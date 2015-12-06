Автор этих строк еще в начале этого года ставил вопрос о способности МИД России делать аналитические заключения и прогнозы о развитии ситуации на Украине и предлагать российские варианты выхода из кризисной ситуации вокруг ДНР и ЛНР.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Прошел практически год, и сейчас уже можно подводить предварительные итоги работы российского внешнеполитического ведомства на этом критично важном для РФ направлении. Что можно отнести в плюс и что в минус российской внешней политике на этом направлении за год?

Безусловный плюс — прекращение активных боевых действий на территории ДНР и ЛНР и, как следствие, сокращение в разы числа жертв среди мирного населения. Но, к сожалению, последние дни идет явное обострение ситуации в Донбассе.

Создается впечатление, что Киев начинает прощупывать слабые места в обороне народных республик и определяет варианты возможных направлений для проведения операции по типу операции «Буря» (совместная военная операция армии Хорватии и 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины, проведённая в августе 1995 года против Сербской Краины).

Последний год украинские власти делали все для повышения боеготовности ВСУ и Национальной гвардии. В 2016 году эти цели также остаются среди приоритетных для Киева. Только на цели обороны и национальной безопасности в бюджете Украины на 2016 год не предусмотрено сокращения расходов.

Пока до конца не ясно, какой объем военной помощи получают украинские власти от Запада. Но ясно, что такая помощь идет весьма активно. Также понятно, что возобновление военных действий Киева против ДНР и ЛНР — сценарий для Москвы крайне неприятный.

С одной стороны, Россия ни в коем случае не может допустить военного разгрома народных республик, с другой — любое, пусть и косвенное, участие РФ в этом конфликте приведет к неизбежному усилению санкций со стороны Запада.

Вообще сейчас уже понятно, что согласие МИД России увязать снятие санкций с выполнением «Минских соглашений» было ошибкой с самого начала. В нынешнем виде «Минские соглашения» не могут быть выполнены, и лучше для российской дипломатии завить об этом максимально быстро, предложив некую альтернативу (об этом будет сказано ниже).

К явным провалам МИД России можно отнести и продолжающуюся экономическую блокаду народных республик со стороны Киева. Хотя снятие блокады было одним из основных пунктов «Минских соглашений» 12.02.2015 «Определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины). В этих целях Украина восстановит управление сегментом своей банковской системы в районах, затронутых конфликтом, и, возможно, будет создан международный механизм для облегчения таких переводов».

Сейчас российское внешнеполитическое ведомство старается никак не комментировать этот пункт Минска-2. Как следствие срыва этого пункта соглашений — содержание народных республик, финансовые проблемы народных республик все больше ложатся на бюджет РФ, при этом Москва все под той же угрозой усиления западных санкций не может предпринять шагов по интегрированию экономик народных республик в российскую экономику.

Совершенно ясна тактика Киева по экономическому удушению неподконтрольных республик и обеспечению роста недовольства населения на этих территориях. К сожалению, при практически неработающей экономике народных республик такое развитие ситуации возможно. И Москве в очередной раз за провал своей дипломатии придется отвечать усилением прямой финансовой и экономической помощи.

Но сколько в условиях нарастающего кризиса бюджета Москва сможет финансово поддерживать народные республики? И как МИД России видит решение этой проблемы? Ответов на эти вопросы пока нет.

Судя по всему, скоро перед российским внешнеполитическим ведомством станет новая проблема — как реагировать на требование Киева и Запада провести местные выборы в народных республиках в соответствии с нормами украинского законодательства. Как поспешили сообщить украинские официальные источники, президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре обсудили возможность проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и продолжение санкций в отношении России. «Собеседники скоординировали позицию по урегулированию конфликта в Донбассе, в частности, относительно отработки модальностей по подготовке выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с украинским законодательством, стандартами ОБСЕ и под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ», — говорится в сообщении. Особенно стоит отметить, что госсекретарь Керри подчеркнул позицию США о необходимости сохранения санкций в отношении России до полной реализации Минских договоренностей.

То есть по факту запущен пробный шар, с целью сделать санкции против РФ бессрочными. Реакции МИД России на это заявление и, главное, встречных предложений не последовало.

Вообще создается впечатление, что МИД России не смог обеспечить политическое руководство РФ адекватными аналитическими материалами по Украине и предложениями по работающим внешнеполитическим инициативам на этом критично важном для Москвы направлении и теперь просто старается забыть о нем. «Нормандский процесс» явно не развивается, работа контактной группы по Украине (точнее ее подгрупп) свелась к техническим вопросам и общим заявлениям.

Ничего не слышно и об итогах работы формата «Карасин — Нуланд», а ведь именно он, по мысли МИД России, должен был придать новый импульс минскому процессу. У многих экспертов создалось впечатление, что работа МИД России на украинском направлении была сведена к непонятному троллингу западных СМИ, пустой браваде и публичными препирательствами в соцсетях с представителями Госдепа США.

Безусловно, в ближайшее время МИД России критично важно выступить с новыми инициативами по мирному решению кризиса на Украине (именно в общем на Украине, а не в Донбассе, поскольку будущее народных республик невозможно представить без общих договоренностей по украинскому вопросу). Что может стать основными пунктами этих инициатив ?

= Разработка реальных механизмов недопущения возобновления боевых действий в Донбассе (как показала практика, ставка МИД России на расширение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ себя не оправдала — гражданские наблюдатели ОБСЕ могут лишь фиксировать режим прекращения огня, у них нет никакого потенциала для предотвращения боестолкновений).

= Предложения по специальным международным институтам возрождения Донбасса и создание специальной экономической зоны на этой территории (причем речь должна идти о всей территории Донецкой и Луганской областей как едином экономическом организме).

= Создание международных механизмов контроля за проведением местных выборов в ДНР и ЛНР и разработка алгоритма взаимодействия вновь избранных органов власти на этих территориях с Киевом .

= Разработка механизмов всеобщей амнистии для всех участников боевых действий в Донбассе, кроме лиц, совершивших военные преступления .

Возможно, МИД России к предложенным пунктам сможет добавить и свои, революционные аналитические наработки, которые до сих пор хранятся в строжайшей тайне. По крайней мере очень хочется на это надеяться.