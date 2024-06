В 1996 году в шведском городе Хальмстад была образована дэт-метал-группа Arch Enemy, Первые четыре года на вокале в коллективе выступал Йохан Лиива, однако во главе с ним музыканты никак не могли продвинуться далеко по ступеням музыкального олимпа. В связи с этим приняли решение сменить фронтмена на более яркого и подходящего. Им стала на тот момент журналистка Ангела Госсов, впоследствии вписавшая свое имя в историю как одна из самых ярких представительниц прекрасного пола в тяжелой музыке. В 2014 году она переквалифицировала себя в менеджера, а ей на смену пришла синеволосая Алисса Уайт-Глаз. За всю свою историю музыканты выпустили 10 студийных пластинок, последняя из которых вышла в 2017 году. Arch Enemy приобрели широкую популярность в России и не раз приезжали сюда с концертами, и спустя два года после последнего визита вновь вернулись. На шоу в честь долгожданного возвращения, которое прошло в петербургском клубе Aurora Concert Hall, удалось побывать корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вокалистка Алисса Уайт-Глаз

За свою 23-летнию историю Arch Enemy обросли большой фан-базой, чьи физические и эмоциональные возможности сильно превосходят сдерживающий потенциал среднестатистических концертных площадок. Повод для подобных умозаключений — полностью заполненные вип-персонами столики второго этажа, а также высокая плотность «населения Авроры» на самом танцполе. В фиолетовом сиянии все новые и новые лица сверкают и вновь гаснут, лишенные тусклого освещения. Об их присутствии напоминают лишь перманентные крики «Arch Enemy! Arch Enemy! Arch Enemy!» и энергия коллективного бессознательного, готовая вот-вот разорвать стены клуба на маленькие кусочки.

Музыканты не торопятся выходить на сцену, хотя с момента заявленного времени уже прошло почти два часа. Позднее оказывается, что музыкантов даже нет в самом зале, они еще где-то там, в автобусе, едут покарять сердца своих фанатов. Застать их удалось немногим счастливцам, которые остались на улице и сняли, как скромные Arch Enemy проскочили внутрь здания через ВИП-вход. Но даже после их появления сцена «Авроры» все равно принимает других гостей. Разогревом стала группа Une Misère из Франции, которая исполняет музыку в смежном с главными героями стиле. Со своей задачей они справились на отлично, задав вечеру необходимый темпоритм.

Лишь в девять часов на окутанной туманом сцене появляется барабанщик Даниэль Эрландссон, а за ним подтягиваются и остальные участники, после чего на весь зал звучит вступительная часть композиции The World Is Yours. Гитарная партия резко утопает в аплодисментах, а с появлением синеволосой Уайт-Глаз плавно сливается с вокалом. В лучших традициях рок-н-ролла музыканты включают последнюю передачу и с ходу уносят публику прямиком на шоссе кутежа и отрыва. Под взрывные партии композиций Ravenous и Stolen Life дорога к слэму заказана всем, кто специально разминался перед концертом, а во время исполнения треков стоит внутри образованного для «тусы» круга. И пока массивные мужики сталкиваются друг с другом, словно авто с усиленным каркасом на шоу «Битва машин», участники группы неустанно прыгают на сцене, подливая топливо в происходящее.

Артисты специально как следует разогнали кровь в жилах фанатов и дали им возможность подготовиться к празднику любителей мелодичного дэт-метала. Когда звучат первые аккорды You Will Know My Name, становится ясно, что предыдущий сет-лист был лишь аперитивом, и голодная до шоу толпа жадно бросается на главное блюдо. Сопровождаемые резвым темпом бессмертной классики Arch Enemy, фанаты используют момент всеми возможными способами — размахивают флагом и страстно поют (а скорее кричат). Незадолго до шоу я услышал очень короткий диалог: «Если будут скучные песни, пойдём покурим». «У них не бывает скучных песен!». В середине концерта эти слова были подтверждены делом.

В перерывах между треками группа признается в глубочайшей любви к Санкт-Петербургу. Зал отвечает кумирам взаимностью, громко скандируя название коллектива. А дальше всё возвращается на свои места: драйв, музыка, отрыв. Колонки разрываются под старые и новые хиты коллектива, а слэм не угасает до последнего. Уже общаясь с фанатами после шоу, я узнал, что одна из фанаток так старалась, что повредила ногу. Но, как она сама призналась, с ней бывало и не такое.

Кульминацией вечера стали композиции Nemesis и Snow Bound. Атмосфера в зале заряжалась в момент нагнетающих куплетов, а припевы выпускали в мир мегаджоули энергии. Коллектив отыграл программу на ура и выложился на сто процентов. Большую роль в этом сыграл плотный звук, терроризировавший ушные раковины два с половиной часа.

Поблагодарив публику за тёплый прием, шведская дружина покидает сцену. А мне лишь остается сделать вывод — энергичные шоу Arch Enemy демонстрируют мастерство музыкантов и чёткое понимание желаний публики. За все время своего существования в нише тяжелой музыки группа не растеряла свои ориентиры и сохранила ту изюминку, за которую она так сильно полюбилась многим фанатам мелодик-дэт-метала. И это прекрасно!

ИА REGNUM благодарит за аккредитацию концертное агентство SPIKA.