самая мощная с военной точки зрения организация сирийских курдов марксистской направленности). Отношения между этими двумя крупнейшими организациями сирийских курдов никак нельзя назвать простыми.

ДС и КНС подписали соглашение о сотрудничестве 12 июля 2012 года, в соответствии с которым был создан Курдский верховный комитет (DBK) — временное правительство Сирийского Курдистана, выступающее в качестве руководящего органа во всех курдских районах Сирии. Решение о создании DBK было принято 12 июля 2012 г. в Эрбиле при одобрении президента Иракского Курдистана Барзани. Штаб-квартира DBK располагается в Айн-эль-Араб. Боевое крыло DBK — Отряды народной самообороны (YPG).

Но сразу в работе DBK начались очень серьезные противоречия: КНС фактически открыто сориентирован на лидера иракских курдов Масуда Барзани и занимает в отношении Турции весьма спокойную позицию.

ДС, как уж говорилось, придерживается промарксистской ориентации и часто дистанцируется от позиции Барзани. В своих союзниках сирийские курды из ДС видят Рабочую партию Курдистана, которая сейчас возобновила вооруженную борьбу против турецких властей.

ДС и КНС объединяет сейчас практически только одно — совместная борьба с ДАЕШ, их взгляды на будущее курдских территорий в послевоенной Сирии серьезно расходятся: ДС говорит о широкой курдской автономии в составе децентрализованной Сирии, КНС говорит о возможной независимости и объединении в той или иной форме с иракскими курдами под властью Барзани.

В СМИ недавно появились сообщения, что активисты ДС недавно провели аресты своих соплеменников, ориентированных на США. Но надо четко понимать, что сейчас и КНС, и ДС находятся фактически под полным контролем Вашингтона.

Может ли сейчас Москва все-таки влиять на курдов в Сирии? Рычагов влияния не очень много, но они есть. Крайне правильным можно считать предложение РФ выступить гарантом будущей широкой курдской автономии в составе послевоенной Сирии. Это предложение было озвучено во время последнего визита Башара Асада в Москву, и официальный Дамаск с ним согласился.

Вполне логичной в этой связи выглядит информация, что официальное представительство сирийского Курдистана может в ближайшее время открыться в Москве. Вопрос открытия представительства обсуждался 20 октября в МИД РФ делегацией «Демократического союза» в Москве. По замыслу курдов, открытие представительства содействовало бы координации усилий по борьбе с группировкой ДАЕШ на севере Сирии. Правда, пока Москва и сирийские курды не комментируют возможность прямых поставок российского оружия Отрядам народной самообороны (YPG). Но в случае обострения ситуации, как представляется, такая возможность может быть рассмотрена.

Пока не ясна реакция официального Дамаска на возможность таких поставок, и, видимо, это и удерживает Москву от официальных комментариев.

Что могли бы сейчас сделать курды для прекращения внутрисирийского конфликта и перехода к переговорам по будущему страны? Первое — перекрытие совместно с правительственными силами сирийско-турецкой границы и восстановления контроля над ней. В этом случае боевой потенциал как ДАЕШ (в меньшей степени), так «Джейш аль-Фатх» будет очень серьезно подорван. Второй целью может стать нарушение логистических схем между частями ДАЕШ в Сирии и Ираке.

Недавнее освобождение езидского Синджара в Ираке означает, что прервана сухопутная связь между двумя «столицами» «Исламского халифата» — иракским Мосулом и сирийской Раккой. Отказавшись от похода на Ракку, курды тем не менее могут выдавливать структуры ДАЕШ из долины Евфрата (что сейчас медленно, но происходит).

И сейчас для курдов появляется новая сверхважная задача — сорвать попытки Турции создать 50-километровую «зону безопасности» в приграничных районах Сирии.

Судя по всему, Анкара решила в открытую вмешаться в сирийский конфликт, и само существование потенциальной курдской автономии в этом случае может быть поставлено под вопрос. В 2012—2014 годах ультиматум сирийских курдов начать тотальную войну против Турции (в том числе и на ее территории) уже раз сорвали подобные планы Анкары.

СССР имел достаточно большой опыт работы с курдскими организациями (в том числе опыт поддержки курдских боевых организаций). Причем курды рассматривались как естественный союзник СССР в возможном конфликте с Турцией. Видимо, этот опыт может быть сейчас крайне востребованным.