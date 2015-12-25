



Александр Горбаруков, ИА REGNUM

18 декабря уходящего года Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию по Сирии. Документ предусматривает переговоры сирийской оппозиции и властей Сирии. Наблюдение за процессом политического урегулирования в стране будет осуществлять ООН. В документе подчеркивается необходимость проведения переговоров между сирийскими властями и оппозицией, отмечает агентство. Переговоры будут проходить под эгидой ООН, они начнутся в январе 2016 года.

К своим безусловным успехам МИД России поспешил отнести тот факт, что резолюция не требует немедленного ухода Башара Асада с поста президента САР. Проект резолюции также предполагает, что в ближайшие 18 месяцев после начала работы над проектом новой Конституции в Сирии должны пройти выборы под международным контролем.

Во многих комментариях с российской стороны, прежде всего, официальных, настойчиво проводится мысль, что данная резолюция СБ ООН носит чуть ли не революционный характер, поскольку через сотрудничество Вашингтона и Москвы она позволит начать процесс мирного урегулирования в Сирии.

Но, к сожалению, такие оценки представляются излишне оптимистичными.

И принятая резолюция СБ ООН, скорее всего, работать не будет, как и все прошлые мирные инициативы ООН и ЛАГ.

Во-первых сирийская оппозиция (та часть, которую принято относить к условно «умеренной», хотя эта градация в условиях сирийского конфликта весьма условна) осталась недовольна принятой резолюцией. Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) — она сейчас представляет Сирию в ЛАГ — раскритиковала принятую Советом Безопасности ООН резолюцию по поводу будущего этой ближневосточной страны. Глава этой оппозиционной группировки, базирующейся в Стамбуле, Халед Ходжа выразил недовольство тем, что утвержденный членами Совбеза документ противоречит результатам конференции сирийской оппозиции в Эр-Рияде, которая прошла 8−10 декабря.

Основное требование для начала мирных переговоров со стороны НКОРС остается прежним — немедленный уход Башара Асада с поста главы САР.

Кроме того, умеренная сирийская оппозиция потребовала от нынешних властей Сирии шагов «доброй воли», в частности, «освобождения узников, снятия блокады с городов, находящихся под контролем оппозиционных формирований, и открытия проездов для доставки туда гуманитарной помощи». При этом «умеренная оппозиция» не обладает серьезным военным потенциалом.

Резолюция так и не дала ответа, будут ли представители основной антиасадовской силы «Джейш аль-Фатх» вовлечены в процесс мирных переговоров. Пока именно эту группировка представляет основную угрозу официальному Дамаску (а не ДАИШ / ИГИЛ, деятельность которого ограничена нефтяными полями Сирии и путями ее транзита).

Во-вторых данная резолюция СБ ООН по факту выводит из процесса мирного урегулирования в Сирии такие силы, как Турция, Израиль, Саудовская Аравия. Как известно, президент Турции Эрдоган по факту объявил зоны проживания турецких туркоманов (а они одна из образующих сил «Джейш аль-Фатх) зоной особых турецких интересов. Финансовая помощь «Джейш аль-Фатх» в основном поступает из Саудовской Аравии, которая имеет свои взгляды на послевоенное устройство Сирии (и эти планы во многом расходятся с официальной позицией Вашингтона).

Пока Анкара показывает (через ввод своих войск в иракский Курдистан несмотря на официальные протесты Багдада), что собирается вести свою игру в этом регионе Ближнего Востока, который Эрдоган считает «зоной исторических интересов Турции).

Без закрытия со стороны Турции сирийской границ говорить о прекращении гражданской войны в Сирии не приходится.

То есть, поддержав резолюцию в СБ ООН, Вашингтон предлагает Москве самой решать все вопросы с Турцией по формату сирийского урегулирования. Наверное, не стоит объяснять, что сейчас эта задача нерешаема по определению.

В-третьих, есть совершенно неправильный посыл, что Россия или Иран смогут заставить уйти в отставку Башара Асада в ходе запуска процесса внутрисирийского урегулирования. Фигура действующего президента Сирии может заслуживать любой критики, но надо четко понимать, что сейчас Башар Асад — консолидированный выбор алавитской, шиитской и большей части христианской общины.

То есть США хотят в случае необходимости (хотя нет полной уверенности, что они реально хотят ухода действующего президента Сирии) заставить Москву настоять на уходе Башара Асада взамен на совершенно неясные перспективы внутрисирийского урегулирования .

При этом РФ радикально потеряет влияние на алавитскую общину, которая, несмотря на все потери, представляет собой самую боеспособную общину Сирии .

Так каковы цели американской игры в Сирии? Первая и основная — заставить РФ максимально глубоко увязнуть в сирийском конфликте.

Вашингтон будет пытаться поддерживать ситуацию в Сирии в состоянии условной «войны всех против всех», не давая ни одной сторон конфликта достичь стратегического преимущества. С одной стороны, есть расчет на то, что у РФ появится соблазн «продавить ситуацию» в пользу официального Дамаска, использовав дополнительный воинский контингент в Сирии.

В условиях усиливающегося кризиса в экономике и финансах РФ операция в Сирии должна стать максимально затратной для российского бюджета.

С другой — максимально измотанные в конфликте стороны (включая и официальный Дамаск) станут крайне восприимчивы ко всем предложениям Вашингтона. И США смогут уже без оглядки на Россию продвигать уже полностью свою линию на урегулирование сирийского конфликта.

Иная расстановка сил может быть закреплена внесением США в СБ ООН новой резолюции по Сирии, которая пот факту исключит Москву из процесса поиска мира в стране и определения формата послевоенного распределения власти.

И, безусловно, в рамках своей игры США будут пытаться договориться о внутрисирийском урегулировании с Ираном в рамках новой политики Вашингтона на создание шиитского противовеса Саудовской Аравии в регионе в составе Ирана и все больше переходящего под власть шиитов Ирака.

Весьма примечательно, что Пекин, который Москва еще недавно рассматривала как своего основного союзника во внутрисирийском конфликте, все больше дистанцируется от совместных с РФ политических акций в этом вопросе.

Может ли РФ сломать американскую игру в Сирии? Безусловно, да.

Понятно, что прекратить сейчас военную поддержку Башара Асада было бы сродни самоубийству российской политики в регионе. Но основные усилия надо сосредоточить на поддержке (вооружениями, развединформацией, советниками, логистикой) правительственной Сирийской Арабской Армии (САА) — несмотря ни на что, она остается самой мошной вооруженной силой во внутрисирийском конфликте, постепенно, но последовательно сокращая прямое участие РФ в этой войне.

Для начала такого курса нужна весомая победа сирийских правительственных сил и, видимо, российским военным специалистам стоит помочь Генштабу САА разработать такую эффективную военную операцию.