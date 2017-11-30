Именно подразделения «Демократического союза» — марксистской организации курдов — не допустили полной блокады Алеппо, и снабжение полублокированного города шло через их анклавы.

Qasioun News Agency Боец «Сирийских демократических сил» (SDF) во время штурма Ракки, Сирия

Основной удар ДАЕШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) некоторое время приходился именно по позициям сирийских курдов.

Москва всячески старалась установить с этой крайне важной политической и военной силой прямые связи.

В Москве открылся офис представительства сирийского Курдистана или, как его называют сами курды, Западного Курдистана.

Москва всячески рекомендовала режиму Асада начать переговоры с «Демсоюзом» о федерализации послевоенной Сирии и предоставлении сирийским курдам автономии.

Уже в феврале 2017 г. Россия предложила свой вариант конституции Сирии, которая предполагала децентрализацию, равенство всех религий и культур, исключение ведущей роли правящей партии «Баас» («Партия арабского социалистического возрождения»).

Однако Дамаск во многом под давлением Тегерана всячески игнорировал эти рекомендации Москвы.

Минобороны России Российская группировка войск в Сирии

В то же время сирийские курды начали активно искать пути сближения с США, и эти шаги были доброжелательно восприняты в Вашингтоне.

США взяли курс на создание так называемых «Сирийских демократических сил» (SDF), основой которых должны были стать сирийские курды.

США также официально стали поддерживать идею создания в составе Сирии так называемого «курдского кантона».

По мнению министра обороны США Джеймса Мэттиса, Соединенные Штаты не собираются уходить из Сирии, пока конфликт между правительством и оппозицией не будет урегулирован дипломатическим способом.

Эти действия вызвали откровенное недовольство Турции и привели к серьезному ухудшению отношений между Анкарой и Вашингтоном.

Вашингтон высказался против расширения турецкой зоны безопасности на севере Турции — это зоны компактного проживания сирийских курдов.

Также резко увеличились поставки американских вооружений и присутствие советников в рядах SDF.

Как и в случае с Ираком, США рассчитывают поспособствовать оформлению на севере Сирии государства в государстве. На текущий момент Рожавой руководят два сопредседателя — курдка Хелия Юсеф и араб Мансур Селум. С помощью сирийских курдов США рассчитывают разбавить влияние России и Ирана на политические процессы в Сирии. Гарантией обособленности севера Сирии от Дамаска должен стать присутствующий там ограниченный контингент американских военных. Они будут играть роль сдерживающего фактора, для того чтобы правительственные войска Дамаска не попытались захватить Рожаву. США заблаговременно позаботились о боеспособности «Сирийских демократических сил»

Российское влияние на сирийских курдов стало быстро уменьшатся, хотя курды старались высказываться дипломатично в отношение Москвы и участвовать во всех мирных форматах, предложенных российским МИДом.

С серьезным ослаблением ДАЕШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) в Сирии SDF и правительственная Сирийская Арабская Армия стали фактическими конкурентами на поле боя.

Именно курдские формирования брали Ракку, столицу псевдохалифата в Сирии, и сейчас блокируют попытки САА закрепиться на восточном берегу Евфрата.

Бойцы «Сирийских демократических сил» (SDF) в освобожденной Ракке, Сирия

Курдские формирования заняли практически все нефтяные поля в Сирии, хотя они находятся вне их зоны компактного проживания.

Получилось на определенном этапе, что курды стали контролировать не только сирийскую нефть, но и Евфрат, и, следовательно, значительную долю вырабатываемого в стране электричества.

То есть сирийские курды стали не только серьезной военной, но и экономической силой.

Дамаск, в свою очередь, потерял значительную часть своего экономического потенциала.

Всё активнее стали вестись разговоры, что сирийские власти намереваются вернуть силой месторождения нефти.

В этом их должен был поддержать Иран.

Однако провал попытки Иракского Курдистана объявить о своей независимости и нежелание Вашингтона защищать иракских курдов во многом охладили пыл сирийских курдов.

Так, они передали представителям сирийских властей при посредничестве российских военных крупнейшее газовое месторождение в Сирии. Газовый завод Коноко (местное название Эль-Табия) лежит на восточном берегу Евфрата за пределами города Дейр-эз-Зора. Был недавно освобожден от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Газовое поле Коноко было под контролем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 года, оно было взято под контроль силами SDF 23 сентября. Сирийская армия и российские «советники» находятся на западном берегу Евфрата, российский военный контингент был приглашен в Ракку.

Какие цели сейчас надо решить российской дипломатии для сохранения и восстановления влияния на сирийских курдов:

Предотвратить боевые действия сил Асада против курдов с целью освободить занятые нефтяные поля. Возможно, предложить передать их под совместное управление Дамаска и Рожавы. При этом курдские формирования должны быть отведены с этой территории, и она перейдет под контроль российской военной полиции как гаранта стабильности. Предложить Дамаску принять новую Конституцию страны, которая признает за сирийскими курдами право на автономию (правда, это вызовет открытое противодействие Ирана). Добиться от Тегерана и Анкары права для курдов участвовать во всех переговорных форматах по будущему Сирии, включая и мирные переговоры в Женеве .

Совершенно ясно, что такие меры приблизят политическое урегулирование в Сирии и закрепят статус сирийских курдов как дружественной РФ силы.