Санкт-Петербург, 27 июня, 2019, 13:20 — ИА Регнум. 26 июня в Петербурге стартовал первый фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно», где хэдлайнером выступила группа Эмира Кустурицы — The No Smoking Orchestra. Мероприятие проходит на территории Петропавловской крепости, оно продлится три дня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе местного Комитета по культуре, при поддержке которого был организован фестиваль.

Реализацией проекта руководили президент объединенной сербской диаспоры в Петербурге Мирко Раденович и директор «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак. Под их руководством сцена была установлена со стороны Кронверского пролива, а вход на мероприятие сделали бесплатным. В качестве ведущих организаторы пригласили работников одного из петербургских каналов — Юлию Оверчук и Василия Кирова.

В первый день фестиваля журналисты объявили со сцены имена четырех коллективов. Первым на сцену пригласили фолк-коллектив «Фолк Толк». На выступление им выделили 40 минут, за которые они исполнили четыре песни, включая кавер на зарубежную песню «Thunder» Imagine Dragons. После них на сцену вышел ансамбль «Цыганский двор» под руководством заслуженного артиста России, скрипача-виртуоза Владимира Устиновского. Их появление ведущие отметили фразой о невозможности проведения этнического фестиваля без музыки балканских народов.

После на сцену вышли уже более молодые группы — москвичи GoKirtan и петербуржцы The Hatters. Первые музыканты сыграли две песни в жанре мантры. Они не стали объяснять собравшимся смысл своих композиций, но отметили, что их музыка несет в себя «слова силы»: например мантра Sita Ram. Следующие после GoKirtan петербуржцы The Hatters во главе с Юрием Музыченко исполнили свой главный хит «Russian Style» и кавер на коллег из Little Big «Every day I’m drinking». Всего коллектив из Северной столицы сыграл четыре песни.

Объявлял главных гостей вечера глава Комитета по культуре Константин Сухенко. Его предварительно вызвали для приветственной речи, но чиновник меньше чем за минуту объявил The No Smoking Orchestra, с улыбкой пожелал всем счастья и удалился.

Сет группы Кустурицы продлился ровно час. За это время знаменитый режиссер со своими коллегами сыграли все свои знаменитые композиции, а автор «Черной кошки, белого кота» подметил, что выступали они для «девушек … и друзей».

По подсчетам организаторов, первый день фестиваля «ЭтоЭтно» посетило около девяти тысяч человек.

Следующий концерты мероприятия пройдут 28 и 29 июня на том же месте. В пятницу для петербуржцев выступят Горан Брегович и его «Свадебно-похоронный оркестр», участник «Голоса-7» Леван Кбилашвили, фолк-рок коллектив «Сбитень», а в субботу четыре часа будут играть самые известные балканские диджеи.