Русское музыкальное поле экспериментов богато смелыми коллективами, постоянно ищущими новые грани. Одним из таких плодов, безусловно, является команда Максима Покровского, озаглавленная по-житейски просто — «Ногу Свело!». Коллектив известен своим абсурдным и ироничным взглядом на мир, который в лирике москвичей превращается в шутливый пазл с глубоким смыслом. За свою карьеру они удостаивались признания не только отечественных слушателей, но и зарубежных фанатов, что вознесло их на олимп отечественного рок-н-ролла. Вот уже 30 лет «Ногу Свело!» сводят с ума фанатов альтернативной музыки и колесят по России с концептуальной программой и девизом «Нет Концепции!». В честь своего 30-летия Покровский и Ко дали юбилейный концерт в петербургском клубе А2, на котором удалось побывать корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы «Ногу Свело» Максим Покровский

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление группы «Ногу Свело» в A2

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление группы «Ногу Свело» в A2

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы Максим Покровский

Вспоминая недавние снимки перед концертом Hollywood Undead, когда фанаты образовали перед А2 очередь чуть ли не до самой станции метро, хотелось бы увидеть нечто подобное и перед шоу отечественной группы. Тем не менее ничего даже отдалено напоминающего аншлаг ни перед входом в клуб, ни в самом помещении не наблюдалось. Напротив, я впервые увидел почти пустой, окутанный красным туманом зал, где фанаты могли спокойно отойти от сцены и не бояться, что драгоценное место потеряется. Мне с коллегой даже удалось попасть в ВИП-ложу и с высоты начать считать количество присутствующих.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Ногу Свело» в A2

Дарья Драй ИА REGNUM Полный зал

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Ногу Свело» в A2

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Ногу Свело» в A2

Это длилось до момента, когда нам впервые намекнули, что мы заняли чужие места. Тогда и стало понятно, что фанаты «Ногу Свело!», возможно, просто медленно шли и предпочли подойти специально к моменту икс. Через несколько минут после официального старта, указанного на афише с маркировкой (+12), клуб из необычно пустого превратился в привычно полный, людный и шумный. Единственным развлечением для публики был черный экран с изображением логотипа группы — белый медиатор с подписью «NOGU SVELO» и молнией под буквами.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Ногу Свело» в A2

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Ногу Свело» в A2

Дарья Драй ИА REGNUM Музыканты группы «Ногу Свело»

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы Максим Покровский

Еще через несколько минут томного ожидания, ложных походов техников по сцене и громких просьб поскорее появиться логотипсменился на компас, и белый свет открыл фанатам клавишника, затем гитариста, затем барабанщика, затем трубачей, а позднее и самого Покровского. Музыкант вышел на сцену вальяжной походкой, держа в руках две барабанные палочки со специальным подушками на конце. Именно удары этих подушек по стоящим по обе стороны от вокалиста барабанам дали старт композиции «Идем на восток» и всему концерту в целом.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Ногу Свело» в A2

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление группы «Ногу Свело» в A2

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы Максим Покровский

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы Максим Покровский

Атмосфера мрачного А2, долгое время пребывавшего во тьме, сразу же изменилась. Яркие краски с анимированного экрана хлынули в зрителный зал, свет на площадке заиграл разными цветовыми акцентами, а пустая сцена преобразилась в карнавал движения. Артисты подготовили для публики шоу в стиле «мы против любой концепции», поэтому композиции от лирично заводных и затейливо смешных плавно кочевали в сторону мелодично спокойных и обратно. Подобные пируэты никак не сказывались на общем настроении общего веселья и релакса. Аудитория всячески одаривала музыкантов аплодисментами и овациями, но фанаты «Ногу Свело!» не были бы любителями экзотики, если бы не подготовили для любимцев парочку необычных подарков. Из зрительного зала в музыкантов пару раз прилетела иностранная валюта, диски и даже яблоко. Запретный плод, к слову, Покровский с удовольствием съел, предварительно обильно облив и фрукт, и себя водой.

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы Максим Покровский

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Ногу Свело» в A2

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы Максим Покровский

По признанию самих артистов, они стремятся делать каждое шоу лучше с каждым разом. Успешность этого тезиса подтвердят даже стены, которые характерно трещали каждый раз, когда музыканты играли излюбленные всеми композиции. Чтобы сохранить контакт с публикой, Покровский не только напоминал о себе в монологах, но и в прямом смысле опускался до уровня фанатов — просто прыгал к ним на руки и не очень грациозно дрейфовал над головами. Успел даже сделать несколько снимков и видеороликов, в которых потом многие постарались найти себя и показать знакомым. Про упражнения в мастерстве бега по сцене и растяжке в прыжке даже не хочется говорить. На месте не стоял никто.

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы Максим Покровский

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы Максим Покровский

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы Максим Покровский

Под конец шоу музыканты больше говорили легким языком — композиции успокоились и перешли в разряд мечтательной лирики. Зал вновь стал погружаться во тьму, и слегка подсвеченные силуэты на сцене периодически давали о себе знать. В ход пошли экраны смартфонов, а ребенок в ВИП-ложе, который недавно прыгал в такт с барабанами, мирно прилег на коленях у матери. Впрочем, уходить, как и приходить, надо с огоньком, поэтому под крики «давай еще на час!» музыканты выходят на бис исключительно с взрывными композициями. Последний удар, аккорд, нота, и под овации группа покидает сцену и отправляется в дальнейшее турне.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление группы «Ногу Свело» в A2

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы Максим Покровский

«Ногу Свело» в очередной раз подтвердили свой статус одной из самых эксцентричных российских рок-групп. Ирония, цинизм, смелость музыкального стиля и оригинальная подача делает их действительно важным звеном в цепочке российского альтернативного рока. Покровский и Ко с годами не утратили мальчишеского азарта, но приобрели опыт, который в сочетании с бунтарской юностью делает творчество команды многогранным и интересным как для старых, так и для новых поклонников.