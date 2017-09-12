Эмблема Службы внешней разведки Украины

В Российской Федерации об этой спецслужбе Украины редко упоминают. Много больше на слуху СБУ и ГУР МО (Главное управление разведки Минобороны Украины). Последнее отвечает за военную разведку в отношений ЛНР и ДНР и России и проведение диверсий на территории «народных республик». СВР Украины имеет несколько другую специализацию — работу вне территории Украины (включая и Россию) по сбору в первую очередь политической информации и организации активных мероприятий — мероприятий содействия по продвижению политических и экономических интересов Киева.

Исторический экскурс

В системе КГБ СССР территориальные органы КГБ УССР (надо отметить, что многие выходцы из госбезопасности Украины делали успешную карьеру в Москве и даже возглавляли союзное КГБ) имели право вести внешнюю разведку. В системе КГБ СССР это называлось «разведкой с территорий». В этой работе основная ставка делалась на многочисленную украинскую диаспору за рубежами СССР. Но, согласно всем нормативным документам, в советский период внешняя политическая разведка на Украине (точнее в УССР) существовала как территориальная составляющая единого общесоюзного разведывательного механизма органов государственной безопасности СССР.

Независимая Украина явно спешила с созданием собственной службы политической разведки, и фактически сразу после провозглашения независимости Украины в составе Службы национальной безопасности Украины было создано Главное управление разведки, организационно-штатная структура которого утверждена соответствующим приказом председателя СНБУ 28 декабря 1991 года. Перед подразделением была поставлена задача в короткие сроки определить стратегию развития, основные принципы, формы и методы деятельности по классическим направлениям работы современной разведслужбы на независимой Украине и наладить постоянное информирование высшего руководства государства по актуальным проблемам национальной безопасности. Кроме того, независимой Украине достались весьма большие подразделения бывшего Главного разведывательного управления Генштаба Советской армии, на основе этих структур и шло с середины 1992 года формирование органов военной разведки независимой Украины.

4 апреля 1993 года руководители разведслужб стран СНГ подписали Алма-Атинское соглашение, в котором официально отказались от работы друг против друга. Весьма показательно, что к этому соглашению присоединились тогда враждующие между собой Армения и Азербайджан. При этом стороны отказались не только от работы друг против друга, но и от работы с территории друг друга против третьих стран. Мониторинг соблюдения этого соглашения было возложен на всех участников соглашения. В рамках же совета глав органов безопасности и спецслужб стран СНГ было предусмотрено создание некой «группы разборов» на случай нарушения данного соглашения.

Szru.gov.ua Штаб-квартира СВР Украины в Киеве

Итак, после создания СНГ сторонам удалось договориться об отказе от агентурной работы друг против друга (чуть ли не решающим аргументом для этого стало общая советская школа внешней разведки и хорошие личные отношения руководителей вновь созданных органов разведки независимых государств между собой).

Как следствие, органы внешней разведки РФ и Украины смогли наладить достаточно тесное взаимодействие в таких областях, как контроль за распространением ядерных технологий, организованная преступность (на бывшем пространстве СССР она всегда оставалась организационно единой), защита граждан России и Украины на территории третьих стран (стороны очень активно обменивались информацией по освобождению заложников у берегов Сомали).

Внешнеполитическая разведка Украины во многом копирует структуру российской. Украинская внешняя разведка во многом следовала в своем развитии за аналогичной структурой в РФ (СВР России), и в 14 октября 2004 года в соответствии с Указом президента Украины на базе разведывательных подразделений Службы безопасности Украины (ранее существовали Департамент разведки, Главное управление разведки СБ Украины) для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за границей была создана СВР Украины. 1 декабря 2005 года (то есть в самый разгар первого Майдана) Верховной радой Украины принят Закон «О Службе внешней разведки Украины», которым урегулирован и законодательно закреплён правовой статус внешней разведки как самостоятельного государственного органа Украины.

Даже при президентстве Виктора Ющенко российские и украинские спецслужбы (ФСБ и СВР РФ, с одной стороны, и СБУ и СВР Украины, с другой, сохраняли если не дружеские, то вполне партнёрские рабочие контакты) .

Были отдельные случаи недопонимания, но в рамках тех же соглашений СНГ спецслужбы РФ и Украины могли находить многочисленные пункты пересечения интересов, особенно вне границ Содружества.

Однако все радикально изменилось после февраля 2014 года

Для украинских спецслужб РФ стала основным противником, хотя официально украинские спецслужбы (особенно СВР Украины) стараются эту тему не акцентировать, в отличие от украинских политиков). Встает совершенно законный вопрос — готова ли РФ выйти из соглашения 1992 года и официально ориентировать свои спецслужбы на начало агентурной работы против Украины? Четвёртый директор СВР Михаил Фрадков в свое время допустил такую возможность, правда, он тогда сразу оговорился, что окончательное решение политическим руководством РФ не принято. Ясность внес новый, пятый директор СВР РФ Сергей Нарышкин. В интервью телеканалу «Россия» пятый директор СВР России заявил, что Москва продолжает соблюдать нормы джентльменского соглашения между спецслужбами СНГ. На уточняющий вопрос ведущего, действует ли этот документ и в отношении Украины, Нарышкин ответил, что «по отношению к странам СНГ это соглашение продолжает действовать».

Какие сейчас приоритеты у СВР Украины?

Один из основных приоритетов СВР Украины — блокирование всех российских газопроводных проектов, идущих в обход Украины. Для этой цели СВР Украины создает в странах Западной Европы, прежде всего в ФРГ, «группы влияния» среди политиков и бизнесменов. Цель — не допустить принятия любых решений, направленных на поддержку строительства «Северного потока — 2». Для этих целей (впрочем, к этой практике украинская спецслужба прибегает весьма активно и в других регионах мира) СВР Украины используют возможности украинской диаспоры.

В основном на возможностях украинской диаспоры в США СВР Украины базирует свои попытки выстроить неформальные отношения с окружением Дональда Трампа, прежде всего с Майком Пенсом — неформальным куратором украинского направления в вашингтонской администрации. К явным успехам СВР Украины можно отнести купирование недавнего украинско-корейского «ракетного скандала» в США. Видимо, украинской спецслужбе удалось неофициально передать некие важные документы непосредственно окружению Трампа.

Получение любой информации о внешнеполитических инициативах РФ по урегулированию в Донбассе, включая возможный ввод миротворческой миссии ООН, — тоже безусловной приоритет СВР Украины. Доступ к данной информации сотрудники украинской спецслужбы пытаются получить как на территории России (хотя по понятным причинам здесь их деятельность сильно затруднена), так и через структуры Секретариата ООН.

Не стоит забывать, что исторически УССР, а теперь и Украина имела немаленькое представительство при ООН, и оно весьма активно используется СВР Украины.

Szru.gov.ua Здание СВР Украины в лесном массиве под Киевом

Есть мнение, что СВР Украины пытается весьма активно работать в местах компактного проживания украинцев в России (Краснодарский край, Ростовская, Воронежская, Курская области, Москва, автономные округа Тюменской области). Однако это мнение не совсем верное, это скорее зона ответственности СБУ, которая обладает намного большим аппаратом. Официально численность СВР Украины составляет чуть больше 4000 человек. Не самый большой аппарат среди подобных спецслужб, но у СВР Украины объективно есть ряд серьезных преимуществ: это еще во многом советская школа подготовки кадров, наличие многомиллионной украинской диаспоры за рубежом и в последнее время весьма активная помощь западных спецслужб (помощь как информацией, так и техническими средствами).

В этой связи ясно, что заявление Сергея Нарышкина вовсе не означает, что российские спецслужбы (включая и СВР РФ) не будут отслеживать действия спецслужб третьих стран в отношении Украины и с территории Украины, прежде всего в том их аспекте, который будет иметь антироссийский характер.