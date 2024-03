Далеко не в первый раз группа мирового уровня Skillet, приезжает в Россию, а количество преданных слушателей коллектива, желающих увидеть кумиров вживую, всё не уменьшается. За свою более чем 20-летнюю карьеру коллектив из Мемфиса успел выпустить девять студийных альбомов, получить два золотых сертификата Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, а также несколько раз номинироваться на престижную премию «Грэмми».

Таких гостей в России всегда ждут с нетерпением, да и сами музыканты не раз утверждали, что приём в Стране вечной зимы самый горячий и шумный. В этот раз команда приехала в Северную столицу в рамках своего масштабного тура по России. Музыканты захотели исполнить для петербуржцев не только старые хиты, но и подготовить публику к релизу их новой, юбилейной, студийной пластинки. О том, как прошел концерт Skillet в клубе «А2», рассказывает корреспондент ИА REGNUM.

Толпу желающих лицезреть группу мирового масштаба не смутило даже начало рабочей недели. Как только заветные двери открылись, в клуб хлынули сотни жаждущих поскорее насладиться импортной музыкой. Часы едва пробили восемь вечера, а огромный клуб «А2» уже был забит под завязку.

Пока в и так плотно заполненный зал всё проникали и проникали любители лайтового рока, на сцену вышла группа-разогрев «Таймсквер», где в качестве вокалиста выступает участник шоу «Голос» Кирилл Бабиев (представлял команду Григория Лепса и дошел до четвертьфинала, — прим. ред.). Яркий коллектив успел отыграть несколько песен, стараясь хоть как-то воодушевить зрителя, но те, хотя и не без азарта, спокойно дожидались появления любимой группы. После их ухода со сцены у публики появились полчаса свободного времени, скрасить которое они могли сразу несколькими способами. Кроме привычного обтирания бара или кресел в месте для курения, можно было, например, заняться экстремальным пробиванием сквозь плотную толпу, дабы занять местечко с лучшей видимостью, или же сделать несколько ярких фото на память.

Как только фоновая музыка затихла, зал разорвал визг, закладывающий уши. Не успели зазвучать первые ноты Feel invincible, а вокруг уже загорелись экраны смартфонов в каждой руке, старающейся заснять первое появление Skillet на сцене. А это ведь только начало концерта, притом с относительно свежим треком. Стоит ли описывать конвульсии восторга слушателей, когда зазвучали старые хиты, заезженные до дыр, вроде Whispers in the Dark, Rise и Sick of it.

Стоит ли говорить о зашкаливании экстаза при каждом обращении Джона Купера к зрителям. Каждый его «привет» и «мы любим вас» на ломаном русском вызывали такое количество децибел, что любой шумомер просто лопнул бы. Девушки в толпе разочаровано опускали голову вниз, узнав, что вокалист женат, а парни расстраивались, выяснив, что гитаристка замужем. Кстати, под венец они пошли как раз вместе.

«Спасибо, спасибо вам большое. Здесь очень жарко! Это великолепно, — произносит Джон Купер, после чего в стиле Фредди Меркьюри играет с толпой в звукоподражание. — Я люблю эту страну!»

Свои слова музыканты подтвердили на деле, исполнив для фанатов всеми любимую Awake and Alive с оригинальным интро на виолончели. Специально для «красивых русских девушек» была исполнена песня Stars, ставшая саундтреком для фэнтези-драмы «Хижина». А в качестве особого сюрприза Skillet представили трек Legendary, который войдет в новый альбом и пока не вышел в студийном качестве. Эмоции в день концерта были очень сильными. Помимо этого, я стал свидетелем настоящей драмы: парень из толпы отвел свою подругу в сторону, обматерил, справедливо получил по лицу с разворота, а после мирно обнимал девушку и, кажется, плакал.

Хит за хитом накалял толпу всё сильнее. Всё это шоу звука прекрасно дополнялось чётко продуманной световой программой. Подобное достаточно редко можно встретить на концертах отечественных коллективов. Да и вообще сложно представить, в каком клубе, кроме «А2», возможно такое гармоничное сочетания качественного звука и феерического светового представления. Со звуком, правда, немного подкачали. Несмотря на то, что это вполне нормальное явление — слышать музыку хуже в определённых местах, в этот раз это «хуже» было неестественно ниже обычного.

За полтора часа хитовой программы сложно представить, чтобы группа не вышла на бис и не попрощалась. Отчаянные фанаты не спешат покидать клуб, громко скандируя название любимой группы, чтобы ещё чуть-чуть насладиться напоследок рок-энергетикой. Skillet не заставили себя долго ждать и вновь появились на сцене, добивая вечер треком, который они не в первый раз играют напоследок — The Resistance. По завершении композиции в зал летят медиаторы и барабанные палочки, что уже точно означает завершение концерта, лучшей оценкой которого стала фраза ярой фанатки электронной музыки: «Это лучше, чем хардстайл!»

Концерт в Петербурге стал девятым по счету в списке тринадцати запланированных шоу. В среду группа отыграла концерт в столице и уже где-то в Воронежской области готовится к выходу на сцену. А уже в скором времени они вернутся на родину и порадуют фанатов новым альбомом, чтобы вновь приехать с ним в Россию. И так по кругу, но, к сожалению, не бесконечно.