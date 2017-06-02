За событиями так называемой «реновации» (по сути попыткой пересмотреть на территории Москвы действие Конституции РФ и отменить действие 35-й статьи основного документа страны) в тень ушли события, которые предшествовали столь странным с точки зрения законодательства действиям исполнительных властей города Москвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отец первой «реновации» в Москве

Речь идет о массовом сносе (в подавляющем количестве случаев без компенсации) так называемых плоскостных гаражей в Москве. А ведь именно на этом процессе обкатывались и обкатываются механизмы изъятия собственности у москвичей .

Откуда появились вообще плоскостные гаражи в Москве? Они активно строились в 1960—1990-х годах в СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ с действующими тогда нормами законодательства. То есть ни один гаражный комплекс (ГСК) не мог был быть построен без разрешения исполкома райсовета или исполкома Моссовета и без строгого соответствия градостроительным требованиям. Как правило, под ГСК выделялись малоценные земли (под линиями электропередач, около железной дороги, на пустырях и так далее).

Все плоскостные гаражи строились исключительно на личные средства граждан без какой-либо финансовой поддержки со стороны города. Число плоскостных гаражей в Москве к началу 1990-х годов достигло количества больше миллиона, и граждане в соответствие с «Законом о собственности в СССР» считали их своей собственностью (взносы на строительство к тому времени были практически у всех пайщиков ГСК выплачены). ГСК были переоформлены в юридические лица и платили исправно все налоги, в том числе и земельный налог.

В бытность Юрия Лужкова мэром Москвы уже начались сносы ГСК (в основном для целей дорожного строительства в городе), но пайщики более-менее исправно получали компенсации за сносимые боксы-гаражи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Напёрстки

Все резко изменилось с приходом в Москву мэра Собянина и его команды.

Де-факто плоскостные гаражи были признаны вне закона, и город отказался от выплат компенсаций владельцам боксов за снос, и уничтожение ГСК стало производиться самым варварским образом.

Крайне показательна история с ГСК АПК «Маяк», находившимся по адресу Москва, Проектируемый проезд, 890. Этот ГСК был создан еще в 1991 году в соответствии с распоряжением исполкома Моссовета. За счет пайщиков были построены как боксы — гаражи, так и общее имущество ГСК. ГСК АПК «Маяк» был зарегистрирован как потребительский кооператив в префектуре ВАО. В 2007 году власти Москвы решили строить четвертое транспортное кольцо (сейчас оно превратилось в хорды), и «Маяк» попал в зону сноса под будущее строительство. Было выпущено распоряжение префекта ВАО №718 ВРП о выплате компенсаций всем «белым» (законно построенным гаражам в зоне сноса), «Маяк» попал в их число, из бюджета города были выделены соответствующие средства .

Но власть в городе поменялась, и новый префект ВАО со ссылкой на арбитражное решение, не имеющее никакого отношения к ГСК «АПК Маяк», решил компенсации пайщикам не выплачивать. При этом деньги на компенсации за снесенные боксы не были возвращены в бюджет города, и №718 ВРП остаётся действующим.

После ряда обращений депутатов разных уровней к руководству Следственного комитета России московским органам СК было дано указание разобраться, куда ушли выделенные на компенсации пайщикам ГСК «АПК Маяк» средства и как вообще производился снос (при уничтожении ГСК было разграблено имущество, находившееся в боксах, на несколько десятков миллионов рублей). Однако пока окончательного ответа от органов СК в Москве не получено, хотя разбирательство идет уже без малого два года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рабочие

В последние недели складывается впечатление, что власти Москвы решили окончательно убрать плоскостные гаражи из города. Снос теперь производится не по решению суда, как того требуют нормы Конституции РФ и ЖК, а по решению неких совершенно непонятных «комиссий по сносу». Снос обычно производится ночью при поддержке неких ЧОПов, которые открыто применяют силу к недовольным пайщикам. Территориальные органы МВД, как правило, бездействуют, хотя у сносящих нет никаких судебных решений и исполнительных документов.

Как следствие, органы прокуратуры Москвы и Следственного комитета завалены жалобами на незаконные действия сотрудников префектур и управ при сносе гаражей. Никаких компенсаций пайщикам за снос не выплачивается.

Напрямую игнорируется мнение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ, которая еще летом 2015 года указала, что, если ГСК возводился в соответствии с принятыми на момент строительства нормами законодательства, их нельзя признать незаконными. Проблема сноса плоскостных гаражей уже превратилась в общегородскую — создано объединение пострадавших пайщиков.

С учетом того, что в Москве уже снесено без выплат каких-либо компенсаций (и часть — вообще без судебных решений) сотни тысяч боксов — гаражей, с учетом семей пострадавших, это объединение может стать весьма серьезной протестной силой. И уж точно эти люди не поддержат Собянина в случае ее попытки выдвинуться на новый срок в мэры Москвы.

Можно проблему сноса гаражей в Москве не замечать (такова нынешняя политика исполнительной власти города), но она уже стала одной из самых острых и требует немедленного решения.