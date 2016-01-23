Становится ясно, что Тегеран и Эр-Рияд (по крайней мере на данном этапе) отказались от прямого военного конфликта и на первый план сейчас все больше выходят методы сейчас столь популярной «гибридной войны».Видимо, методам Королевства Саудовская Аравия (КСА) в гибридной войне стоит посвятить отдельный материал, но вопрос сейчас в другом: как Тегеран может попытаться дестабилизировать правящий саудовский режим? И внимание многих аналитиков и экспертов сейчас обращены к Восточной провинции (основной в объеме добычи нефти) КСА.На территории Саудовской Аравии проживают около 10% шиитов (хотя реальная численность шиитского меньшинства в КСА — вопрос крайне политизированный и процентов может быть больше). Шииты проживают компактно — именно в том регионе, где сосредоточены основные запасы нефти государства, а именно в Восточной провинции (Эш-Шаркии).По отдельным оценкам, до 90% населения Восточной провинции составляют шииты, Эш-Шаркия находится для Саудовской Аравии в стратегическом с геополитической точки зрения положении, гранича с Йеменом, Бахрейном и Ираком. И вопрос лояльности этого меньшинства сейчас ключевой для стабильности саудовского режима.В этой связи казнь умеренного шиитского проповедника ан-Нимра выглядит очень странно и похоже на сознательную провокацию определенной части клана саудов, недовольных политикой нынешнего короля КСА Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда (не зря многие западные СМИ стали писать о возможной смене власти в Эр-Рияде). Ан-Нимри не был радикальным последователем Тегерана (точнее — его видения шиизма) и выступал за диалог саудовских шиитов с Эр-Риядом: за окончание дискриминации шиитов, за более справедливую экономику с возможностью развития востока страны, за освобождение политзаключенных.Насколько сейчас Иран может влиять на саудовских шиитов и сможет ли он в случае необходимости поднять их на выступления против центральной власти? Тут необходим исторический экскурс.В 1970-е годы возникла группа образованных богословов, возглавленная шейхом Ас-Саффаром. Они учились в Эн-Неджефе, Куме, а после 1974 года в Эль-Кувейте, где крупнейший шиитский клирик из Кербелы Мухаммед Аль-Хусейни Аш-Ширази создал собственную религиозную школу. В 1977 году члены этой группы вернулись в Саудовскую Аравию, став наставниками своих единоверцев в Восточной провинции (то есть они начали активно проповедовать еще до Исламской революции в Иране, в момент когда много шиитской молодежи стало активно вовлекаться в процесс нефтедобычи и стремительно происходило формирование шиитской технической интеллигенции, на которой и держалась в основном нефте‑ и газодобыча в провинции. Правящий клан саудов и вообще многие сунниты считали ниже своего достоинства заниматься рутинной технической работой, они хотели просто распределять доходы от продажи нефти).Как следствие — первые серьезные волнения в Восточной провинции КСА среди шиитов в 1979 году носили в основном экономический характер. Правда, тогда впервые прозвучал вопрос о создании Исламской республики Эль-Хаса. В 1981 году благодаря усилиям шейха Ас-Саффара возникла «Исламская революционная организация Аравийского полуострова» (ИРОАП), которая однако вскоре, несмотря на свое революционное название, выступила за диалог с Эр-Риядом. Такое положение вещей явно не устраивало Тегеран, который в 1980-е годы активно проводил политику «экспорта исламской революции» и в 1987 году при самом активном участии Ирана часть бывших приверженцев ИРОАП создала новую организацию — «Саудовскую Хизбаллу» («Хизбалла Хиджаза»), оставшуюся на позициях «бескомпромиссной» борьбы с «сатанинским» саудовским государством. Её ориентация на Иран бесспорна — члены «Саудовской Хизбаллы» определяли себя как движение «сторонников линии имама [Хомейни]». Ее наиболее известной акцией стало нападение (июнь 1996 года) на американский военный комплекс в Эль-Хубаре, где были убиты 90 и ранены 350 человек. «Саудовская Хизбалла» провела ряд других более мелких акций, но потом она была разгромлена саудовскими спецслужбами при самой активной поддержке США. Но часть структур организации, судя по всему, удалось законсервировать.Последние (до казни Ан-Нимри) крупные выступления шиитов в Восточной провинции КСА происходили летом-осенью 2011 года. Тогда Эр-Рияд смог блокировать эти выступления, применив, с одной стороны, силу (в Шаркию были стянуты практически все элитные силовые подразделения КСА), с другой — залив протест деньгами: в провинции были резко подняты зарплаты и пособия, началось строительство многих социальных объектов. Но сейчас ситуация качественно другая — у Эр-Рияда на фоне обвала цен на нефть и нарастающего дефицита бюджета просто нет свободных средств на весомый «финансовый пряник». Казнь Ан-Нимра открыла дорогу для радикальных шиитских проповедников, открыто ориентированных на Иран. Согласно докладу о встрече американского дипломата с шейхом, направленному в ЦРУ в августе 2008 года и опубликованному на сайте Wikileaks, шейх ан-Нимр считал себя умеренным шиитским проповедником, выступающим за честное принятие политических решений, открытые выборы и американские идеалы свободы и справедливости. Обвинения Ан-Нимри в призыве сецессии (отделения) Шаркии даже многие в КСА считают надуманными.

Флаг Саудовской Аравии

Готов ли Иран немедленно взорвать ситуацию в Восточной провинции КСА?Ответ пока не ясен — судя по всему, сейчас между Тегераном и Эр-Риядом идет негласный торг о разделе сфер влияния в регионе, включая и Сирию.Но совершенно ясно, что Тегеран будет готовить почву для возможного выступления саудовских шиитов в Шаркии, опираясь прежде всего на безработную молодежь и восстанавливая прежние структуры типа «Хизбаллы Хиджаза».И в этой ситуации правящий режим саудов в КСА становится критично зависимым от поддержки США, так как самостоятельно Эр-Рияд уже не сможет подавить возможное массовое выступление шиитов в Восточной провинции.Ирано-Саудовская гибридная война только начинается и, видимо, у нее будет много фронтов.