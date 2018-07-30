Тема сноса во внесудебном порядке и без выплат положенных компенсаций плоскостных гаражей — ГСК, построенных во времена СССР с соблюдением всех тогдашних правил, становится чуть ли не основной претензией москвичей (наряду с явно непрозрачным проектом реновации) к нынешнему мэру Собянину.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэр. Собянин. Реновация

Казалось бы, на уровне документов всё вполне пристойно: согласно 63 Постановлению мэра Москвы, каждому владельцу снесенного бокса по предоставлению им любого документа на владение гаражом полагается компенсация (ее устанавливает экспертиза, сейчас ее величина по Москве от 170 до 350 тысяч рублей), но, как говорится, гладко было на бумаге. На уровне управ и префектур данное постановление саботируется, очень часто по надуманным причинам. Основная цель — не выдать владельцам гаражей положенные им компенсации. С учетом членов семей владельцев снесенных гаражей это проблема стала близкой уже почти для миллиона москвичей — весьма серьезная электоральная сила.

Надо отметить, что внесудебный снос гаражей часто сопровождался откровенным разграблением имущества, находившегося в них. Прокуратура расценивает это как обычный грабеж (а не как следствие противозаконных действий управ и префектур) и передает эти дела в полицию, где они успешно кладутся под сукно.

Уровень социального напряжения от произвола исполнительной власти в Москве при сносе гаражей очень высок и может выйти наружу как раз во время выборов мэра.

В Свиблово уже фактически произошел открытый бунт против сноса личных гаражей и строительства на этом месте центра для содержания мигрантов, мэрия и префектура СВАО стали активно убеждать жителей этого района, что компенсации они получат. И для этого надо создать согласительную комиссию. Вообще создавать согласительные комиссии для заматывания вопроса с компенсациями — любимый прием чиновников исполнительной власти Москвы. Основное — хоть на время сбить организованный протест и утопить вопрос в бесконечных переговорах. Так пытается поступить и замглавы префекта ВАО по строительству, предлагая пайщикам снесенного во внесудебном порядке ГСК АПК «Маяк» создать некую комиссию во главе с представителями мэрии, хотя все документы требуют выплаты компенсаций пайщикам данного ГСК.

Евгений Катышев Частные гаражи

Вряд ли бы чиновники исполнительной власти Москвы позволяли себе подобный произвол, если бы органы Следственного комитета в Москве реагировали должным образом и возбуждали бы уголовные дела по признакам статей «Превышение служебных полномочий» (причем часто снос производится при силовой поддержке неких боевиков, нанятых префектурами и управами). Однако пайщики снесенных во внесудебном порядке ГСК просто вынуждены годами бегать по одному и тому же кругу.

Чаще всего это выглядит так: поскольку речь идет о противоправных действиях чиновников, то это подследственность органов СК РФ. Подается заявление в МРСО СК по месту внесудебного сноса. Если аргументы серьезные, то следователь имитирует доследственную проверку, а потом выносит отказ в возбуждении уголовного дела. После обращения в ГСУ города Москвы решение отменяется и назначается новая проверка. Снова отказ, снова новая проверка! И это может длиться годами! Так, пайщики уже упомянутого ГСК «АПК Маяк» бегают по этому кругу уже четыре года. За это время доследственная проверка возобновлялась десятки (!) раз. Какое-то движение началось только после обращения в Центральный аппарат Следственного комитета РФ через запросы депутатов ГД. Но не у всех пайщиков снесенных ГСК есть такие возможности, и их заявления часто остаются по факту даже без формального рассмотрения.

Знает ли руководство ГСУ СК по Москве о сложившейся ситуации? Безусловно, знает. Но оно или не хочет, или не может ничего сделать. За всё время органами СК России в Москве не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту внесудебного сноса гаражей! Прокуратура Москвы завалена жалобами на бездействие сотрудников СК. Но воз и ныне там.

О проблеме сноса ГСК знал и бывший глава ГСУ СК Москвы Александр Дрыманов и обещал взять решение проблемы на свой личный контроль. Как на данную ситуацию будет реагировать нынешний и.о. главы ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов? Даст ли он всё-таки указание расследовать дела по внесудебному сносу (таких по Москве сотни) гаражей без оглядок на исполнительную власть города Москвы или это указание ему будет спущено сверху из Центрального аппарата СК (он уже дал указание провести комплексную проверку всех обстоятельств расследования, связанных с ГСК АПК «Маяк», — как говорится, первый звонок).

Кроме того, органы СК по Москве должны заняться судьбой тех денег, которые выделялись на компенсации за сносимые гаражи. Суммы выделялись из бюджета Москвы миллиардные, но часто они просто не доходили до пайщиков.

Вопрос о реагировании Следственного комитета важен не только в рамках предвыборной кампании в Москве и в силу того, что скоро в Москве скоро должна начаться программа сноса под реновацию. В рамках ее под снос пойдут и оставшиеся в городе ГСК. Люди ждут от органов федеральной власти (к которым и относится СК России, к исполнительной власти Москвы он не имеет никакого отношения) реального реагирования на противоправные сносы гаражей.

И без этого градус социальной напряженности в Москве весьма высок. Зачем его повышать?