Кто такие королевы металла? Женщины, которые вместо догонялок за конем предпочли проводить свое время с пользой и ковать железо, пока то не остыло? Конечно, нет. Эти барышни работают с намного более хрупким материалом — человеческим сердцем. Особое место среди них занимает Тарья Турунен — бывшая вокалистка Nightwish, а ныне одна из самых известных рок-див мира. Будучи частью знаменитой финской группы артистка выпустила пять студийных альбом, а в соло записала на один лонгплей меньше. В активе Турунен есть участие на Евровидении в 2000 году, номинация на премию «Грэмми» и плодотворное сотрудничество с другими музыкантами, включая Within Temptation, Алиссой Уайт-Глаз (группа Arch Enemy), Мартином Кесисом и другими. В 2019 году она презентовала свой новый альбом «In The Raw» и отправилась в масштабный тур по России. Первый концерт певица сыграла 12 сентября в Северной столице, которую посещает почти каждые три года. Незадолго до мероприятия в сети появились снимки ее прогулок по центру города.

Площадкой для выступления стал петербургский клуб А2, что по количеству пришедших говорит о разумности выбора. Посмотреть на королеву металла пришло около 3 тысяч человек. Перед ее появлением небольшой сет-разогрев сыграли ее коллеги.

Концерт Турунен начался с минутной прелюдии, под которую А2 полностью заполняется синим цветом. После этого на сцене появились участники группы, включая саму артистку. В начале музыканты устроили на сцене настоящий бал красок. Тем, кому удалось попасть в авангард, несказанно повезло насладиться возможностью воочию увидеть знаменитую финскую рок-диву. Черные брюки, золотая блузка, энергичные движения руками, лучезарная улыбка и развевающиеся волосы — вот что собой представляла главная героиня вечера.

Однако Турунен любят не только за выдающиеся внешние данные, но и за невероятно мощный голос, который в начальных композициях «Demons in You Play», «My Little Phoenix», «Anteroom of Death», «Diva» заполняли собой абсолютно все пространство А2. Турунен по-матерински направляла энергию публики в нужное русло, раздавая воздушные поцелуи и на отточенном русском благодарила всех собравшихся. Остальные участники не отставали: гитарист, как классический металлист, выдавал убойно сложные соло, поднимая гитару вверх, басист надрывал струны так, что за них становилось страшно, а барабанщик с богатырским усердием бил по тарелкам.

Группа решила на полную использовать технические возможности клуба, поэтому вовсю задействовала каждый механизм. Про микрофоны, комбики и свет говорить уже нет смысла. А вот про задний экран, на котором демонстрируются клипы, различные нарезки или просто атмосферный визуальный ряд, поговорить стоит. К каждой композиции группа подобрала захватывающее экранное сопровождение. Элегантные вырезки из клипов ярко контрастируют с видами природы и образами, воплощенными на экране узкими линиями, узорами и фигурами. Сделано это не только для визуальной красоты, но и для тех, кому не до конца понятен английский язык. А глаза, как известно, понимают практически любой язык.

В середине выступления артистка сменила наряд и вместо яркой блузки облачилась в платье. А потом на сцене появилось пианино. На нем в абсолютной тишине она сыграла живую премьеру своей новой песни You and I. Акустическая композиция представляла собой обособленный концерт, у которого свои правила игры и поведения. Зрители уже не хотят и даже не могут топтать пол клуба. Вместо этого они зажгли огни зажигалок и качались в такт сильной доли. Всего Турунен представила на концерте пять своих новых песен. Петербуржцы первыми в России услышали «Serene», «Goodbye Stranger», «The Golden Chamber (Loputon Yö)» и «Tears in Rain». Фанатов Nightwish она порадовала кавером на «Wishmaster».

В конце певица сыграла композицию «Until My Last Breath». Все свои последние сеты в России она завершает именно этой песней. Любопытно, что одним из первых она Турунен играет «Demons In You» («Демон в тебе»), а завещает концерт треком, который переводится «До последнего вздоха». Ради таких задумок и стоит обращать внимание на сет-лист, чтобы понять концепцию всего концерта. Демоны не истощили энергии публики, и она до последнего вздоха, до последнего аккорда, до последней фразы вместе с Тарьей танцевала под трогательную соло-партию и так же, как она, с улыбкой встречала заключительную фразу «Но больше не увидишь никогда…». Все знают, что Турунен Россию любит и приедет к нам еще. В частности, ее тур «RAW» включает в себя девять городов, включая Северную столицу.

Финальное фото, поклон, концерт окончен.

Ух, уж эти королевы. Любят они погреть простых смертных в лучах своей славы, а затем уйти в закат, оставив после себя бурю эмоций. Концерт Тарьи Турунен в Санкт-Петербурге стал чем-то вроде ночного звездопада — красочным, мистическим и незабываемым шоу, которое пропитало город энергией того самого рок-Олимпа, где живут те самые королевы металла.

P. S. ИА REGNUM благодарит за аккредитацию концертное агентство ILDAR BAKEEV ENTERTAINMENT.