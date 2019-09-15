Евгений Рыбкин
Последние публикации
Тарья Турунен в клубе А2: королева металла в Северной столице
Кто такие королевы металла? Женщины, которые вместо догонялок за конем предпочли проводить свое время с пользой и ковать железо, пока то не остыло? Конечно, нет. Эти барышни работают с намного более хрупким материалом — человеческим сердцем. Особое место среди них занимает Тарья Турунен — бывшая...
15 сентября 2019
Концерт Il Volo в Санкт-Петербурге: «Потерпите немного, I'll be back»
Как много известных за пределами своей страны участников Евровидения вы знаете? Вероятно, не так много. Однако это трио смогло завоевать международную славу благодаря своему таланту, обаянию и молодой амбициозности. Итальянская группа Il Volo образовалась в 2009 году, когда три подростка выступили...
13 сентября 2019
It's My Party: Дженнифер Лопес в Петербурге
За год до нового тысячелетия свет увидел музыкальный альбом «On the 6». Его автором стала на тот момент 30-летняя танцовщица и актриса Дженнифер Лопес. Тогда американка латинского происхождения получила известность благодаря своей работе в кинематографе и хореографии. Роль в биографической картине...
13 августа 2019
Группа Arch Enemy в Санкт-Петербурге: шведское, импортное
В 1996 году в шведском городе Хальмстад была образована дэт-метал-группа Arch Enemy, Первые четыре года на вокале в коллективе выступал Йохан Лиива, однако во главе с ним музыканты никак не могли продвинуться далеко по ступеням музыкального олимпа. В связи с этим приняли решение сменить фронтмена...
21 июля 2019
Эмир Кустурица открыл первый в Петербурге фестиваль балканской музыки
26 июня в Петербурге стартовал первый фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно», где хэдлайнером выступила группа Эмира Кустурицы — The No Smoking Orchestra. Мероприятие проходит на территории Петропавловской крепости, оно продлится три дня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе...
27 июня 2019
Dream Theater в Петербурге: театр не одного актера
Эта неделя запомнилась любителям тяжелой музыки громким выступлением легендарного в своём жанре коллектива, прогрессив-метал-группы из США — Dream Theater. Группа была образована в 1985 году тремя студентами музыкального колледжа Беркли. В первое время коллектив носил название Majesty. После того...
15 июня 2019
Группа Kiss выступила в Петербурге. Прощальный поцелуй на память
Легендарные Kiss за годы существования успели завоевать сердца и заполнить плей-листы многочисленной аудитории. Культовые костюмированные рокеры впервые заявили о себе в 1973 году и с тех пор выпустили 20 студийных альбомов, почти каждый из которых получил золотой и платиновый сертификат. Всего в...
14 июня 2019
Концерт Disturbed в Петребурге: свет и борьба с наркотической зависимостью
Большинство жителей России знает серию гоночных симуляторов Need For Speed, которые приобрели широкую популярность своими саундтреками. Многие из нас модифицировали честно выигранные в гонках автомобили, чтобы потом соревноваться на них в безлюдных городах США и выплескивать скопившийся азарт. Во...
14 июня 2019
Группа Godsmack выступила в Петербурге: долгожданное возвращение
За четыре года можно успеть сделать многое. Можно найти свое место в жизни или безвозвратно потеряться. Можно влюбиться, жениться, развестись. Можно в поту лица работать над поставленной целью, а затем снимать сливки с первой партии молока. Постоянный рост — вот неизбежное последствие качественной...
5 июня 2019
Хелависа в Петербурге: путешествие в страну «Люцефераза»
Про таких людей, как Наталья О’Шей, говорят талантливый человек талантлив во всем. Мультиинструменталист, писатель, лингвист и полиглот, женщина с тонким чувством прекрасного и проникновенными вокальными данными. Ее фолк-группа «Мельница» и сольный проект «Хелависа» выстроили свою собственную...
27 мая 2019
Группа Louna в клубе А2: 10 лет на сцене
Десять лет — это приличный срок. Особенно, если речь идёт о возрасте рок-группы. И, как положено, каждый уважающий себя коллектив всегда спешит отметить юбилей со своими поклонниками, стараясь сделать в этот день нечто знаковое. Вот и российская рок-группа Louna не оказалась исключением. Коллектив...
27 мая 2019
Концерт группы In Flames: скандинавский апрель
В начале марта 2019 года свет увидел новый студийный альбом шведской метал-группы In Flames. Пластинка стала для коллектива тринадцатой по счету и заняла лидирующие позиции в скандинавских музыкальных рейтингах. Группа приобрела широкую популярность за пределами холодного полуострова, продала свыше...
26 апреля 2019
Skillet в Санкт-Петербурге: в Россию с любовью
Далеко не в первый раз группа мирового уровня Skillet, приезжает в Россию, а количество преданных слушателей коллектива, желающих увидеть кумиров вживую, всё не уменьшается. За свою более чем 20-летнюю карьеру коллектив из Мемфиса успел выпустить девять студийных альбомов, получить два золотых...
24 апреля 2019
«Нет концепции!»: абсурд и ирония группы «Ногу Свело!»
Русское музыкальное поле экспериментов богато смелыми коллективами, постоянно ищущими новые грани. Одним из таких плодов, безусловно, является команда Максима Покровского, озаглавленная по-житейски просто — «Ногу Свело!». Коллектив известен своим абсурдным и ироничным взглядом на мир, который в...
23 апреля 2019
Ночные Снайперы в «Ледовом Дворце»: 25 лет на сцене
Больше четверти века назад в Санкт-Петербурге 19-летняя на тот момент девушка Диана Арбенина познакомилась с такой же юной и романтичной Светой Сургановой. Обе они любили себя в музыке, но что важнее — музыку в себе. Так появился дуэт, ставший впоследствии одной из самых поэтичных отечественных...
2 апреля 2019
«Аве Мария»: Powerwolf вернулись в Петербург с новым концертом
По прошествии двух лет в Санкт-Петербург вернулся немецкий хеви-метал-коллектив Powerwolf, прибывший в до сих пор мерзнущую Северную столицу вместе со своим новым жарким альбомом «The Sacrament of Sin». Корреспондент ИА REGNUM побывал на концерте и делится впечатлениями. Задолго до дня икс улицы...
26 марта 2019
Как стать программистом, слушая рэп?
В современном мире представители IT-технологий сформировали свою собственную общину, со специфическим юмором, стилем поведения и одеждой. Разумеется, что это лишь стереотип, но, как и любой образ, он имеет право на существование. «Культуру программистов» представляют определённые люди...
10 декабря 2018