



Moscowwalks.ru Ремонт здания МИД РФ в Москве

Трагическая гибель посла РФ в Турции Андрея Карлова поставила публично вопрос, который раньше интересовал лишь узких специалистов: как в условиях нарастающей напряженности обеспечить безопасность российских загранучреждений и их сотрудников? Рецепты порой предлагаются весьма экзотические. Для понимания проблемы надо проанализировать весьма богатый опыт СССР в этой сфере. С проблемой охраны загранучреждений и их сотрудников СССР впервые вплотную столкнулся системно на Ближнем Востоке. Правда, до этого были инциденты с нападением на посольство СССР в Китае во время «культурной революции» и разгром посольства СССР (впрочем, тогда были разгромлены посольства практически всех стран) «красными кхмерами» в Кампучии (Камбодже).

Вот краткий список покушений на советских граждан на Ближнем и Среднем Востоке:

Январь 1980: десять советских граждан, в том числе сотрудники посольства, погибли или получили ранения в Сирии в результате нападений боевиков исламской оппозиции;

в Тегеране совершенно нападение на посольство СССР в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан.

Декабрь 1980: в день годовщины ввода советских войск в Афганистан в Тегеране совершено крупнейшее нападение на посольство СССР.

Сентябрь 1985: четверо работников советского посольства в Бейруте (в том числе двое сотрудников КГБ) захвачены боевиками шиитской организации «Хизбалла». Один из них — Аркадий Катков — был убит почти сразу после захвата. Цель заключалась в том, чтобы, используя давление Москвы на Дамаск, добиться вывода сирийских войск из северо-ливанского города Триполи и лагерей палестинских беженцев в Бейруте. После ряда жестких мер со стороны резидентуры КГБ в Ливане и при помощи дружественных СССР сил в этой стране оставшиеся в живых заложники были освобождены.

Сентябрь 1986: в ходе вооруженных столкновений между двумя группировками в руководстве Южного Йемена советское посольство было блокировано, несколько его работников убиты или получили ранения.

Март 1988: после обстрела Тегерана иракскими ракетами советского производства было совершено очередное нападение на посольство СССР.

Тогда охрану посольств и других загранучреждений СССР несли коменданты — прапорщики погранвойск КГБ СССР. В том же Ливане к охране посольства (наряду с официальными представителями МВД этой страны) привлекались бойцы вооруженных формирований компартии этой страны и друзской общины Валида Джумблата. За превентивные действия по безопасности советских загранучреждений отвечало созданное внутри ПГУ КГБ управление внешней контрразведки. Специального силового подразделения для подобных целей в стране тогда не было.

Для освобождения советских заложников в Ливане осенью 1985 года планировалось использовать группу «Альфа» (она срочно вылетела в Дамаск), но благодаря усилиям тогдашнего главы резидентуры КГБ в Ливане Юрия Перфильева заложники были освобождены. Уже тогда советское руководство стало задумываться о создании специального подразделения для охраны советских загранучреждений, но ситуация внутри тогда еще СССР не дала сбыться этим планам.

Сейчас много говорят о спецназе СВР РФ «Заслон» (7-й отдел Центра собственной безопасности Службы внешней разведки). Но большинство информации — это мифы. В 1996—1997 годах эта группа создавалась прежде всего для охраны директора СВР, его заместителей и сотрудников и членов их семей внутри РФ (это были «лихие девяностые», и многие сотрудники СВР РФ сталкивались с силовым давлением криминальной среды). При этом «Заслону» никогда не отводились функции диверсий за рубежом, как писали многие российские СМИ. Первоначальная численность группы составила 300 человек.

Внешний дебют группы состоялся в Алжире в конце 1990-х годов, где шла тогда гражданская война между светскими властями, опиравшимися на армию и спецслужбы, и исламистами. В 2003 году группа обеспечивала отход персонала российского посольства из Ирака. Судя по сообщениям арабских СМИ, группа находится на постоянной основе сейчас в Сирии.

Были сообщения, что во время волнений в Киргизии в 2010 году группа вылетала в Бишкек.

Как же можно повысить безопасность российских загранучреждений?

Часто звучали предложения послать бойцов «Заслона» чуть ли не в каждую потенциально опасную страну. Но это нереально по двум основным причинам: многие страны не дают разрешения на присутствие на своей территории сотрудников силовых подразделений других стран с оружием; группа имеет весьма ограниченный состав, подготовка каждого её бойца — дело долгое и весьма затратное .

Исходя из опыта КГБ СССР и ведущих спецслужб других государств, видимо, стоит остановиться на следующих мерах:

усиление превентивной работы по обеспечению безопасности по примеру управления внешней контрразведки ПГУ КГБ СССР;

расширение партнёрских связей со спецслужбами стран размещения российских загранучреждений;

анализ ситуации в потенциально опасных точках на предмет размещения там российских загранучреждений (возможное временное прекращение их работы).

В этой связи крайне непонятно: кто принимал и продвигал решение о строительстве в Кабуле нового здания Российского центра науки и культуры (на его строительство, по информации СМИ, было потрачено несколько десятков миллионов долларов)? Руководство Россотрудничества постоянно говорит о скором начале работы РЦНК в Кабуле. Но учитывает ли оно все риски такого решения?