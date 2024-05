Легендарные Kiss за годы существования успели завоевать сердца и заполнить плей-листы многочисленной аудитории. Культовые костюмированные рокеры впервые заявили о себе в 1973 году и с тех пор выпустили 20 студийных альбомов, почти каждый из которых получил золотой и платиновый сертификат. Всего в мире было продано более 100 миллионов записей и вдохновлены сотни групп.

Павел Проскурня ИА REGNUM Группа «Kiss» в Ледовом дворце

Павел Проскурня ИА REGNUM «Kiss Army»

Но всему приходит конец, и как бы грустно это ни звучало, но с легендарными ньюйоркцами тоже приходится прощаться. Еще в прошлом году коллектив объявил о своём прощальном турне под названием «One Last Kiss: End of the Road World Tourruen». И, не обделив вниманием Россию, музыканты приехали в Петербурге, где собрали полный зал в местном Ледовом дворце. Корреспонденту ИА REGNUM удалось услышать заключительные аккорды в карьере Kiss.

Павел Проскурня ИА REGNUM Группа «Kiss» в Ледовом дворце

Желающих напоследок взглянуть на живых легенд, прочувствовать каждую нотку культовых композиций и рассказывать внукам со слезами на глазах о последнем выступлении Kiss собралось немало народу. Почитателей костюмов и грима, в которые облачен здесь каждый третий, не испугала приличная цена за вход, мерч и бар, и во всем Ледовом почти не увидеть пустого места. Чем ближе к сцене — тем плотнее толпа. Пробраться к первым рядам почти так же невозможно, как и выбраться из них. Ярые фанаты рока стойко намерены стоять на своих местах, чтобы пропитаться энергией любимых исполнителей в последний раз. Те, кто воздержался от давки, мирно обсуждают предстоящий концерт в холле арены, рассказывают детям о величии четверки, а также показывают свои татуировки с символикой группы.

Павел Проскурня ИА REGNUM Фанаты

Павел Проскурня ИА REGNUM Фанаты

Разогрев у Kiss получился такой же «показушный», как и сам коллектив. На сцену арены вышел участник шоу «America`s Got Talent», художник Дэвид Гарибальди. Артист, вооружённый несколькими кистями, начал слой за слоем наносить на черный холст линии. Отработанными движениями он обеими руками делал точные мазки, которые изначально были похожи на хаотичные пятна. Под конец пятна приобрели четкие очертания музыкантов из Kiss, а сам Гарибальди ловким движением сорвал заранее подготовленную заплатку, под которой скрывалась надпись «St.Petersburg». Помимо «киссовцев» он также порадовал собравшихся портретом гитариста Guns N' Roses Слеша. Красивое шоу, особенно в масштабах концерта. Многих петербуржцев нередко можно застать на улице залипающими над уличными художниками. Что уж говорить о фанатах.

Павел Проскурня ИА REGNUM Художник Дэвид Гарибальди на разогреве у группы «Kiss»

Павел Проскурня ИА REGNUM Художник Дэвид Гарибальди на разогреве у группы «Kiss»

Павел Проскурня ИА REGNUM Художник Дэвид Гарибальди на разогреве у группы «Kiss»

Павел Проскурня ИА REGNUM Художник Дэвид Гарибальди на разогреве у группы «Kiss»

Павел Проскурня ИА REGNUM Работа Дэвида Гарибальди

После ухода Гарибальди, когда авиации стихли и сцену привели в порядок, на экранах показали архивную запись, как Kiss выходят из гримерки. Почему архивную? Да потому что через несколько секунд сцена пала, и под первые аккорды музыканты начали спускаться вниз на специальных платформах. Толпа взорвалась от счастья. Каждый рвет свои связки на припеве «Detroit Rock City», пока Kiss вальяжно разгуливают по сцене в своих знаменитых серебристых доспехах. Зал громко взрывается, когда слово «Детройт» меняется на «Санкт-Петербург» и Пол Стэнли берет первое слово. «Звездное дитя» признается, что уже знаком со многими здесь, так как группа посещает Северную столицу во второй раз. По словам музыканта, Kiss не были бы Kiss без армии своих фанатов, за которыми крепко закрепилось прозвище «Kiss Army».

«Вы готовы зажечь? — обратился он к публике. — Поехали!»

Павел Проскурня ИА REGNUM Группа «Kiss» в Ледовом дворце

Павел Проскурня ИА REGNUM Группа «Kiss» в Ледовом дворце

Двигатель концерта заводится моментально. Под аккорды популярных песен из дымомашин на сцену льется густой туман, а из «пушек» рядом с барабанщиком Эриком Сингером вырываются салюты и языки пламени, тепло от которых доходит до самых верхних трибун Ледового. Kiss на сцене ведут себя очень расслабленно и вызывающе. Бас-гитарист Джин Симмонс томно разгуливает по арене, периодически выплевывая воду на близ стоящих фанатов, Пол Стэнли постоянно дирижирует публикой, указывая на места, где надо покричать, и на отрывки, где нужно похлопать. Ощущение счастья прямо расплывается по всему залу, да и вихрем вырывается за его пределы. Каждый по примеру артистов хлопает в такт таким знакомым, будто бы родным песням.

Павел Проскурня ИА REGNUM Группа «Kiss» в Ледовом дворце

Павел Проскурня ИА REGNUM Группа «Kiss» в Ледовом дворце

Павел Проскурня ИА REGNUM Группа «Kiss» в Ледовом дворце

Павел Проскурня ИА REGNUM Группа «Kiss» в Ледовом дворце

Никто из собравшихся в Ледовом совсем не боится сорвать голос. На прочность свои связки смело проверяют как участники группы, так и все присутствующие. Хором слушателей исполняются все хиты группы, и каждый музыкант купается в лучах фанатской любви в отдельно выделенных для него треках. На перформансе Симмонса сцена превратилась в оккультный зал, полностью освещенный красным светом. В этот же цвет окрасились и доспехи басиста, после того как из его рта полилась бутафорская кровь, которая освободила место под керосин. Его «Демон» выплеснул прямо на горящий мяч, выданный ему в конце трека. «Кот» и «Инопланетянин» в последний раз показали петербуржцам свое мастерство, добавив к этому салют прямо из гитары на крышу арены и вибрацию бас-бочки, пронизывающую тело.

«Мы очень вас любим, — говорит Стэнли. — В этот момент я хочу быть с вами. Но вы должны меня позвать. Давайте, я вас не слышу!»

Павел Проскурня ИА REGNUM Группа «Kiss» в Ледовом дворце

Павел Проскурня ИА REGNUM Выступление группы «Kiss» в Петербурге

Павел Проскурня ИА REGNUM Выступление группы «Kiss» в Петербурге

Павел Проскурня ИА REGNUM Группа «Kiss» в Ледовом дворце

После этих слова зал на срыв кричит имя фронтмена, а сам он в прямом смысле улетает за пределы сцены прямо в толпу, где для него подготовили специальную площадку. Именно на ней вокалист спел самый знаменитый хит группы «I Was Made for Lovin' You». На бис группа вышла с лиричным треком «Beth», который Сингер исполнил на пианино, освещённый не только светом софитов, но и сотней смартфонов. После он вернулся за барабанную установку, чтобы отбить две заключительные и символичные композиции «Crazy Crazy Nights» и «Rock and roll all nite». Во время их исполнения на зал упали белые шары с символикой группы, а из «пушек» на сцене, под стать выстрелам с Петропавловской крепости, с громкими хлопками вырвался салют.

Даже не верится, что такое происходит в последний раз. Но память об этом останется в сотне выкинутых медиаторов и барабанных палочек, миллионе фотографий и голосе Стэнли, который на весь Ледовый в последний раз говорит: «Спасибо. Мы любим вас. Спокойной ночи».

Павел Проскурня ИА REGNUM Группа «Kiss» в Ледовом дворце

Павел Проскурня ИА REGNUM Группа «Kiss» в Ледовом дворце

Павел Проскурня ИА REGNUM Выступление группы «Kiss» в Петербурге

Павел Проскурня ИА REGNUM Группа «Kiss» в Ледовом дворце

Павел Проскурня ИА REGNUM Толпа фанатов

Павел Проскурня ИА REGNUM Выступление группы «Kiss» в Петербурге

P.S. Поздравляю всех, кому удалось увидеть концерт вживую. Ну, а тем, кто не смог его увидеть, напомню, что Scorpions гастролируют с прощальным туром с 2012 года. Возможно, это тот же случай.